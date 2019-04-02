2019 yerel seçimlerinde el değiştiren belediyeler

2019 yerel seçimleri sonrası kesin olmayan sonuçlara göre 25 kentte belediyelerin yönetimi başka partilere geçti. İttifaklar seçim sonuçlarında ve el değiştiren belediyelerin akıbetinde belirleyici oldu.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Adana, Mersin, Antalya gibi büyükşehirlerde CHP yönetimi AKP'den devralırken AKP ise bölge illerinden Bitlis, Şırnak ve Ağrı’da yönetimi ele geçirdi. AKP Zonguldak ve Giresun'u CHP’den aldı; Ardahan, Artvin, Bolu, Bilecik ve Kırşehir’i ise CHP’ye kaybetti.

HDP, Kars’ı ilk kez kazanırken Dersim kaybettiği iller hanesine yazıldı.

MHP, Erzincan, Kastamonu, Çankırı, Amasya, Kütahya, Karaman, Bayburt’u AKP’den aldı, Isparta’yı AKP’ye kaybetti.

Kırklareli’de CHP'den ayrılan mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız girdiği seçimi kazanarak tek bağımsız il belediye başkanı oldu.

İSTANBUL: AKP’DEN CHP’YE

2014 yerel seçimlerini yüzde 47.9 oyla kazanan AKP büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine MHP ile ittifak yaparak girdi. AKP’nin oyu ittifaka rağmen yüzde 48.51’de kaldı. CHP ise İYİ Parti ile kurduğu ittifak ve aday çıkarmayarak stratejik destek veren HDP’nin etkisiyle oy oranını yüzde 48.79’a çıkardı.

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

ANKARA: AKP’DEN CHP’YE

2014’te AKP yüzde 44.9 oyla kazanmış, CHP ise yüzde 43.8’de kalmıştı. AKP-MHP ittifakının oyu bu kez yüzde 47.1’de kalırken İYİ Parti ile ittifak yapan ve HDP’nin desteğini arkasına alan CHP yüzde 50.91’le seçimi kazandı.

Ankara | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

ADANA: MHP’DEN CHP’YE

2014 yerel seçimlerinde MHP, yüzde 33.6 ile başkanlığı kazanmış AKP ise yüzde 32 ile ikinci olmuştu. MHP bu kez seçime AKP’nin desteğiyle girdi ancak İYİ Parti bölünmesi sonrası kentte yaşadığı oy kaybının da etkisiyle oyu yüzde 42.81’de kaldı. CHP ise İYİ Parti ile ittifakı ve HDP’nin desteğiyle yüzde 53.63 oy alarak 30 yıl sonra Adana’da seçimi kazandı.

Adana | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

MERSİN: MHP’DEN CHP’YE

2014’te MHP’li Burhanettin Kocamaz’la yüzde 32 oy toplayan ve seçimi kazanan MHP bu kez bu seçimde yüzde 28 oyu bulunan AKP’yle ittifak yaparak seçime girdi. Ancak İYİ Partiyle yaşanan bölünmeden önemli oranda etkilenen MHP, Kocamaz’ın seçim öncesi partiden ayrılması, İYİ Parti’ye geçmesi ve parti içi bir operasyonla aday da olamaması sonrası yüzde 40.98’de kaldı.

CHP ise İYİ Parti ile ittifakını bu kente taşıyamasa da emek ve demokrasi güçlerinin yanı sıra HDP’nin stratejik desteğiyle yüzde 45.09’u gördü ve seçimi kazandı.

Mersin | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

ANTALYA: AKP’DEN CHP’YE

Bir önceki yerel seçimde AKP’li Menderes Türel, yüzde 36.4’le seçimi kazanmıştı. AKP, bu kez seçime MHP ile birlikte girdi. CHP ise İYİ Parti ile ittifak yaptı ve HDP’nin stratejik desteğinin de etkisiyle oy oranını yüzde 50.62’ye yükselterek seçimi AKP’nin 4.5 puan önünde kazandı.

Antalya | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KIRŞEHİR: AKP’DEN CHP’YE

Kırşehir’de AKP 2014’te yüzde 42.2’yle seçimi kazanmıştı. MHP’nin AKP’ye karşı aday çıkardığı kentlerden biri olan ilde AKP, yüzde 38.72’de kalırken MHP ise yüzde 15.57 oy aldı. Bir önceki seçimde yüzde 23.4 oy alan CHP, İYİ Parti ile ittifak yaptı. Şeker fabrikalarının özelleştirildiği kentte CHP, oyunu yüzde 44.74’e çıkardı ve seçimi kazandı.

Kırşehir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

ARTVİN: AKP’DEN CHP’YE

2014’te yüzde 46.3 oy oranıyla belediyeyi kazanan AKP, bu kez bu seçimde yüzde 14.1 oy alan MHP ile de ittifak yapmasına rağmen yüzde 43.23’te kaldı. İYİ Parti ile ittifak yapan CHP ise oyunu yüzde 50.97’ye çıkardı.

Artvin | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

ARDAHAN: AKP’DEN CHP’YE

Bir önceki seçimi yüzde 34.3’le, yüzde 33.7’de kalan CHP’nin kılpayı önünde tamamlayan AKP bu kez MHP ile ittifakıyla oyunu yüzde 42.3’e taşıdı. CHP, burada İYİ Parti ile ittifak kuramasa da bir önceki seçimde yüzde 10.8 oy alan, ancak 24 Haziran’da bu oyunu yüzde 23.57’ye kadar çıkaran HDP’nin stratejik desteğiyle yüzde 50.96’ya yükseldi ve seçimi kazandı.

Ardahan | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

BOLU: AKP’DEN CHP’YE

2014’te seçimi yüzde 49.6 oyla kazanan AKP bu kez MHP ile de ittifak yapmasına rağmen yüzde 44.76’ya geriledi. CHP ise yüzde 37.7’den 52.68’e yükseldi ve seçimi kazandı.

Bolu | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

BİLECİK: AKP’DEN CHP’YE

Bilecik’te AKP bir önceki seçimi yüzde 39.7’yle kazanmıştı. MHP ise yüzde 30.4’le ikinci olmuştu. Bu kez seçime iki parti ittifak yaparak girdi. Ancak kazanan İYİ Parti ile ittifak yapan CHP oldu. CHP oyunu yüzde 50.64’e çıkardı.

Bilecik | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KIRKLARELİ: TEK “BAĞIMSIZ” İL

CHP’den aday gösterilmemesi üzerine istifa eden Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız girdiği seçimi kazanmayı başardı. Kesimoğlu, yüzde 37.53 oy aldı ve 2014’te CHP’yle aldığı yüzde 38’lik oya yaklaştı. CHP yüzde 21.8’de kalırken AKP’yle ittifak yapan MHP ise yüzde 36.93’le ikinci oldu.

Kırklareli | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

ZONGULDAK: CHP’DEN AKP’YE

2014’te yüzde 39.9’la seçimi AKP’nin yüzde 1.3 oy farkıyla önünde tamamlayan CHP, İYİ Parti ile ittifakına rağmen yüzde 39.19’da kaldı. MHP’yle ittifak yapan AKP ise yüzde 42.5’e yükseldi ve seçimi kazandı.

Zonguldak | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

GİRESUN: CHP’DEN AKP’YE

AKP, Giresun’da MHP ile ittifakının etkisiyle oy oranını yüzde 39.1’den yüzde 48.84’e çıkararak kazandı. İYİ Parti ile ittifak yapan CHP ise yüzde 46.3 olan 2014 oyunu yüzde 48.39’a taşıyabildi.

Giresun | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

ISPARTA: MHP’DEN AKP’YE

Isparta 2014 seçimi MHP ve AKP arasında geçmiş, MHP kazanan taraf olmuştu. MHP’nin bölünmesi sonrası bu kez denkleme İYİ Parti de dahil oldu. CHP’nin de desteğine sahip olan İYİ Parti, yüzde 28.64’le üçüncü oldu. Ancak MHP’nin oy oranını yüzde 30.79’a düşürdü ve AKP, oy oranı 2014’e göre geriye gitse de seçimi kazanmayı başardı.

Isparta | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

ŞIRNAK: HDP’DEN AKP’YE

2014’te HDP’nin yüzde 59.6 ile AKP’ye yüzde 30 fark attığı kentin demografisi kentteki çatışmalı süreç sonrası dramatik değişikliklere uğratıldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde 32 bin 259 seçmen sayısı bulunan kent merkezinde, seçmen sayısı 40 bine yaklaşırken bunda asker ve polis kaydırmalarının önemli rol oynadığı konuşuluyor. Netice itibariyle AKP, kayyımla ele geçirdiği yönetimi yüzde 61.79 oyla korumuş oldu.

Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

Şırnak | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

BİTLİS: HDP’DEN AKP’YE

Kayyım atanan illerden Bitlis’te AKP, yüzde 43.87 oyla seçimi kazandı. 2014 seçimlerini yüzde 43.9 oyla kazanan HDP ise yüzde 32.95’e düştü.

Bitlis | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

AĞRI: HDP’DEN AKP’YE

2014 seçimlerinde HDP, Ağrı’yı yüzde 6 oy farkıyla kazanabilmişti. 2018 genel seçimlerinde oy oranını yüzde 63.62’çıkaran ve il genelinde AKP’ye yüzde 35’in üzerinde fark atan HDP bu kez yüzde 37.11’de kaldı. Kayyımlı illerden Ağrı’da AKP’nin adayı Savcı Sayan, yüzde 55.6 oyla kazandı.

Ağrı | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

DERSİM: HDP’DEN TKP’YE

Seçime TKP çatısı altında giren Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, oyların yüzde 32.77’sini alarak seçimi kazandı. 2014’te yüzde 42.4’le kazanan ancak yönetimi kayyım darbesine uğrayan HDP, yüzde 28.21’le ikinci oldu.

Dersim - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KARS: MHP’DEN HDP’YE

2014’te yüzde 28.4’le seçimi kazanan MHP bu kez AKP’nin de desteğine sahipti. Ancak HDP bir önceki seçimde yüzde 19 olan oyunu 10 puan artırdı ve seçimi kazanmayı başardı.

Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KARAMAN: AKP’DEN MHP’YE

2014 seçimlerini yüzde 52.4 oy ve yüzde 28’e yakın bir farkla kazanan AKP, bu kez yüzde 38.46’ya geriledi. Cumhur İttifakı’nın uzlaşamadığı kentlerden Karaman’da MHP ise İYİ Parti bölünmesine rağmen oyunu yüzde 39.56’ya çıkardı ve seçimi kazandı.

Karaman | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KÜTAHYA: AKP’DEN MHP’YE

MHP, AKP’ye karşı yarıştığı kentlerden Kütahya’da yüzde 38.68 oy aldı ve AKP’nin yaşadığı düşüşle seçimi kazanmayı başardı. AKP, kentte yüzde 17’ye yakın oy kaybetti.

Kütahya seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

ÇANKIRI: AKP’DEN MHP’YE

MHP, Çankırı’da da İYİ Parti bölünmesine ve AKP’ye karşı yarışmasına rağmen oylarını artırarak belediyeyi AKP’den almayı başardı. AKP’nin kaybettiği yüzde 16’ya yakın oyun önemli bir kısmının MHP’ye gittiği tahmin ediliyor.

Çankırı | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KASTAMONU: AKP’DEN MHP’YE

MHP, 2014’e göre oylarını artırdı ve yüzde 50 bandına dayanarak kentte yüzde 15’lik bir gerileme yaşayan AKP’yi geride bıraktı.

Kastamonu | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

AMASYA: AKP’DEN MHP’YE

Amasya, AKP’nin çöküş yaşadığı yerlerden oldu. Yüzde 10’a yakın oy kaybeden iktidar partisi, yüzde 34.25’te kalırken bu oyların büyük çoğunluğunu kendinde toplayan MHP, yüzde 47.3’le seçimi kazandı.

Amasya'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

ERZİNCAN: AKP'DEN MHP'YE

Erzincan’da AKP büyük bir erimeyle yüzde 54.7’den yüzde 33’e geriledi. MHP ise yüzde 30 olan oyunu yüzde 42.36’ya çıkardı ve kazandı. (HABER MERKEZİ)