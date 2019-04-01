Yerel seçimlerde 81 ilde 10 kadın aday zafere ulaştı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yarışan siyasi partiler arasında en fazla kadın belediye başkanı adayını, yüzde 50 oranıyla HDP gösterdi. Her bölgede eş başkanlık sistemiyle seçime giren HDP'nin dışında sadece 2 kentte belediye başkanlığını kadın adaylar kazandı. Antep'te AKP'li Fatma Şahin, Aydın'da ise CHP'li Özlem Çerçioğlu belediye başkanlığı seçimini kazanırken HDP'de ise Diyarbakır'da Hülya Alökmen Uyanık, Iğdır'da Eylem Çelik, Kars'ta Şevin Alaca, Mardin'de Figen Altındağ, Van'da Bedia Özgökçe Ertan, Batman'da Songül Korkmaz, Siirt'te Berivan Helen Işık, Hakkari'de Seher Kadiroğlu Ataş seçimler sonucu belediye eş başkanlığına gelen isimler oldu.

KA.DER VERİLERİ

Kadın Adayları Destekleme Derneğinin verilerine göre, 8 bin 257 belediye başkan adayının 652’si, 30 büyükşehiri yönetmeye talip 316 belediye başkan adayının 34’ü, 452 il belediye başkan adayının 38’i, 2 bin 297 ilçe belediye başkan adayının 174’ü kadın adaylardan oluştu. MHP ve İYİ Partinin ise kadın büyükşehir belediye başkan adayı bulunmuyordu. (HABER MERKEZİ)

HDP’NİN KAZANAN ADAYLARINDAN YÜZDE 46’SI KADIN

Halkların Demokratik Partisi (HDP), resmi olmayan sonuçlara göre; 54 il ve ilçede belediye kazandı. HDP’de eş başkanlık sistemi olduğu için tüm belediyelerde erkek ve kadın adaylar birlikte görev alacak. HDP’nin YSK’ye bildirdiği ve kazanan isimlerinin yüzde 46’sı kadınlardan oluştu. HDP’nin kazandığı 8 il ve 46 ilçenin tamamında kadın eş başkanlar yer aldı. Belediye Başkanı olarak YSK’ye başvuruları yapılan ve kazanan kadın sayısı ise 24 oldu. Mardin’de kazanılan 5 ilçenin 5’i de kadın aday oldu. Seçilen belediye başkanlarından yüzde 46’sı kadın olan HDP, seçime giren tüm partileri geride bıraktı. (MA)

İZMİR'DE 4 KADIN, BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

İzmir’de resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde 4 kadın, belediye başkanı seçildi. Kiraz’da AKP’li Saliha Özçınar koltuğunu korurken, CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel Selçuk’ta, Fatma Çalkaya Balçova’da, İlkay Girgin Erdoğan ise Karaburun’da seçimi kazandı. 2014 yerel seçimlerinde 3 kadın belediye başkanı çıkaran İzmir, bu kez kadın sayısını 1 kişi artırdı.

"KADINLARIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK"

Karaburun’da CHP’li Aday Avukat İlkay Girgin Erdoğan seçimi kazandı. Girgin, “Kadınların gücünü bütün engellemelere rağmen gösterdik. 1 Nisan’dan itibaren, bütün Türkiye’ye, bir yere kadın eli değdiğinde o alanın ne kadar güzelleşeceğini göstereceğiz” dedi. 2014 yerel seçimlerinde çok az oy farkı ile Selçuk’ta belediye başkanlığını AKP’ye kaptıran CHP, bu kez Avukat Filiz Ceritoğlu Sengel ile girdiği yarışı kazandı.

Balçova’da ise eçime katılan 4 kadın adaydan, adaylığı engellenen Mehmet Ali Çalkaya’nın eşi CHP’li Fatma Çalkaya kadınlar arasında geçen seçimin galibi oldu. (İzmir/DHA)