Erzincan | 31 Mart 2019 yerel seçimleri ve eski seçim sonuçları
Erzincan 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, seçim yasağı kalkar kalkmaz bu sayfada olacak.
Erzincan kent merkezi görünümü | Fotoğraf: Bertramz/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Erzincan, son iki yerel seçimde AKP ve MHP’nin kent merkezi ve ilçeleri aralarında bölüştüğü bir kent. Son iki yerel seçimde Erzincan kent merkezinde AKP’nin belediye başkan adayları yarışı kazandı. Merkez ilçe ile toplamda bütün ilçelere bakıldığında ise son yerel seçimde AKP ve MHP’nin adaylarından başka bir adayın seçilemediği görülüyor.
Erzincan, 31 Mart yerel seçiminde AKP ve MHP’nin Cumhur İttifakı dışında bıraktığı illerden biri. Erzincan kent merkezinde ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (Millet İttifakı adayı), Saadet Partisi (SP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) de aday gösterdi.
ERZİNCAN’DA HANGİ PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERDİ?
AKP : Cemalettin Başsoy
CHP: İsmail Taş (Millet İttifakı)
MHP: Bekir Aksun
SP: Muharrem Altay
BBP: Aşkın Kırık
DSP: Hasan Uğurtürk
Vatan Partisi: Kaya Çetecioğlu
BTP: Muhittin Olçun
TKP: Hüseyin Karabulut