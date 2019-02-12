Madende çalışmak için geceden kuyruğa girdiler

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) bin maden işçisi alımı için başvuru süreci bugün başlayacak. Zonguldak ve Bartın'da yurttaşlar, başvuru yapabilmek için akşam saatlerinden itibaren İŞKUR önünde bekliyor.

AA'nın haberine göre, TTK'nın işçi alımı için başvurularının 12 Şubat'ta yapılacağının duyurulmasının ardından akşam saatlerinden itibaren İŞKUR önünde kuyruklar oluştu. Kurum binası önünde sıraya giren yurttaşlardan bazılarının yanlarında getirdikleri battaniyelere sarıldıkları görüldü.

Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

"HERKES İŞ İÇİN ÇIRPINIYOR"

Kayıt için bekleyenlerden Ramazan Kalmaz, "Kendi toprağımızda iş sahibi olmak adına buraya umutla geldik. Ben buraya İstanbul'dan geliyorum. 1 aydır çalışmıyorum. Umudum burası, olmazsa gurbetçiyim. Burada iş imkanı yok. Herkes iş için çırpınıyor. Yazık, günah. Umudumuzu yitirmeden beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Okan İmamoğlu da ekmek kapısı için saatlerdir kuyrukta beklediklerini ifade ederek, "Eskiden 50 bin işçi çalışıyordu fakat şu an çalışan işçi sayısı 7 bin civarında ama alınan işçi sayısı az." diye konuştu.

Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Ali Can Gümüş de iş için beklemeye hazır olduklarını dile getirerek, "Gerekirse 3-5 gün bekleyeceğiz ama sonunda başvurumuzu yapacağız." ifadesini kullandı.

Umut Vurmaz da "Çoluk çocuğumuzu evde bırakıp geldik. Kent için bu kaçınılmaz bir fırsat. İki saattir burada bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Beklemeye devam edeceğiz." dedi.

İş arayan yüzlerce kişi İŞKUR önünde kuyrukta

ZONGULDAK'TA 700 KONTENJAN

TTK'ya yapılacak maden işçisi alımı için Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldı. İş için 18 ile 32 yaş arasında, askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvuru yapabilecek. Müracaatlar 7 gün sürecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 2-3 Mart tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük'te noter huzurunda kura çekilecek.

Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

BARTIN'DA DA UZUN KUYRUK OLUŞTU

Bartın'da da TTK'nin Amasra Müessese Müdürlüğüne ayrılan 200 maden işçisi kontenjanı için adaylar akşam saatlerinden itibaren İŞKUR önünde yoğunluk oluşturdu.

Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Yaklaşık bir kişinin kuyruk oluşturduğu bina önünde bazı adayların araçlarının bagajında çay demleyerek sabahı beklediği görüldü. İş başvurusu için sıra bekleyen yurttaşlardan Osman Kaya, bir manavda çalıştığını belirterek müracaatta bulunmak için sabah saatlerine kadar bekleyeceğini söyledi.

Adaylar için sıra listesi hazırlayan Taner Tosun da vatandaşların sabaha kadar beklememesi amacıyla ön liste yaptığını ifade etti. Akşam saatlerinden itibaren 625 kişilik liste hazırladığını ve yaklaşık bin kişinin de sırada beklediğini belirten Tosun, "Ben başvuruda bulunmayacağım. Burada arkadaşlarıma kolaylık olsun diye sıra listesi hazırlıyorum. Listeyi sabah kuruma teslim edeceğim. Gelecek kişilerin de bu listenin devamına yazılmasını sağlayacağız." dedi. (HABER MERKEZİ)

Kilis'te ve Karaman'da geçici iş kuyruğu

Bin 500 kişilik geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

Kilis'te işsizliğin fotoğrafı: Geçici iş için başvuru kuyruğu

İşsizlik tablosu: Geçici iş için mesai başlamadan kuyruk oluştu