Gıda-İş, Cam Keramik-İş ve TÜMTİS: "Reform" işçiye karşı yapılıyor

DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş ve Türk-İş’e bağlı TÜMTİS sendikaları yaptıkları açıklamalarla “Kıdem tazminatının fona devri”ne sert tepki gösterdi, saldırılara karşı ortak tutum alma çağrısı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Nisan’da yaptığı “Yeni Ekonomik Program Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” başlıklı açıklamasında “kıdem tazminatı reformu” gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, “Bakan ‘kıdem tazminatı reformu’nun gerçekleştirilmesi ve kıdem tazminatı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nin entegre edilmesini planlamaktadır. Bu açıklama kıdem tazminatının yok edilmesi, işçilerin kazanılmış hakkının elinden alınması anlamına gelmektedir. Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) ile entegre edilecektir denmesi, başarırlarsa her iki fonun sermayenin yağmasına açılması demektir” dedi.

Kıdem tazminatının fona devri demenin, “İşçilerin başta iş güvencesi olmak üzere, emeklilik hakkının elinden alınması” anlamına geleceğini ifade eden Aslan, “Bunun en yakın örneği işsizlik sigortası fonudur. İşsizlik sigortası fonu yağmaya açılmış, sermayenin istediği gibi kullanmasına olanak yaratılmıştır. Şimdi hem işsizlik sigortası fonunu daha çok yağmalamak, kıdem tazminatını iç etmek için düğmeye basmışlardır” dedi.

“Yapılması gereken fon kurmak değildir” diyen Aslan şu ifadeleri kullandı: Kıdem tazminatının tam güvenceye alınması, ödemeyen patronlara yaptırım uygulanmasıdır. İşsizlik sigortası fonunun yağmadan çıkarılmasıdır. BES’in iptal edilmesidir. Vergilerin sermayeden alınmasıdır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıdır. İktidar, sermayenin taleplerini değil işçi ve emekçilerin taleplerini yerine getirmelidir.”

1 MAYIS’A GİDERKEN ORTAK TUTUM ÇAĞRISI

Aslan, 1 Mayıs çağrısını ise şöyle yaptı: Tüm emek ve meslek örgütleri, sermayenin kıdem tazminatı başta olmak üzere bu kapsamlı saldırılarına karşı birlikte davranarak, 1 Mayıs sürecinin içeriğine uygun, her yerde ortaklaştıkları güçlü ve kitlesel gösterilerle ortak tutum almalıdır. Hiçbir haklı neden, saldırılara karşı birliğin ve ortak tutumun önünde engel olmamalıdır. Kıdem tazminatına dönük saldırı karşısında işçi ve emekçiler üretimden gelen gücünü kullanarak saldırıya karşı koyacaktır. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir diyen tüm emek ve meslek örgütlerinin buna uygun davranmaya çağırıyoruz.

‘REFORM PAKETİ’NDEN KAZANILMIŞ HAKLARIN GASBI ÇIKTI

DİSK/Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş ise yaptığı açıklamada, “Sendikaların ‘Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir’ uyarılarına rağmen iktidar, işçi örgütlerinin görüşünü almadan, sermaye örgütleri ile birlikte karar aldı. Açıklanan program; kıdem tazminatının fona devri başta olmak üzere emeklilik, vergi, bireysel emeklilik sistemi (BES) gibi başlıklarda, işçi sınıfının ve emekçilerin iyice sınırlanmış haklarını da gasp etmeyi öngören saldırıların resmi ilanıdır” dedi.

“İktidar ve ekonomi bakanı, TÜSİAD’ın direktiflerini yerine getirirken, sermayenin iktidarı olduğunu bir kez daha göstermiştir” diyen Sarıkaş, “İktidar ve arkasındaki sermaye güçleri, kapitalizmin yarattığı ve kendi sorumluluklarında olan krizin faturasını; kıdem tazminatı hakkını gasp etme, zorunlu BES, yeni vergiler gibi uygulamalar ile işçi ve emekçilere çıkartıyor” ifadelerini kullandı.

1 Mayıs’a giderken tüm sendikalar ve emek örgütlerinin, kapsamlı saldırılarına karşı birlikte davranması gerektğini kaydeden Sarıkaş, “1 Mayıs sürecinin içeriğine uygun, her yerde ortaklaştıkları güçlü ve kitlesel gösterilerle ortak tutum almalıdır. Kıdem tazminatına dönük saldırı karşısında işçi ve emekçiler üretimden gelen gücünü kullanarak saldırıya karşı koyacaktır. ‘Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir’ diyen tüm sendikaları ve emek örgütlerini buna uygun davranmaya çağırıyoruz” dedi.

TÜRK-İŞ’E ÇAĞRI

Türk-İş’e bağlı TÜMTİS Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada da ‘reform’ paketine tepki gösterildi. TÜMTİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İlk kez 1936 yılında uygulanan ve bugüne kadar geliştirilerek getirilen Kıdem Tazminatı, bize emanettir. Bugün uygulanan haliyle işçinin iş güvencesidir ve birikmiş emeğidir. Kıdem Tazminatı işçiye yapılmış bir yardım değil, ödenmesi sonraya bırakılmış ücretidir. Kıdem Tazminatına el uzatılmasına asla izin vermeyiz. Başta konfederasyonumuz Türk-İş olmak üzere tüm sendika ve konfederasyonların kıdem tazminatını koruma zorunluluğu vardır. Kıdem Tazminatı kırmızıçizgimizdir. Fon’a devri veya ‘süre kısıtlaması’ gibi herhangi bir düzenleme kıdem tazminatı hakkının geriye götürülmesi anlamına gelir, bunu kabul etmeyiz.” (İstanbul/EVRENSEL)