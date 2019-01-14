Kilis'te ve Karaman'da geçici iş kuyruğu

Kilis'te ve Karaman'da 6 ay süreyle çalıştırılacak toplam 2 bin kişilik işe başvuru için gelenler kuyruk oluşturdu.

Kilis'te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 1500 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından bu sabah başlayan müracaatlar için sabah erken saatlerde gelen kişiler, başvuruda bulunmak için İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin önlem aldığı İŞKUR İl Müdürlüğü önüne gelenler, işe girmek istediklerini ifade etti.

Yetkililer, 18 Ocak tarihine kadar başvuruların devam edeceğini ve işe alınacak kişilerin daha sonra noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceğini ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Karaman'da da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişilik geçici iş için çok sayıda kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü'nde kuyruk oluşturdu.

Fotoğraf: DHA

İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra projede İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Müftülüğü de personel alacak. 6 aylık geçici iş için 500 kişi istihdam edilecek. Geçici işte çalışmak isteyen çok sayıda kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne akın etti. Birçok kurum işe alacağı personelleri kura yöntemi ile belirleyecek. Ermenek Belediye Başkanlığı ve Karaman Müftülüğü ise işe alımda liste yöntemi kullanacak. Bugün başlayan başvuru süresi 18 Ocak Cuma günü sona erecek. (HABER MERKEZİ)