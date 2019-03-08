TÜPRAŞ patronunun TİS dayatmasına tepki

Petrol-İş Aliağa Şubesi TÜPRAŞ’ta devam eden TİS görüşmeleri hakkında işçilere açıklama yaptı. Patronun 3 yıllık sözleşme ve vardiya sisteminde değişiklik yapmak istediğini belirten Şube Başkanı Ahmet Oktay, “İnsanca yaşam süreceğimiz bir ücret artışı talep ediyoruz. Sendika olarak hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz” dedi.

TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi sabah vardiyasında işçileri TİS süreci hakkında bilgilendiren Şube Başkanı Ahmet Oktay “TÜPRAŞ’ta TİS görüşmeleri dört rafineride 4 bin 300 işçi ile birlikte yürütülüyor” dedi. TÜPRAŞ’ın TİS görüşmelerinin KİPLAS’la yapıldığını dile getiren Ahmet Oktay KİPLAS’ı PETKİM’den tanıdıklarını, sendika olarak hiçbir şeyden çekinmeyeceklerini, patronun KİPLAS’a güvenmemesi gerektiğini vurguladı.

GÖRÜŞMELERİN DÖRDÜNCÜ OTURUMUNDA İLERLEME SAĞLANAMADI

Daha önceki oturumlarda 44 maddenin geçtiğini dördüncü oturumda ise hiçbir maddenin geçmediğini belirten Oktay, “Dört rafineri olarak bu dönemki toplu iş sözleşmemize birlikte hazırlandık. Bugünkü açıklama dört bölgede birlikte gerçekleştiriliyor. İşveren TİS görüşmelerinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını istiyor. Vardiya sisteminde değişiklikler yapmak istiyor. Eylül ayında da böyle bir değişikliği bir ünitede dayatmıştı. O zaman da bunun olmayacağını söyleyerek iş bırakma eylemleri gerçekleştirdik. Yine mevcut vardiya sisteminin demode olduğunu söylüyorlar. Burada yıllardır süregelen bir vardiya sistemi vardır biz bütün sosyal yaşantımızı bu sisteme göre düzenledik. Bu vardiya sistemi bu şekilde devam edecek. Toplu iş sözleşmesiyle ilgili bir değişikliği dayatmaya devam ederlerse karşılarında TÜPRAŞ işçilerinin örgütlü gücünü görecekler” dedi.

'İŞLETME PRİMİ İSTİYORUZ'

İşletme primini patronun gündeme getirip daha sonra sendikanın bunu kabul etmediğini hatırlatan Ahmet Oktay, “Ünitelerde açıklama yaptınız. İşletme primi talebimiz var. Bu talebin de geçmesini istiyoruz. Ayrıca aynı işi yapan aynı yıllarda işe giren işçilerin arasından ücret farklılığı olmaması gerektiğini söylüyoruz. 2019’un ekim ayında işbaşı yapan ve 2019 yılının ocak ayında işbaşı yapan arkadaşlarımızın ücretleri arasında farklı bir politika izleyemezsiniz. Güvenlik işçilerinin ücret farklılığının sona erdirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

'EMEĞİMİZLE KÂR EDİYORLARSA, HAK ETTİĞİMİZİ DE VERECEKLER'

TÜPRAŞ’ın kriz sürecinde Türkiye’de en çok kâr eden firmalardan biri olduğuna dikkat çeken Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Kriz en çok biz işçilerin alım gücünü etkiliyor. Maaşlarımız yükselen enflasyon rakamları karşısında eriyor. İnsanca yaşam süreceğimiz bir ücret artışı talep ediyoruz. Bizim emeğimizle kâr elde ediyorlarsa bizlerin hakkı olan ücreti de bize verecekler” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Petrol-İş Aliağa Şubesi: TÜPRAŞ’ın KİPLAS üyesi olması bizi durdurmaz