Prof. Dr. Kayacan: Aşı reddinin bilimsel bir temeli yok

Son dönemde ciddi bir artış gösteren ‘aşı reddi’ vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, aşı reddinin bilimsel bir temeli olmadığını belirterek aşıların gerekli olduğunu, enfeksiyon hastalıklarını önleyebildiğini ve ailelerin çocuklarına gerekli aşıları yaptırması gerektiğini vurguladı.

Aşı reddinin internetle birlikte hızlandığına dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, hekimler içinde de aşı karşıtı bir grubun olduğuna dikkat çekerek “Aşılar güvenli değildir ya da etkili değildir diyenler var, dini nedenlerle karşı çıkanlar, hastalığı geçirip sağlam bir bağışıklık elde etmek aşıdan iyidir diyenler, aşı yerine bağışıklığı destekleyecek ilaçlar yeterli olur diyenler de var. Bunların hiçbiri doğru değil. Sadece halkın içinde değil hekimler içinde de aşı karşıtı bir grup var. Aileler de bu doktorları referans göstererek aşıya karşı çıkıyor, fakat dünyada aşı karşıtı kampanyalar sürdüren, farklı uzmanlık alanlarından bu doktorlar enfeksiyon hastalıkları uzmanı değil ve genelde ticarete fazlaca bulaşmış, medyatik olma peşinde koşan kişilerdir” dedi.

KARAR BİREYSEL, SONUÇ TOPLUMSAL

Ailelerin bu doktorlardan ve sosyal hareketlerden etkilenerek çocuklarını aşılatmadığını, bu bireysel bir karar olsa da sonucunun toplumsal olduğuna vurgu yapan Kayacan “Çünkü, aşıyla önlenebilecek bir hastalık eğer önlenmeyerek çocukta görüldüyse, bu hastalık o topluma yayılabilir demektir. Bir kişinin kendi kararını verip hastalanmayı göze alması ya da çocuğunun hastalanmasını göze almasıyla kalmayacak bir şey bu. Dolayısıyla tüm toplumlar eskiden ölümcül olarak bilinen hastalıklarla şimdi elimizde olan antibiyotikler ve ilaçlar yoluyla savaşmaya uğraşacak ama bu tekerleği yeniden keşfetmekten beter bir iş olacak” ifadelerini kullandı. Aşının zorunlu tutulup yapılması gerektiğini belirten Kayacan aşı karşıtlığı hareketini önlemek ve azaltmak için eğitimin çok önemli olduğunu söyledi. (İstanbul/DHA)

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