AÅŸÄ± reddi Ã¶lÃ¼me sebep olabilir

AÅŸÄ± reddi tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Konunun muhataplarÄ± ise bunun Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerine neden olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

AÅŸÄ±yÄ± reddeden aile sayÄ±sÄ±nÄ±n her geçen artmasÄ±nÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu söyleyen AltÄ±nbaÅŸ Üniversitesi MYO Çocuk Koruma Bölümü ÖÄŸr. Gör. BarÄ±ÅŸ Tuncer, “AÅŸÄ±lama programlarÄ± bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarÄ± engelleme ve ortadan kaldÄ±rma, saÄŸlÄ±klÄ± bir toplum oluÅŸturma için en etkili yöntemdir. AÅŸÄ±yÄ± reddeden aile sayÄ±sÄ± artmaya devam ederse, ortadan kalkan bazÄ± hastalÄ±klar tekrar ortaya çÄ±kacak, görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± azalan bazÄ± hastalÄ±klarÄ±n sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artacaktÄ±r ve bu durum çocuk ölümlerine bile sebep olabilir” dedi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klamada, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klama hizmetlerinin çocuklara yönelik en önemli toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± müdahaleleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. AçÄ±klamada, 21. yüzyÄ±la girerken aÅŸÄ± uygulamalarÄ± sayesinde yÄ±lda 5 milyon 977 bin 855 ölümün önlendiÄŸi, bunun yanÄ± sÄ±ra 750 bin çocuÄŸun sakatlÄ±klardan korunduÄŸunun hesaplandÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

‘YANLIÅž SÖYLEMLER AÄ°LELERÄ° OLUMSUZ ETKÄ°LÄ°YOR’

Ailelerin, ‘aÅŸÄ± çocuklar için zararlÄ±, otizme ve alzheimera sebep oluyor, anne-çocuk hastalÄ±klarÄ± yaÅŸamÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r, çocuÄŸun bu hastalÄ±klarÄ± geçirmesi gerekir, çocuklara çok fazla aÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor’ gibi söylemlerden olumsuz etkilediÄŸini ve bu söylemlerin bilimsel bir açÄ±klamaya dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BarÄ±ÅŸ Tuncer, saÄŸlÄ±k personelinin halkÄ± bu konuda ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak bilgilendirmesinin aÅŸÄ± reddindeki artÄ±ÅŸa engel olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Tuncer, sözlerine ÅŸöyle devam etti:

“Bunun yanÄ±nda çocuk aÅŸÄ±lanmaz ve hastalÄ±ÄŸÄ± geçirirse daha iyi bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k saÄŸlanÄ±r, anne sütü çocuÄŸu hastalÄ±klardan korur gibi söylemler de var ancak aÅŸÄ±lama bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarla mücadele etmede en etkili yöntemdir ve bazÄ± hastalÄ±klar telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilir. AÅŸÄ±larÄ±n çocuklarÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sitemine zarar verdiÄŸine dair iddialar ortaya atÄ±lÄ±yor. Fayda-zarar dengesi düÅŸünüldüÄŸünde yapÄ±lan bilimsel çalÄ±ÅŸmalar aÅŸÄ± ve aÅŸÄ±lama lehinedir dolayÄ±sÄ±yla bu düÅŸünce de yanlÄ±ÅŸtÄ±r. TamamlayÄ±cÄ± ve alternatif tÄ±p daha etkin, yan etkileri daha azdÄ±r gibi düÅŸünceler de ileri sürülüyor.Bunlar hekim tavsiyesiyle tÄ±bbi tedaviye destek olmak amacÄ±yla uygulanabilir ancak tÄ±bbi tedavinin yerini tutmaz ayrÄ±ca bu yöntemleri uygulayan kiÅŸilerin bir çoÄŸunun eÄŸitimsiz olmasÄ±, bu yöntemlerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± denetimi dÄ±ÅŸÄ±nda uygulanmasÄ± halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için çok büyük bir tehlikedir.”

‘AÅžI YAPTIRMAMAK SAÄžLIK Ä°HMALÄ°DÄ°R’

BarÄ±ÅŸ Tuncer, Türkiye’de aÅŸÄ± reddinin eskiden beri olduÄŸunu ancak olumsuz söylemlerin bu rakamÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. ÇocuÄŸa aÅŸÄ± yaptÄ±rmamanÄ±n saÄŸlÄ±k ihmali olduÄŸuna dikkat çeken Tuncer, “Ülkemizde aÅŸÄ± reddi eskiden beri olan bir durumdu ancak 2017 rakamlarÄ±na göre 23 bin aile aÅŸÄ±yÄ± reddetti ve çocuklarÄ±na aÅŸÄ± yaptÄ±rmadÄ±lar. Bu saÄŸlÄ±k ihmali demektir. ÇocuÄŸun yaÅŸÄ±na uygun gerekli saÄŸlÄ±k bakÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmamasÄ± demektir. Ailelerin aÅŸÄ±yÄ± neden reddettiÄŸine dair bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve buna göre bir yol izlenmesi gerekiyor” diye konuÅŸtu.

‘AÅžI Ä°HMALÄ° ÖLÜMLERE SEBEP OLABÄ°LÄ°R’

AÅŸÄ±lamanÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k için en etkili yollardan biri olduÄŸunu ve çocuÄŸun aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n eksik yapÄ±lmasÄ±nÄ±n, zamanÄ±nda yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n ya da hiç yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k ihmali olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Tuncer, “Bu saÄŸlÄ±k ihmali ölüme bile sebep olabilir. AÅŸÄ± için çocuk hastalÄ±klarÄ± uzmanlarÄ±nÄ±n ve aile hekimlerinin verdikleri periyotlar doÄŸrudur. Ailelerin saÄŸlÄ±k personeli tarafÄ±ndan detaylÄ± bilgilendirilmesi önemlidir. AÅŸÄ±larÄ±n bazÄ± yan etkileri olabilir ancak aÅŸÄ±larÄ±n yan etkileri hastalÄ±ÄŸÄ±n kendisi ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ± zaman çok daha seyrek ve hafif düzeydedir” ifadelerini kullandÄ±.

‘AÄ°LELERE EÄžÄ°TÄ°M VERÄ°LMELÄ°’

SaÄŸlÄ±k uzmanlarÄ±nÄ±n ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n açÄ±klamalarÄ±na istinaden aÅŸÄ± yoluyla birçok hastalÄ±ÄŸÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çoÄŸu hastalÄ±ÄŸÄ±n da görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tuncer, “AÅŸÄ± reddi hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde artmaya devam ederse ortadan kaldÄ±rÄ±lan bu hastalÄ±klar tekrar ortaya çÄ±kacak ve görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± azalan hastalÄ±klarÄ±n oranÄ± artacak. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klama, bireysel olarak sadece çocuÄŸu korumuyor. Toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa da katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Çocuklar aÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± zaman aÅŸÄ±lanmayan çocuklar da hastalÄ±klardan korunabiliyorlar. Öncelikle ailelere bu durumun detaylÄ± olarak anlatÄ±lmasÄ± gerekiyor. AÅŸÄ± reddindeki artÄ±ÅŸÄ± önlemek amacÄ±yla, anne-baba okulu projeleri, eÄŸitim programlarÄ± düzenlenebilir, saÄŸlÄ±k uzmanlarÄ± bu konuda görev alarak ebeveynleri çocuk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar ve aÅŸÄ±lar konusunda bilgilendirebilirler. SaÄŸlÄ±k personeli anne-baba adaylarÄ±na, yeni anne-baba olmuÅŸ kiÅŸilerin evlerine ziyaretler düzenleyerek aÅŸÄ± konusunda doÄŸru bilinen yanlÄ±ÅŸlar konuÅŸunda bilgi verebilirler. Medya ve sosyal medya etkin olarak kullanÄ±larak, bilimsel veriler kullanÄ±larak halk aydÄ±nlatÄ±labilir ailelerin aÅŸÄ±lar konusundaki tereddütlerini gidermek için çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±labilir” dedi. (DHA)

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