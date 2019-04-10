10 Nisan 2019 11:02
Son Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2019 12:34

Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "reform paketi"nde işçilerin kıdem tazminatı hakkının gasbı için adım atılacağı ilan edildi.

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Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u basın toplantısıyla açıkladı. "Sıkı maliye politikası devam edecek" diyen Albayrak, işçi sendikalarının kırmızı çizgisi olan kıdem tazminatı hakkının gasbı için adım atacaklarını ilan etti.

    Albayrak, 31 Mart seçimleri sonrası  Türkiye'nin gündeminin ekonomide reform olduğunu ve açıklayacakları paketin "önümüzdeki 4.5 yıl boyunca yılmadan kararlılıkla devam edeceğini" söyledi.

    Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "İLK ADIM KAMU BANKALARI"

    "Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. Finansal sektör altındaki ilk alanımız bankacılık sektörü olacak.

    İlk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek için olacak.

    Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız.

    Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak.

    "Sektörümüzün aktif kalitesini daha da iyileştirecek bir adım atıyoruz. Bankalar Birliği öncülüğünde, kamunun olmadığı bir yapıda, buranın altını çiziyorum, kamu yok, enerji ve inşaat gibi yüksek sorunlu kredilerin olduğu iki sektörde, sorunlu varlıkları alıp, borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını temizleyeceğiz. Bunun için, Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu Kurulması'nı gündeme aldık.

    "BES VE KIDEM TAZMİNATI FONU"

    Bireysel emeklilik sistemi (BES) yeniden yapılandırılacak.

    Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız

    Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu sağlanacak.

    Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.

    Finansal sektörün daha sağlıklı işleyişini sağlamak için reel sektör alanında bazı adımlar atacağız.

    "TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ"

    Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak.

    Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak.

    Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir.

    "VERGİYİ TABANA YAYACAĞIZ"

    Yeni Vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni kademeli olarak düşüreceğiz.

    Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız.

    Varlık Fonunca, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek amacıyla Lojistik Master Planı hazırlanacak.

    İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza'nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.

    "7 STRATEJİK SEKTÖR"

    İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim.

    Varlık Fonu stratejik sektörlere yatırım planlaması yapacak.

    Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek.

    "YARGI REFORMU STRATEJİSİ"

    Bir diğer reform alanımız yargı alanı. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır. Yargı reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalışması devam ediyor. Yargı reformu strateji belgesi yakında bakanımız tarafından açıklanacak.

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    10 maddede kıdem tazminatı

    YEP, 2018 SONUNDA İLAN EDİLMİŞTİ

    Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) 2018 yılının sonunda düzenlediği basın toplantısıyla tanıtmıştı.

    2018 - 2021 dönemi için makroekonomik hedefleri kapsayan YEP'te, 2017'de yüzde 7,3'lük büyüme yakalayan ekonominin 2021'e kadar kademeli olarak hız kesmesi öngörülüyordu. Programda, yıllık enflasyonun 2021'e gelindiğinde yüzde 6'ya indirilmesi hedefleniyor.

    EKONOMİ RESESYONDA

    Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte ise ekonomi yüzde 3 daraldı. Ekonomi programının açıklanmasını izleyen süreçte Türkiye ekonomisi resesyona girmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon ise yüzde 19,71 olarak gerçekleşti. 

    Mart ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 29,77 olarak gerçekleşirken, aylık fiyat artışı ise yüzde 2,44 oldu. Gıda enflasyonu ile mücadele etmek için İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri tarafından tanzim satış noktaları kurulmuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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