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23 Mart 2019 04:15

HDP'nin Kars Adayı Ayhan Bilgen: Kars’a yeniden kimlik kazandırmalıyız

3 dönem boyunca Mecliste Kars’ı temsil eden ve HDP'nin Şevin Alaca'yla birlikte Kars'ta eş başkan adayı olan Ayhan Bilgen ile projelerini konuştuk.

HDP'nin Kars Adayı Ayhan Bilgen: Kars’a yeniden kimlik kazandırmalıyız

HDP'nin Kars Belediye Eş Başkan Adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca, esnaf ziyaretinde yurttaşlarla görüşürken | Fotoğraf: Bilal Seçkin

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    Sahip olduğu tarihe ve kültürel zenginliğe rağmen Kars, bugün toplanmayan çöpleri, yapılmayan yolları ile anılıyor. HDP Belediye Eş Başkan Adayı Ayhan Bilgen, yaptıkları çalışmalarda halkın taleplerinin bu sorunlar nedeniyle "Suyumuz aksın yeter"e kadar gerilediğini söylüyor. Bilgen, belediye başkanı olduğu takdirde Kars’ı kültürüyle yaşayan bir kent haline getirmek istiyor. Yani deyim yerindeyse şehre yeniden kimlik kazandırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda 3 dönem boyunca parlamentoda Kars’ı temsil eden Bilgen ile projelerini konuştuk

    Kars’a Belediye Başkanı adayı olma kararınızı nasıl verdiniz? Kars neden önemli bir şehir?
    Kars, sadece HDP için değil ülkedeki bütün toplumsal muhalefet açısından önemli. 12 Eylül öncesindeki büyük devrimci dinamiklerin, hareketlerin çok güçlü olmasına rağmen 12 Eylül, Kars’ı da hak etmediği bir siyasal tabloyla karşı karşıya bıraktı. Bu kaostan çıkmak ve bu şehrin mahkum edildiği siyasal tablonun dışına çıkmak için parti, güçlü isimle girme konusunda arayışa girdi. Şehirde de böyle bir talep çok güçlüydü. Şehri her halükarda kazanmak üzerine bir plan yapmak zorundaydık. Son üç genel seçimde de AKP ile başa baş çıkan bir tablo var. Yerel seçimlerde de iddialı olma zorunluluğumuz düşüncesi ile parti böyle bir tercih yaptı. Yerelden gelen talebe uygun davranmak durumundaydık.

    3 dönemdir Kars milletvekilisiniz. Kars’a dair planlarınızı ne oranda gerçekleştirebildiniz?
    Üç dönemin 7-8 ayı cezaevinde geçti. Geriye kalan süreçte de üç yılda üç seçim geçirdik. Olağanüstü bir dönem yaşadık. Muhalefet milletvekili olarak şehrin sorunlarını gündeme getirmek, görünür kılmak dışında ne yazık ki çok fazla bir şey yapamadık. Bunun da iki nedeni var. Birincisi Türkiye’de zaten muhalefet milletvekilinin çalışmasının, çabasının karşılık bulması ne yazık ki siyasi kültürümüzde yok. İkincisi de daha özel olarak da ne yazık ki Kars’ın özel olarak güçlü bir siyasi kültürü yok. Şehrin sorunlarını dile getirme konusunda son 10-15 yılın performansının ötesinde soru önergeleri, gensorular, meclis konuşmaları, basın toplantıları yaptık ama tüm bunların yetmediğini gördük. Artık bu durumun beni de rahatsız ettiğini hissettim. Sadece sorunları dile getirmek değil de çözecek formülleri bulmak zorundayız. Şu anda önümüzde görünen en güçlü alternatif belediye seçimleri. Şehrin sorunlarını çözmek konusunda bir olanak oluşturmuştur bizler açısından.

    BOZUK YOLLAR TOPLANMAYAN ÇÖPLER ÖNEMLİ SORUN

    Özellikle son beş yıldır belediye en asli işlevi olan hizmetlerini dahi yerine getirmiyor. Bozuk yollar, toplanmayan çöpler…  Şehre dair planlamalarınız var mı?
    Biz bu sorunları başından beri biliyorduk. Seçim kampanyamızda da projelerimizi anlatalım, makro projelerimizle seçmen karşısına çıkalım istiyorduk.

    Ama ne yazık ki esnaf ve ev ziyaretlerimizde gördük ki seçmen çıtayı son derece aşağı indirmiş. Neredeyse sadece çöp toplansın, yol yapılsın, kaldırımlar yapılsın bir de suyumuz aksın yeter. Bu durum bir şehir için feci bir şey. Mahalle mahalle yaklaşık bin denek üzerinde araştırma yaptırdık aynı sonucu bulduk. Bazı mahallelerde yüzde 80 ilk sorun çöp, yol, su çıkıyor.

    Bu sebeple planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık. Şu anda taşeron çalışanlar dahil binin üzerinde belediye çalışanının olduğunu tespit ettik. Ama bunların üçte birinin çalışmadan maaş aldıkları konuşuluyor. Hatta bu durumun müfettiş raporlarına yansıdığını biliyoruz. Bu nüfusa bu kadar çalışan sayısı kabullenilir değil. Personel sistemini acilen değiştirmenin yanı sıra çöp gibi, kaldırım gibi, yol gibi en acil ihtiyaçları 6 ay gibi kısa sürede uygulamaya koymak zorundayız ki belediyeye güven duygusunu yeniden oluşturup bundan sonraki projelerimizi konuşma imkanımız olsun.

    Onlar da şunlar; imar ve şehrin stratejik planlamasının baştan yapılması. Şehrin kimliği kalmamış neredeyse. Belediye başkanının keyfine göre bir yere üç kat, bir yere beş kat ruhsat verildiği bir kent olmaktan kurtarıp, kontrolsüzlüğün önüne geçmek gerek. Kars Çayı’nın çevre düzenlemesi, kale, kalenin eteği, demir yolu. Demir yolundan kaynaklı hem mağduriyet hem imkanlar var.

    Bu şehrin en büyük yağma sistemi belediyenin kendi yapabileceği işleri ihaleyle birilerine verme yoluyla yapılıyor. İhale Kanunu’na aykırı işler yapılıyor. Belediye zaten borç batağında. Bize yansıyan rakamlar 400 milyona yakın. Belediye çalışanlarının ödenmeyen maaşları, vergi, SGK ve esnafa olan borçlar bunlar.

    Bu rakamların içinde gerçek borçları ödeyeceğiz. Alınmış mal ve hizmetten kaynaklı borçları ödeyeceğiz. Özellikle küçük esnafı kesinlikle mağdur etmeyeceğiz. Ama şişirilmiş faturalardan kaynaklı borçları yeniden masaya yatırıp her türlü yasal işlemi başlatacağız.

    Daha önce Kars festivaller kenti olarak biliniyordu. Altın Kaz Fil Festivali, Kafkas Kültürleri Festivali, Gezici Film Festivalleri gibi... Karslılar bu festivallere kavuşacak mı? Ya da kültür alanında yeni projeleriniz var mı?
    Şimdiye kadar yapılmış doğru şeyler varsa onların yeniden devam ettirebiliriz. Bu bir kompleks meselesi değildir. Her şeyi yeniden keşfetme durumunda değiliz. Hiç yapılmamış bir takım işler de gündemimizde olacak. Buraya yönelik folklorik değerleri, kültürel değerleri, kaybolmaya yüz tutan kültürleri yaşatmamız gerekiyor.

    Kars güçlü, ama seçimden seçime!

    Kars güçlü, ama seçimden seçime!

    GENÇLERİN VE KADINLARIN İSTİHDAMI İÇİN ALAN AÇACAĞIZ

    HDP'nin Kars Belediye Eş Başkan Adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca (Fotoğraf: HDP)

    HDP Eş Belediye Başkan Adayı Şevin Alaca da Kars’taki işsizlik hakkındaki görüşlerini ve neler yapılabileceğini söyle aktardı:

    Kars’ta çok fazla işsizlik var birçok üniversite mezunu arkadaşlarımız işsiz ya da branşları olmayan farklı işlerde sadece geçimlerini sağlayabilmek için çalışıyorlar. Belediye bünyesinde özellikle belli bir mesleği olan ya da mesleği olmayıp da ekonomik özgürlüğünü korumak isteyen arkadaşlara yönelik meslek edinme kursları açmak istiyoruz. Belki bu kurslarda ürettikleri el emeği ürünleri satabilirler. Kadın ve gençlik kooperatifler kurulabilir. Hem belediye bünyesinde hem de Kars’taki mevcut iş alanlarında genç ve kadın istihdamının önünü açacağız. Kars’ın her şeyden önce turizm alanında oldukça güçlü bir potansiyeli var. Bunu ön plana çıkarıp buralarda iş sahaları yaratılabilir. (Kars/EVRENSEL)

    Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

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