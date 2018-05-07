Kilis'te işsizliğin fotoğrafı: Geçici iş için başvuru kuyruğu

Kilis'te 6 ay süreli geçici iş için binlerce kişinin İŞKUR önünde kuyruk oluşturması ülkedeki işsizliğin fotoğrafı gibi.

Kilis'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 250 kişilik iş için binlerce kişi, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 6 ay süreyle 3 bin 250 geçici işçi alınacağı açıklandı. Kentteki çok sayıda işsiz, müracaat için İŞKUR'a başvurdu.

Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle İŞKUR önünde uzun kuyruk ve yoğunluk oluştu.

Fotoğraf: Reşit Çelebioğlu/DHA

Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda müracatta bulunduğu İŞKUR'daki başvuruların 11 Mayıs'a kadar süreceği, ardından çalıştırılacak kişilerin kurayla belirleneceği belirtildi. (Kilis/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 11:19

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