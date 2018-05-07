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Fotoğraf: Reşit Çelebioğlu/DHA
Kilis'te işsizliğin fotoğrafı: Geçici iş için başvuru kuyruğu
07 Mayıs 2018 11:09
Kilis'te 6 ay süreli geçici iş için binlerce kişinin İŞKUR önünde kuyruk oluşturması ülkedeki işsizliğin fotoğrafı gibi.
Kilis'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 250 kişilik iş için binlerce kişi, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 6 ay süreyle 3 bin 250 geçici işçi alınacağı açıklandı. Kentteki çok sayıda işsiz, müracaat için İŞKUR'a başvurdu.
Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle İŞKUR önünde uzun kuyruk ve yoğunluk oluştu.
Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda müracatta bulunduğu İŞKUR'daki başvuruların 11 Mayıs'a kadar süreceği, ardından çalıştırılacak kişilerin kurayla belirleneceği belirtildi. (Kilis/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 11:19
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