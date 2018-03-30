Aşı reddi 4 yılda 980'den 23 bine çıktı

Aşı karşıtlığı son dönemin önemli tartışma konularının başında geliyor. Ebeveynler arasında ciddi şekilde yaygınlık kazanmaya başlayan aşı karşıtlığı konusunda sağlıkçılardan uyarılar geliyor. Çocukları aşılamamanın önüğmüzdeki süreçte salgınlara neden olabileceği uyarısında bulunan sağlıkçılar, sırf bu yüzden 1000 çocuktan 20’sinin ölüm riskiyle yüz yüze kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son yıllarda artan kızamık sayısındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'de özellikle aşılama oranının son derece yüksek olduğu dönemlerde birçok hastalığın belirgin şekilde azaldığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, 20 yıldır çocuk felci görmediklerini söyledi. Kızamık vakalarını yılda 10'un altına kadar düşürmeyi başardıklarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Son birkaç yıldır Türkiye'de artan aşı karşıtı söylemler var. Halkın bunun etkisinde kalarak, çocuklarını aşılatmamaya başladıklarını görüyoruz. 2013 yılında 980 olan aşı reddi 2017'de 23 bine kadar çıktı. Böyle olunca Türkiye'de aşılama oranları düştü. Hiçbir aşı tek başına yüzde 100 koruyucu değildir. Aşılanan çocukların yüzde 1-2'si aşıya rağmen korunmayabilir ama bu oran bütün hastalıklar için geçerlidir. Yüksek oranda aşılama yaparsanız, hiçbir çocuk hastalanmıyor. Ancak aşılama oranları düşerse, aşılamaya rağmen korunamayan yüzde 1-2 çocuk da hastalığa yakalanır” dedi.

AŞI KARŞITLIĞI BAŞKA ÇOCUKLARI DA RİSKE ATIYOR

Geçen yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan salgınların etkisiyle Türkiye'de salgın hastalıklarda artış yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Çoğunluğu aşıyı reddeden ailelerin çocuklarında olmak üzere aşılanan birkaç vakada hastalık gördük. Aşıya rağmen hastalanmalarının tek nedeni var, başka çocukların aşılanmaması. Aşılanmayı ilaç gibi değerlendirmemek lazım. İnsan ilaç tedavisini istemeyebilir, kendisini ya da çocuğunu riske atar ama aşı öyle değil. Bir kişi çocuğunu aşılatmazsa başka bir ailenin aşılı çocuğunu da riske atmış olabilir” diye konuştu.

Aşı karşıtı söylemlere de eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Ceyhan, “Örneğin aşılamayı batı tıbbı gibi lanse ediyorlar ama hiç alakası yok. Bu aşılama faaliyetleri teknolojiye ayak uyduramayınca duruyor. Ama son yıllarda Türkiye'de aşı üretimiyle ilgili faaliyetler var. Bunu batılıların bize dayattığı bir işlem gibi dile getirmek son derece yanlış” diye sözlerini sürdürdü.

'AŞI YAPTIRMAMANIN BEDELİ BÜYÜK OLABİLİR'

‘Çocukları aşı yaptırmamanın bedeli büyük olabilir’ diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu bilgileri verdi:

“Kızamık tehlikeli bir hastalıktır. Geçen yıl kızamık vaka sayısı 85 idi. Eğer aşı reddi devam ederse bu rakamların artması kaçınılmaz olacaktır. Kızamığa yakalanan her 1000 çocuktan 20'sinde ölüm bekleniyor. Umarım bu vakalara ulaşmayız. Bunun tek yolu da aşılamadır. 'Aşı özgürlüğü' kavramı en büyük tehlike ve yanlış bir düşünce. İnsanlar aşıyı ilaç tedavisi ile karıştırıyor. İlaçla tedavi olmamak özgürlük olarak değerlendirilebilir ama bir insanın hürriyeti, başka insanların hürriyetine zarar verdiği noktaya kadardır. Burada da böyle bir durum söz konusu. Sizin çocuğunuzu aşılatmamanız başka çocukların sağlığını etkiliyorsa bunu özgürlük olarak değerlendirmemek lazım.”

AŞI KARŞITLIĞI 1 YILDA 2 KATINA ÇIKTI

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da, 2016'da çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı 11 bin iken, bu sayının 2017’de 23 bine çıktığını söyledi. Çocukların önemli kısmını aşılamazsak salgınlar tekrar çıkar dedi.

Boğmaca ve kızamık başta olmak üzere birçok hastalığın aşılar sayesinde unutulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Azap, aşılar yaptırılmadığında bu hastalıkların yeniden ortaya çıkacağını ve bunun 10 binlerce insanı etkileyeceğine dikkati çekti. Dünyada aşı oranlarının düştüğü ülkelerde bulaşıcı hastalıkların arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Azap, “Rakam çok endişe verici. Bununla ilgili düzenlemeler devam ediyor. Aşılar, insanoğlunun geliştirdiği önemli buluşlardandır, hayat kurtarıcıdır. Her sene dünyada 2-3 milyon insan aşılar sayesinde ölümden kurtulmuş ve korunmuş oluyor. Bu aşılama oranlarını artırdığımızda bu sayının 5 milyona çıkmasını bekliyoruz. Sadece kızamık aşısı son 15 yılda 20 milyon çocuğun hayatını kurtardı. Aşı karşıtlığı çok tehlikeli” diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 18:34

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