AÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ediyor

Son dÃ¶nemlerde artan aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±ndÄ±, olayÄ±n toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tehdit olduÄŸu ifade edildi.

CHP Ankara Milletvekili Ecz. Gamze TaÅŸcÄ±er, artan aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. AÅŸÄ±lamanÄ±n özellikle salgÄ±n hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplumun tüm fertlerine yönelik bir koruyucu saÄŸlÄ±k önlemi olduÄŸunu belirten TaÅŸcÄ±er, Meclise sunduÄŸu araÅŸtÄ±rma önergesinde, aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için çok büyük bir tehdit olduÄŸunu ifade etti.

‘AÅžI ÇOCUK ÖLÜMLERÄ°NÄ° AZALTIR’

Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu araÅŸtÄ±rma önergesinde, hastalÄ±klarÄ±n en çok etkilediÄŸi çocuklarda aÅŸÄ±lamanÄ±n en önemli saÄŸlÄ±k uygulamalarÄ±ndan biri olduÄŸunu ifade eden TaÅŸcÄ±er, tüm bilimsel verilere göre aÅŸÄ±larÄ±n önlenebilir hastalÄ±klarda büyük faydasÄ± olduÄŸunu ve çocuk ölümlerini engellediÄŸini belirtti. UNICEF’in istatistiklerini paylaÅŸan TaÅŸcÄ±er, “Önlenebilir altÄ± hastalÄ±k; boÄŸmaca, difteri, tetanos, kÄ±zamÄ±k, çocuk felci ve verem sebebiyle tüm dünyada gerçekleÅŸen çocuk ölümleri 1989 yÄ±lÄ±nda 5 milyon civarÄ±nda iken, geliÅŸen aÅŸÄ±lama uygulamalarÄ± sayesinde bu oran günümüzde 100 bin dolaylarÄ±na gerilemiÅŸtir. GerçekleÅŸen çocuk ölümlerinin çok büyük çoÄŸunluÄŸu da aÅŸÄ±sÄ±z çocuklardan oluÅŸmaktadÄ±r” dedi.

AÅŸÄ±lama sayesinde, salgÄ±n olasÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n çok ciddi oranda azaltÄ±labildiÄŸini ve toplumun tüm fertlerinin korunabildiÄŸine iÅŸaret eden TaÅŸcÄ±er “Ancak son zamanlarda, toplumun bazÄ± üyelerinde aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± görülmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇocuklarÄ±na aÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan ebeveynler, açÄ±kça halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye düÅŸürmektedir. Söz konusu karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n büyümesi, zaman içinde salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n baÅŸ göstermesine ve tüm halkÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± riske atacak bir tehdide neden olacaktÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

YASAL DÜZENLEME GEREKLÄ°

Bu yÄ±l 23 bini aÅŸkÄ±n ailenin çocuÄŸuna aÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TaÅŸcÄ±er, aÅŸÄ±lar hakkÄ±nda adeta ‘Çok bilinen yanlÄ±ÅŸlar’ haline gelen nedenlerle önemli sayÄ±da ebeveynin çocuklarÄ±na aÅŸÄ± yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± söz konusu olduÄŸunda bireyci yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n bir tehdide dönüÅŸebildiÄŸini belirten TaÅŸcÄ±er, Türk Tabipleri BirliÄŸi Etik Kurulunun konuyla ilgili görüÅŸ metninde, Anayasa’nÄ±n ve Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin ilgili maddeleri hatÄ±rlattÄ± “ Devletin çocuÄŸun üstün yararÄ±nÄ± gözeterek, aÅŸÄ±lamayÄ± gerçekleÅŸtirmek yönünde pozitif bir ödevi bulunmaktadÄ±r. Bu nedenle, kiÅŸinin bedenine tÄ±bbi bir müdahale niteliÄŸini taÅŸÄ±yan aÅŸÄ±lama iÅŸleminin hangi koÅŸullarda, kimler tarafÄ±ndan yapÄ±labileceÄŸinin öngörülebilir bir ÅŸekilde düzenlenmesi gerekmektedir.” Önergesini Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunan TaÅŸcÄ±er, toplumda yayÄ±lan aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedenlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarattÄ±ÄŸÄ± tehdit daha da derinleÅŸmeden yapÄ±lacak yasal düzenlemeler konusunda görüÅŸlerin tespit edilmesi amacÄ±yla Meclis araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ±nÄ± istedi. (HABER MERKEZÄ°)

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