Kıdem tazminatının gasbı yine gündemde: Birlikte mücadele şart

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sabri Topçu, hükümetin yıllardır kıdem tazminatını gasbederek sermayeye kaynak olarak aktarmak istediğini belirterek, hak gasplarına karşı birlikte mücadelenin örgütlenmesinin zorunlu olduğunu söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "ekonomik reform programı"nda açıkladığı kıdem tazminatı fonunun işçileri güvencesiz bırakacağını söyledi.

Evrensel'e konuşan Topçu, kıdem tazminatının işçilerin iş güvencesi olduğunu belirterek “Tazminat ortadan kalktığında, fona devredildiğinde iş güvencesi de ortadan kalkacak. Özellikle büyük fabrikalarda tazminatı ödememek için toplu işçi çıkarılmıyor. Tazminatın devredilmesi durumunda, özellikle kriz dönemlerinde toplu çıkışların da önü açılacak” diye konuştu.

Sabri Topçu, Şişecam eyleminde konuşuyor.

İŞÇİLERE DOĞRULAR ANLATILMALI

Sendikaların tazminatın önemini emekçilere anlatarak mücadeleyi örgütlemesi gerektiğini ifade eden Topçu, şöyle devam etti: “İşçi sendikalarına ve kamudaki emekçilerin sendikalarına görev düşüyor. Bugün kıdem tazminatını fona devrettikten sonra yarın kamu emekçilerinin ikramiyelerini ortadan kaldıracaklardır. Uzun yıllardır tazminatın fona devredilmesiyle ilgili girişimleri oldu. Ama biz fonun ne işlev gördüğünü işsizlik sigortası fonundan biliyoruz. Fonda biriken paralar işsiz kalan işçilere verilmedi, fon sermayeye teşvik oldu.” Türk-İş’in ve DİSK’in genel kurullarında aldıkları “Kıdem tazminatına dokunulması genel grev nedenidir” kararını hatırlatan Topçu, “Türk-İş’i, DİSK’i, Hak-İş’i, KESK’i, Kamu-Sen’i, Memur-Sen’i 1 Mayıs’a giderken alanları doldurup tazminata neden dokundurulmaması gerektiğini işçi ve emekçilere anlatıp genel grevi önlerine koymalıdır” diye konuştu.

SENDİKAL BÜROKRASİYİ DİNLEMEDEN...

Hükümetle kol kola olan konfederasyon ve sendika merkez yöneticilerinden beklentiye girilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Topçu, şunları söyledi: “İktidar ‘Fona devredilecek daha iyi olacak’ diye işçilerin kafalarını karıştırmaya çalışacak. İşçiler, temsilciler, şubeler... Namuslu dürüst demokrat olan kadrolar da var. Bu kesimler iktidarla kol kola olan sendikacıları dinlemeden, doğruyu işçi sınıfına anlatmalı. Bu anlatılırsa mücadele de verilecektir. İşçilerin, şubelerin, temsilcilerin sendikaları zorlaması gerekir” dedi.

İşçi ve emekçilerin son haklarının da gasbedilmek istenmesinin kapitalist sistemin ne olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Topçu, “Bu sistemin ve düzenin değişmesi, sömürünün ortadan kaldırılması için işçi ve emekçilerin birlikte mücadelesi şart. Halkın, emekten ve demokrasiden yana olan tüm kesimlerinin birlikte mücadelesinden başka çare yok” diye konuştu.

AĞBABA: KIDEM TAZMİNATININ DEVRİ İŞÇİLERİ GÜVENCESİZ BIRAKIR

Fotoğraf: DHA

Reform adı altında patronları sevindirecek emekçileri ise daha güvencesiz hale getirecek adımların atılacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Albayrak'ın bugün yaptığı açıklamada, 'Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile Bireysel Emeklilik Sisteminin entegrasyonu sağlanacak’' derken neyi kast etmek istediğini çok iyi anlıyoruz. AKP iktidarının tek amacı sözde reform adı altında emekçilerin son kalesi olan kıdem tazminatını kaldırmak, işçilerin elinde kalan son güvenceyi de bu şekilde yok etmektir” dedi.

AKP iktidarının kıdem tazminatını daha önce birçok kez kaldırmayı denediğini ama cesaret edemediğini belirten Ağbaba, kıdem tazminatının Türkiye'de 83 yıllık tarihi bulunduğunu ve işçilerin elinde kalan son kale olduğunu söyledi. Kıdem tazminatının olası bir değişiklik ile fona devredilmesinin işçilerin tamamen güvencesiz ve savunmasız bırakılması anlamına geleceğini ifade eden Ağbaba, “Kıdem tazminatı ile ilgili en ufak bir hak gaspına 3 büyük işçi konfederasyonu ve çalışan milyonlarca işçi karşı iken iktidarın bu konuyu sürekli olarak gündeme getirmesi art niyetlilikten başka bir şey değildir. CHP olarak işçilerimizin onay vermediği ve sendikalarımızın hayır dediği bu tür düzenlemelere asla ve asla evet demeyiz” dedi.

İŞSİZLİK FONU YAĞMASINI HATIRLATTI

Ağbaba, kıdem tazminatı ve BES entegrasyonu birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını iddiasının ise aldatmacadan başka bir şey olmadığını söyledi. İşsizlik sigorta fonunda biriken paraların işçilerden çok iktidarın ve iktidara yakın şirketlerin yararlandığı bir yapıya dönüştüğü uyarısında bulunan Ağbaba, kıdem tazminatının gaspına asla izin vermeyeceklerini ifade etti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)