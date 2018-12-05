Ä°ÅŸ arayan yÃ¼zlerce kiÅŸi Ä°ÅžKUR Ã¶nÃ¼nde kuyrukta

Kilisâ€™te iÅŸ arayan yÃ¼zlerce kiÅŸi Ä°ÅžKUR Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸturdu.

Kilis'te, 6 ay süreli iÅŸe bin 300 kiÅŸi alÄ±nacaÄŸÄ± duyuruldu. Bir günde yüzlerce kiÅŸi iÅŸ baÅŸvurusu için Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu'nca (Ä°ÅžKUR) önüne gitti. BaÅŸvuruda yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle, iÅŸe alÄ±mlarÄ±n kura çekimiyle belirleneceÄŸi söylendi.

FotoÄŸraf: DHA

Kamu kurumlarÄ±nda 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere bin 300 iÅŸçi alÄ±nacaÄŸÄ± duyuruldu. MüracaatlarÄ±n baÅŸlamasÄ±yla yüzlerce kiÅŸi, geceden ve sabahÄ±n ilk saatlerinden itibaren Ä°ÅžKUR Ä°l MüdürlüÄŸü önüne geldi. Ä°ÅžKUR önünde uzun kuyruk oluÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

BaÅŸvurularÄ±n 8 AralÄ±k'a kadar devam edeceÄŸi ve iÅŸe alÄ±nacak kiÅŸilerin noter huzurunda yapÄ±lacak kura çekimiyle belirleneceÄŸi kaydedildi. (Kilis/DHA)

FotoÄŸraf: DHA

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