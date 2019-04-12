İşçilerle 'reform paketi'ni konuştuk: İşçiye karşı düşmanca plan

Hükümetin kıdem tazminatının fona devredilmesi, zorunlu bireysel emeklilik sistemi ve yeni vergileri içeren “reform” paketi işçilerin tepkisini çekti. Açıklanan paketi “İşçiye karşı düşmanca plan” olarak nitelendiren işçiler, “Susarsak çocuklarımızın geleceği gidecek” diyerek mücadele çağrısı yaptı.

Tuzla’dan bir metal işçisi, sıranın kıdem tazminatına geleceğinin belli olduğunu söyleyerek “Tazminatı artık ortadan kaldırıyorlar. Bütün konfederasyonlar ve sendikalar bu bizim kırmızı çizgimiz deyip durdular, hadi kırmızı çizgi geldi dayandı ne yapacaklar göreceğiz. Biz işçiler sendikalı sendikasız demeden işyerlerimizden mücadeleyi örmeye başlamalıyız. Gerekirse greve gitmeliyiz. Başka da bir yol yok” dedi.

Deri işçisi ise şunları söyledi: “Yıllardır Türk-İş Başkanı ‘Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, kazanımlarımızda taviz vermeyiz’ dedi. Şimdi bir sınav verecek, ya önümüze düşüp mücadele edecek ya da tarihten silinecek. Kıdem tazminatını biz işçiler için varlık yokluk meselesi olarak görüyorum. Bunun için tüm işçiler birlikte mücadele etmeliyiz.”

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ GİDECEK

Gebze’de görüştüğümüz işçilerden metal fabrikasında çalışan Zeynel Süslü “Ekonomi kötüye gidiyor, parayı bitirdiler. Şimdi ne yapacaklar vur işçiye! İşçinin haklarına göz dikiyorlar. İşçi de susar izlerse eyvah ki eyvah tüm çocuklarımızın geleceği de gidecek. Kimse bu vebalin altına girmesin. Susmamak lazım. Elimizi taşın altına koyalım artık” dedi.

“İşçinin kıdemine göz dikenin iki cihanda da yakası bir araya gelmesin” diyen başka bir metal işçisi ise şunları söyledi: “Yaa bunlar var ya bunlar müteahhitlerine para aktaramıyorlar ya ondan işçinin hakkına göz dikiyorlar. İşçinin ne hakkı kaldı ki kıdemden başka. Bu ne işçi düşmanlığıymış pes” dedi.

"SİNSİ SİNSİ DÜŞMANCA PLAN!"

Plastik sanayide çalışan Kutay ise, “Seçim bitti elektrik, benzin zammı geldi. Şimdi kıdem tazminatını ağızlarına alınca kendi kendime dedim ki, ‘Bu kadar da olmaz’. İşçiye, halka sinsi sinsi düşmanca plan yapıyorlar açıkça” dedi. İşçilerin bir kısmının haberi duyunca öfkelendiği bir kısmının ise olumlu karşıladığını ifade eden Tekno Kaucuk işçisi ise, “Bazı arkadaşlarımız devlet güvencesinde diyerek olumluyor. Savunan arkadaşlar, ‘Patron batar ama devlet batmaz. Güvencesi devlet olmalı’ diyor. Şimdi ana akım medyada ısmarlama haberler ile bu durumu cilalar. Bu işçilere tam olarak ne getirip götürüldüğü anlatılmalı. Bu akşam bunun hakkında kimden bilgi alacak yarın ki öfkeyi o belirler” dedi.

"KIDEM TAZMİNATIMIZA DOKUNDURTMAYACAĞIZ"

Çukurova Belediyesinde şirket işçisi pozisyonunda çalışan Özge Karasaç, hükümetin ekonomik krizden kurtulmak için gözünü emekçinin kazanılmış haklarına diktiğini söyledi. Fonla birlikte iş güvencelerinin ellerinden alınacağını, kriz dönemlerinde toplu işten çıkarmaların kolaylaşacağını söyleyen Karasaç, kıdem tazminatının fona dönüşmesi halinde ücret hesaplanırken ikramiye gibi ek ödemelerin hesaplanmayacağını dile getirdi. Zamanla kıdem tazminatının tamamen kaldırılacağı uyarısında bulunan Karasaç, “Krizin faturasını zamlarla, vergilerle, işsizlikle siz ödeyin diyorlar. Hükümetin yapmak istediği bu düzenleme de işçiyi kolay bir şekilde kapı önüne koymaya yardım edecek. Krize ve işçilerin kazanılmış haklarına karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olmak, birlik olmak gerekiyor. Kazanılmış haklarımızın gasbedilmemesi için tüm emekçi kardeşlerimi 1 Mayıs’ta alanlara bekliyorum” dedi.

Kayseri’de görüştüğümüz Boydak Holding işçileri “Yeni kıdem tazminatı fonu ile birçoğumuz geleceğinin çalınacağını düşünüyoruz. Birçoğumuz karşıyız çünkü önceden işçinin tek birikmişi tazminatı vardı, ona da önce patron göz dikerdi, şimdi de devlet göz dikiyor” dedi. Boyteksten bir işçi ise şunu söyledi: “Hangi işçi bu şartlarda 65 yaşına kadar yaşayabilir, milletvekilleri süper emekli olurken işçiler yaş beklerken emekli parasını alamadan ölecekler” dedi.

Özçelik-İş üyesi metal işçisi ise şunları söyledi: “Kıdem tazminatı yıllardır hükümetin göz diktiği işçinin son kalesidir. Krizin faturası yine emekçilere yüklenirken, işverene vergi reformu adı altında teminat veriyorlar. Sendikamız Özçelik-İş de fona geçmişte olur diyordu. Ama buna izin vermememiz gerekiyor. Tüm işçilere birleşelim diyorum.”

MÜCADELEDEN BAŞKA YOL YOK

Gaziantep 1. OSB’de bulunan Koza Halı’da çalışan bir işçi konunun gündeme gelmesinin sürpriz olmadığını, hükümet tarafından sürekli dillendirilmesine rağmen uygun ortam olmadığı için ertelendiğini söyledi. Kıdem tazminatının işçinin sigortası olduğunu dile getiren işçi “Buna karşı örgütlü hareket etmek lazım” dedi. Başka bir halı fabrikasında çalışan işçi ise “Devletin kasasında para kalmamış, işçilerin hakkına göz diktiler, biz buna karşıyız” diye konuştu. 5. OSB’de bulunan Güler Çuval fabrikasında çalışan bir işçi de işçilerin tek güvencesinin kıdem tazminatı olduğunu, işten atılma durumunda yeni bir iş bulana kadar ihtiyaçlarını tazminatla karşıladıklarını belirtti. Kıdem tazminatının fona devredilmesi durumunda işçilerin toplu şekilde işten çıkarılmasının önünün açılacağını söyleyen işçi “Buna karşı mücadele etmekten başka çaremiz yok, kıdem tazminatımızı kimseye yedirtmeyeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

"BES MODELİ İLE İŞÇİNİN HAKKINA EL KONULMAK İSTENİYOR"

Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Petrol-İş Şube Başkanı Süleyman Akyüz, kıdem tazminatının fona devri adı altında gasbedilmesine karşı 1 Mayıs öncesi kitlesel bir eylem yapabileceklerini söyledi.

Kıdem tazminatının mevcut haline dokunulmasına karşı olduklarını söyleyen Akyüz, “Reform olarak ifade edilse de işçilerin lehine bir karar değil. BES modeli ile işçinin hakkına el konulmak isteniyor. Türk-İş Başkanlar Kurulu ve sendikamızın genel kurulunun tavrı bu konuda çok açıktır. Hiçbir şekilde destekleyemeyiz” dedi. Gebze’de 1 Mayıs’tan önce kitlesel açıklama yapabileceklerini ifade eden Akyüz, devam etti: “Devlet güvencesi var gibi ifadeler bulunuyor. Tarafsız bir kuruma devredilecek oysa ki. Devlet güvencesi falan yok kimse kendini kandırmasın. İstisnalar dışında kapanan fabrikalardan bile hakkımızı alıyoruz. İşçilerin bu süreçte iyi aydınlatılması lazım. Ek kazanılacak bir durum olsa neden desteklemeyelim ama öyle bir durum yok.” Tüm konfederasyonların kıdem tazminatı hakkı etrafında birleşmesi gerektiğini ifade eden Akyüz, “Bunun etrafında da birleşilmeyecekse neyin etrafında birleşecek sendikalar? 1 Mayıs’ta da buna uygun birlikler kurulmalı ve kıdem hakkına sahip çıkılmalı. Hak-İş eskiden sunulan öneriyi savunurken, bugün reform denilen uygulamayı desteklemiyor. Tüm konfederasyonlar karşıysa birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

KRİZ DERİNLEŞTİKÇE SALDIRGANLIK ARTIYOR

Emek Partisi Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik “Krizin etkileri derinleştikçe, sermayenin saldırganlığı da artıyor. Bu saldırganlık kendisini işten atmalar, ücretsiz izinler ile gösterirken şimdi de hükümet ve sermayenin ortaklığıyla işçilerin en önemli hakkı olan kıdeme yönelik saldırıyla gösteriyor” dedi. Gebze’deki sendika ve emek örgütlerine çağrı yapan Atik, “Sınıfın ileri kesimleri ve sınıftan yana sendikacılar için sorun, sadece kıdeme yönelik saldırı değildir. Kapitalist sistemin krizden çıkması sorunu da değildir; emekçilerin krizin yükünü reddetme mücadelesinin, sistem karşıtı mücadeleye, emekçilerin kendi dünyalarını kurma mücadelesine dönüşmesinin yolunu açmaktır” dedi. (Gebze/EVRENSEL)