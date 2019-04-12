Türk-İş Başkanı Atalay: Kıdem tazminatında mevcut durumu koruyalım

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, NTV canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatının fona devredilmesi ve zorunlu bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin açıklamaları hakkındaki soruları yanıtladı. Atalay, kıdem tazminatı konusun mevcut durumun korunmasını istedi.

Bir reforma yapılacaksa emeklilikte yaşa takılanlar için yapılmasını isteyen Atalay, kamu toplu sözleşmesini kapsayan işçilerin, KİT'lerde kadroya geçemeyenlerin de gözü kulağının kendilerinde olduğunu söyledi. Kıdem tazminatı fonunu her duyduklarında rahatsız olduklarını belirten Atalay, “İŞKUR'daki paramız amacı dışında kullanılmamalı” dedi. Kıdem tazminatı konusunda işçilerin kaygılı olduğunu ve fonu tartışmadan mevcut durumu korumak gerektiğini söyleyen Atalay, “Bizim için önemli olan bir yıla 30 günlük kıdem tazminatı ödemesi olan 30 günü muhafaza etmek. Biz 30 günün üzerinden başka bir şey konuşmayı doğru bulmuyoruz. Fonlar bizim için hiç açıcı tablo değil. Mevcut yapıyı tutalım. Kıdem tazminatı alamayanlarla ilgili meseleyi çözelim” dedi. Bu konuda kendileriyle bir görüşme olup olmadığının sorulması üzerine Atalay, “Hak gaspı olmayacağı açıklamalarına ilişkin dolaylı bir şekilde arkadaşlarımıza ulaşmışlar. Mevcut yapı bozulacaksa içinde olmayacağız” dedi.

'SENDİKALAR OLARAK YAN YANA GELMEMİZ LAZIM'

Geçen sene bireysel emeklilik sisteminden çıkanların sayısının 5 milyon olduğuna dikkat çeken Atalay, “Zorla tasarruf olmaz. Hiç sormadan, 2 bin 20 lira alan adamdan ne alacaksınız, ne tasarrufu? Sendikalar siyasi partilerin arkasına sğınmamalı. Sendikalar olarak yan yana gelmemiz lazım.” diye konuştu.

Gıda-İş, Cam Keramik-İş ve TÜMTİS: "Reform" işçiye karşı yapılıyor

CHP’DEN KIDEM TAZMİNATI İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Reform Paketi” olarak adlandırdığı düzenlemeleri açıklaması üzerine, kanun teklifi verdi. Veli Ağbaba kıdem tazminatı fonunun kurulmasına dair mevcut yürürlükteki kanun maddesinin iptal edilmesini istedi.

Teklifte, 4857 sayılı İş Kanununun geçici 6. Maddesine göre kurulması ön görülen ‘Kıdem Tazminatı Fonu’ maddesinin iptali öngörülüyor. Teklifte “Kıdem tazminatı hakkını elde edebilmek için en az 1 yıl çalışma koşulunun kaldırılarak, 1 yıldan kısa süreli çalışmalarda da işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli kanuni düzenleme ile kıdem tazminatı hakediş koşullarına işçiden kaynaklanmayan mücbir sebeplerle iş sözleşmesini sona erdirmek zorunda kalan ve mücbir sebebi belgeleyen işçiye de bu madde hükümleri uyarınca kıdem tazminatı ödenmesini hükme bağlayan düzenlemeler getirilmiştir” ifadeleri yer alıyor. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Emek örgütlerinden 'reform' paketi ve kıdem tazminatı tepkisi

Kıdem tazminatı gündemi | 'Gerginiz, bizi etkiler mi etkilemez mi?'

İşçilerle 'reform paketi'ni konuştuk: İşçiye karşı düşmanca plan