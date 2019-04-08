08 Nisan 2019 05:05

Turgut Kazan: İktidar seçim sonucunu fiilen geçersiz kılmak istiyor

İstanbul Barosu Eski Başkanı Turgut Kazan, AKP'nin İstanbul'daki seçimlere yaptığı itirazların sonuçları geçersiz kılmayı hedeflediğini vurguladı.

Turgut Kazan: İktidar seçim sonucunu fiilen geçersiz kılmak istiyor

Fotoğraf: DHA

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    Şerif KARATAŞ
    İstanbul

    İstanbul’da yerel seçimin ardından AKP’nin itirazlarıyla geçersiz oyların sayımı devam ediyor. Avukat Turgut Kazan, AKP’nin seçimlere itirazını doğal bir süreç üzerinden yapmadığına vurgu yaparak, “Buradan anlaşılıyor ki bu, sonuçları fiilen geçersiz kılmaya çalışan bir durum. Yani sonucu kabul etmemek adına yapılan bir davranıştır” dedi. Kazan, iktidarın seçim kurulu üzerindeki baskılarına da dikkat çekti.

    İstanbul Barosu Eski Başkanı Turgut Kazan, İstanbul’daki seçimlere itiraz sürecini Evrensel'e değerlendirdi. AKP’nin yaptığı itirazın doğal bir süreç olmadığına vurgu yapan Kazan şunları söyledi: “Seçimlerin dürüstlük ilkesi içerisinde yapılabilmesinin güvencelerinden biri, itiraz hakkının tanınmasıdır. İtiraz hakkı, seçimlerin vazgeçilmez hakkıdır, doğrudur. Tabii bu hak itiraz yolu olarak kullanılmamıştır. Zaten, devlet yetkililerinin olaya bakış açısına göre bu bir ‘FETÖ operasyonudur’, ‘sandıkta darbe yapılmıştır’ ve ‘en şaibeli seçim’ vurgusuyla itiraz edilmez. O yüzden buradan anlaşılıyor ki, bu, sonuçları fiilen geçersiz kılmaya çalışan bir durum. Yani sonucu kabul etmemek adına yapılan bir davranıştır. Ne yazık ki Türkiye’de bağımsız ve tarafsız bir yargı kalmadı ve demin söylediğim nedenlerle seçim kurulları üzerinde çok ciddi baskı yaratıldı. Hatta İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakkında çok alçakça bir yalan uyduruldu. Ve Sayın Devlet Bahçeli de özellikle bu kurulla ilgili, ‘onların kimliklerinin, geçmişlerinin araştırılması’ çağrısı yapıldı. Ve ne yazık ki, il seçim kurulu son referandumdan beri güveni kaybetmiştir. Burada da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin dürüstlük içerisinde yapıldığı izlenimi verilmesini sağlayacak bir tutum içinde olmamıştır.”

    "YSK 2014 ANKARA KARARINI SİLİP ATTI"

    2014 Ankara yerel seçimiyle ilgili YSK kararını hatırlatan Kazan “YSK, o kararda vardığı sonuçları adeta silip atmıştır. Ve bugün bir çeşit insanların kaygı ile izlediği bir kurul. Acaba ne yapacak? Acaba nasıl yapacak? Bu da o kurula zaten hiç kimsenin güvenmediğini gösteriyor. Siyasal iktidar ‘nasılsa baskıyla hallederiz’ diyor. Diğer kesim ise ‘bir numara çevrilecek’ diye bakıyor” ifadelerini kullandı.

    "KARARLAR PARTİYE GÖRE VERİLİYOR"

    1950’den bugüne Türkiye seçimlerindeki güven konusuyla ilgili de konuşan Kazan şunları belirtti: “Her zaman ‘çöplerde oy pusulası çıktı’ diye uydurma şeyler söylenir. Ben bunların hiçbirine bugüne kadar inanmadım. Ve her zaman dedim ki, Türkiye’de seçim, olabileceği kadar güvenlikli bir sisteme kavuşturulmuştur. Gerçekten öyledir. 1950’de Türkiye için risk sayılabilecek bir kanun yapıldı. O da bugüne kadar uygulanırken, önemli kazanımlar sağladı. Nice zamandır, giderek yargı bağımlı kılındığı için bunlar adım adım ortadan kaldırıldı. 24 Haziran seçimlerinden önce bir gece yarısı baskınıyla, tekme tokat seçim kanunu değiştirilirken, zaten sandıklar siyasal iktidara teslim edildi. Oysa 1950’de gelen sistemde sandık kurullarında partiler çoğunluktaydı. Başkanı da partiler seçiyordu, yani kendileri seçiyordu. Ama şimdi başkan memur, bir memur daha var. İki de AKP’ye yakın isim olunca, zaten çoğunluk oluyor. Baskın grup her sandıkta siyasal iktidarda. Sandıkta yapamadıklarını yukarıda çözmenin yollarını arıyorlar. Seçim kurullarının, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre söylüyorum, ittihatla söylüyorum, siyasal partilerin durumuna göre farklı kararlar verdiği anlaşılıyor. O kararları göremediğim için sağlıklı bir tartışma yapacak durumda değilim. Ama 2014 Ankara kararı ile 2019 İstanbul kararı karşılaştırıldığında zaten yeteri kadar bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Yapılan açıklamaların da doğru olduğunu düşünüyorum. Yani partisine göre karar verildiği anlaşılıyor. Ne yazık ki 2019 yerel seçimleri için tablo budur.”

    "FETÖ İLE MÜCADELE YOK"

    Kazan, iktidarın ‘FETÖ’yü temizledik’ açıklamalarını hatırlattığımızda tepki göstererek şunları söyledi: “Kimsenin ‘FETÖ’yü temizlediği de yok. Parası olanı kurtarıyorlar. Kendilerinden olanı koruyorlar ama yok etmek istediklerini basıyorlar ensesine alıp götürüyorlar. Burada da o damgayı kullanarak, bir çeşit seçim hilesi olarak kullanıyorlar. Fettah Tamince’den daha ‘FETÖ’cü kim olabilir. Cumhurbaşkanı’nın avukatları Antalya’da ve İstanbul’da  Fettah Tamince’nin avukatıydı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) temel atma törenine  Tamince, Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı onu takdim etti. AKM’yi yapıyor.”

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