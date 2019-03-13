Kilis'te iş kuyruğu bitmiyor: 6 aylık iş için geceden sıraya girdiler

Kilis'te yine geçici iş için İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu. Kilis Belediyesi, 6 ay süreyle geçici işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilan verdi. 300 işçinin alınacağı geçici işe başvurmak isteyenler, gece saatlerinden itibaren İŞKUR önünde sıraya girdi.

DHA'nın haberine göre, 35 yaş üstündekilerin kabul edileceği geçici işe başvurmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde gece saatlerinden itibaren beklemeye başladı. İsteyenlerin internet üzerinden de kayıt olabileceği iş için başvuruların 15 Mart tarihinde son bulacağı bildirildi. Son tarihe kadar yaklaşık 8 bin kişinin başvurmasının beklendiği işe kabul edilenler, 10 Nisan'da noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belli olacak. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Reşit Çelebioğlu/DHA

Fotoğraf: Reşit Çelebioğlu/DHA

Fotoğraf: Reşit Çelebioğlu/DHA

Kilis'te işsizliğin fotoğrafı: Geçici iş için başvuru kuyruğu

Madende çalışmak için geceden kuyruğa girdiler

Kilis'te ve Karaman'da geçici iş kuyruğu

Bin 500 kişilik geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

Urfa'da iş kuyruğu: 2 bin kişilik geçici işe 6 bin kişi başvurdu

İş arayan yüzlerce kişi İŞKUR önünde kuyrukta

İşsizlik tablosu: Geçici iş için mesai başlamadan kuyruk oluştu