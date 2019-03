HDP Eş Başkan Adayları: Muş’u yaşanacak bir kent yapacağız

Her seçimde Muş’ta oy oranını yükselten HDP, belediyeyi kazanmak için tüm gücüyle çalışıyor. Eş başkan Adayı Sırrı Sakık, kentteki resmi görevlilerin AKP militanı gibi çalıştığını söylerken, diğer aday Sibel Genç ise, yaşanacak bir kent yaratacaklarını belirtti.

Yıllardır tüm iktidarların yönettiği ancak şehircilik ve altyapı konusunda büyük sıkıntıların olduğu Muş’ta, halk artık belediye yönetiminin değişmesi gerektiğini düşünüyor. HDP Deneyimli Siyasetçi Sırrı Sakık ve kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen Fizik Öğretmeni Sibel Genç’i eş başkan adayı olarak gösterdiği kentte, AKP-MHP bloku ise tek aday çıkardı.

‘RESMİ GÖREVLİLER AKP MİLİTANI’

Seçim çalışmalarına hız verdiklerini belirten Sakık, şöyle devam etti:

“Bizler her kesime dokunarak, birlikte yönetmeye geldiğimizi anlatıyoruz. Gezdiğimiz ve gördüğümüz kadar şu an buradan kazandığımızı söyleyebiliriz. Tabii seçime hile karıştırmasalar sonuç bizler açısından bellidir. Muş halkı seçimini yapmıştır. Ancak buradaki yetkililer ve kamu görevlileri anayasal suç işliyor. Burada kenti yönetenler ve atanmışlar, seçimlerde tarafsız olması gerekirken ne yazık ki, birer AKP militanı gibi çalışıyorlar. Bunlar Anayasa’ya ve yasaya karşı suç işlediklerini biliyorlar. Ama gözleri o kadar kararmış ki, bir seçimi kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Mevcut belediye başkanı, koltuğunu korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kentin resmi sayfalarında AKP adayının reklamları yapılıyor. Bu seçime eşitsiz ve baskı altında giriyoruz. Muş halkı bunları görüyor ve bizler de herkese anlatıyoruz, anlatacağız. Halk 31 Mart’ta bunlara gereken cevabı verecektir.”

‘YOKSULLUK MUŞ’UN KADERİ DEĞİL’

Yaşamın tüm alanlarında kadınların olduğunu belirten Sibel Genç ise, “Bunca çabamız gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir yaşam bırakmaktır” dedi. Kenti değiştirmeye ve güzelleştirmeye geldiklerini söyleyen Genç, “Bu kadar doğal güzelliği olan bir kenti rant anlayışıyla yönetmek, insani değerlere karşı suçtur. Bizler kentin doğasını ve güzelliğini korumak için geliyoruz. Bu kadar yoksulluk Muş halkının kaderi değildir. Bizler bu yoksulluğu ortandan kaldırmaya geliyoruz” diye konuştu. (MuşMA)