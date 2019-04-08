Koç'un "bahşişle çalışma" teklifini TÜPRAŞ işçileri eylemle yanıtladı

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci, Koç Holding’in “bahşiş usulü” çalışma teklifiyle tıkandı. Koç, 2 seneyi kapsayan ücret artışında bir ücreti 6 ay içinde bölerek dağıtmak dışında hiçbir artış yapmayacağını, 6 ayda bir enflasyon güncellemesi yapabileceğini söyledi. Petrol-İş Aliağa Şubesi, kök ücrete vardiya primlerine yansımayan bir teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Alınan karar doğrultusunda bugün kadar TÜPRAŞ’ın dört rafinerisinde uyarı eylemi yapıldı.

Sabah saatlerinde fabrika önünde toplanan işçiler “Risk alma önlem al” ve “Toplusözleşmede ailem için hazırım” pankartlarını fabrika girişine astı. Koç’un tutumunu eleştiren Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Bizim teklifimize karşılık ilk 6 ay bir maaş ekstra para teklif ettiler. Kök ücrete, vardiya primlerine yansımayan bir para teklif ettiler. TÜPRAŞ işverenleri KİPLAS’tan aldığı cesaretle işçiye rüşvet teklif etmiştir” dedi. İşçiler yuh sesleri ve ıslıklarla Koç’un teklifini protesto etti. Dört şubenin ortak hareket ettiğini ifade eden Oktay, “Genel merkez de bu sürecin bir parçası olmuştur, mücadelemiz büyüyecektir” dedi.

KOÇ’UN DÜŞÜK ÜCRET DAYATMASI SÜRÜYOR

4 rafineride ortak açıklama yapılırken İzmir Aliağa rafinerisi önünde yapılan açıklamayı TÜPRAŞ İzmir İşyeri Baştemsilcisi Veysel İnce okudu. Patronun önceki sözleşme görüşmelerinde gündeme getirdiği 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinleri konusundaki talep ve ısrarlarının sürdüğünü belirten İnce, “Petrol-İş ve TÜPRAŞ işçisi olarak bu teklifleri baştan reddetmiş, bu tavrımızı geçtiğimiz günlerde dört rafineride yaptığımız eylemlerle ortaya koymuştuk. Ücret teklifinde önerilen zam sistemi TÜPRAŞ’ta önceki müzakere dönemlerinde önerilmeyen ve işyeri kültürüne asla uymayan bir tekliftir. İşverenin uzlaşmaz tutumu ve alışılmadık tekliflerle müzakere sürecini tıkayan ısrarları, çalışma barışına büyük bir zarar vermektedir” dedi.

PATRONA "ADIM AT" ÇAĞRISI

İş kolunun grev yasağı kapsamında bulunmasına dayanarak çalışma düzeninde işçinin rızası olmadan bir değişiklik yapmaya yeltenmenin büyük bir yanlışlık olacağını ifade eden İnce şunları söyledi: TÜPRAŞ müzakerelerinde gelinen aşamada 60 günlük süre içinde taraflarca anlaşmaya varılamadığından resmi ara bulucu tayini başvurusunda bulunulmuştur. TÜPRAŞ gibi bir işyerinde sözleşmenin Yüksek Hakem Kuruluna (YHK) gitmesi düşünülemez ve buradan bir çözüm çıkması beklenemez. Sendikamız gerekli hassasiyeti göstererek ve sorumlu bir tavırla son toplantıda müzakerelerin sürmesini istemiş ve masada kalınmasını açıkça beyan etmiştir. TÜPRAŞ'ın bugün sahip olduğu sinerji ve güçlü konumuna ulaşmasını sağlayan şirketin gelenek ve değerleri, oturmuş çalışma düzeni ve endüstri ilişkilerinde karşılıklı anlayış çerçevesinde oluşan çalışma barışıdır. Bu değerlerin tesis edilmesinde en büyük paya sahip olan işçi kesimi olarak, işvereni müzakere sürecinde yaşanan sorunların çözülmesi ve yine bu değerlere uygun biçimde anlaşmaya varılması konusunda derhal adım atmaya çağırıyoruz.

"KOÇ SORUMSUZ DAVRANIYOR, TÜRKİYE’DE HAYAT DURUR"

TÜPRAŞ işçileri, en önemli taleplerinin ücret zammı olduğunu, patronun son görüşmede ilk 6 ayda sıfır zam teklifi vermesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. İşçiler, “TÜPRAŞ’ta yeni işçiler 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arası maaş alıyor. Patron, vardiya değişikliği yapmak isterken PETKİM’i örnek veriyor ama iş ücret zammına gelince PETKİM'i örnek almıyor. Bizler deneyimli işçiyiz. Ağır sanayi işçisiyiz, maaşımız enflasyon karşısında eriyor” dedi.

TİS sürecini dört rafinerinin birlikte yürütmesini olumlu değerlendiren işçiler, “Kendi içimizde ünitelerde bu süreci her gün konuşuyoruz. Biz Aliağa’da sendikamızla ortak hareket ediyoruz. Koç Holding önünde eylem yapmak gerektiğini düşünen arkadaşlarımız da var. Nasıl İZBAN’daki eylemle hayat durdu, buradan üç gün dolum yapmasak İzmir gibi Türkiye’de de hayat durur, biz kimsenin mağdur olmasını istemeyiz ama bu Koç’un umurunda değil. Kendi şubemize güveniyoruz. Sonuna kadar dört şube birlikte hareket edersek kazanırız” diye konuştu.