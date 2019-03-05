    • ‘Marmaray’da hayati eksiklikler var, erken açılış kazalara neden olur’

    BTS, açılışı yerel seçim öncesine yetiştirilmeye çalışılan Marmaray’ın devam projesiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

    05 Mart 2019 13:10
    Paylaş

    Yapımına 2004 yılında başlanan Gebze-Halkalı arasındaki toplam 76 kilometrelik yolun 5 istasyondan oluşan 13,6 KM’lik boğaz tüp geçişi 29 Ekim 2013 yılında açıldı, hattın diğer kısmındaki çalışma ise her iki yakada devam ediyor. Henüz hazır olmayan bu  kısmın 31 Mart yerel seçimlerinden önce açılmaya çalışıldığına dikkat çeken Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), “Gerek teknik olarak gerekse personel açısında hayati derecede eksikliler var. Buna rağmen hattın açılması telafisi imkânsız kazalara neden olacağından sendika olarak başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını ve TCDD Genel Müdürlüğünü uyarmayı görev olarak kabul ediyoruz” dedi.

    Haydarpaşa Garı'nda bulunan BTS İstanbul 1 No'lu Şube binasında yapılan açıklamada konuşan BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş şunları söyledi:
    “İstanbul Boğazı Tüpgeçit Projesi İnşaatı için 1999 yılında Japonya ile Türkiye arasında imzalanan toplam 41.8 milyon Japon Yen’lik kredi anlaşması hükümet tarafından onaylanmış ve 15 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak projeye start verilmiştir. 5 istasyondan oluşan 13,6 km’lik boğaz tüp geçişi 29 Ekim 2013 yılında açılmıştır. 31 Aralık 2018 tarihine yetiştiril(e)meyen Marmaray Projesinin yüzeysel hatları henüz test ve sertifikasyon süreci tamamlanmadan 31 Mart 2019 yerel seçimlere yönelik bir şov açılış yapılacaktır. Gebze-Halkalı hattının açılması telafisi imkânsız kazalara neden olacağından başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü ve sertifikasyon teşkilatını uyarmayı görev olarak kabul ediyoruz.”

    HÜKÜMETİN UYGULADIĞI ULAŞIM POLİTİKALARININ SONUÇLARINI ÇOK AĞIR KAZALARLA GÖRDÜK

    AKP’nin göreve geldiği 2002 yılından bu zamana kadar uyguladığı ulaşım politikalarının ağır sonuçları olduğunu söyleyen Bektaş, yaşanan tren kazalarını şöyle sıraladı:

    • 17 Temmuz 2004 yılında 41 kişinin hayatını kaybettiği Pamukova’daki hızlandırılmış tren kazası
    • 11 Ağustos 2004 yılında 8 kişinin hayatını kaybettiği Tavşancıl tren kazası
    • 28 Ocak 2008 yılında 9 hayatını kaybettiği Kütahya tren kası
    • 27 Ağustos 2009 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği Cumhuriyet Ekspresi kazası
    • 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişini n hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası
    • 13 Aralık 2018 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara YHT tren kazası"

    “UYARIYORUZ, MARMARAY HENÜZ HAZIR DEĞİL”

    Birden fazla yolcunun hayatını kaybettiği bu kazaların hepsindeki ortak noktanın AKP hükümeti ile beraber kurumun seçim dönemi gösterisi için demiryolu mühendislik ve biliminin dışlanarak liyakatsiz kadrolaşma, seçim gösterisi ve özelleştirme politikalarının hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Bektaş, “Uyarıyoruz Marmaray henüz hazır değil!” dedi ve şu noktalara dikkat çekti:

    “76 Km’lik (Ayrılıkçeşmesi Kazlıçeşme hariç) Marmaray projesine sertifikasyon alınabilmesi amacı ile yolcusuz test çalışmalarına 1 Mart 2019 tarihinde başlanılmış olup, hatta sertifikasyon alınıp alınamayacağı daha belli olmadan hattın açılış tarihi 10 Mart 2019 olarak kamuoyuna ilan edilmiştir.

    2013 yılında hizmete açılan 13,6 hat kesiminde çalışan makinistler yeterince bilgi ve deneyime sahip olmakla beraber yeni yapılan 63 KM’lik hattın eğim, peron, sinyal, makas yerleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için yol tecrübesine tabi tutulmaları gerekmektedir. Marmaray projesinin toplam 76 KM’lik kısmında görev yapmak üzere İş-Kur üzerinden alınmış 90 adet makinistin eğitim ve yol deneyimleri yeterince yerine getirilmeden görevlendirilmeleri kazalara davetiye çıkarmaktır. Makinistlik mesleğinin mesleki teknik bilgi ve deneyimle birlikte yapılması gereken bir meslek olduğunu düşünürsek burada da çok ciddi aksaklıkların olacağı öngörülmektedir.

    OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 adet Tren Trafik Kontrolünün görev yapması gerekmektedir. Toplamda 42 adet Tren Trafik kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayı henüz tamamlanmamış olmasının yanında Tren Trafik Kontrolörü unvanlı personelin başka birimlerde görevlendirilmiştir.

    Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olup yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesi için yetersizdir.

    Marmaray trenlerinin işletim sistemi olan CBTC (Communications Based Train Control) iletişim tabanlı tren kontrol sistemi henüz tam olarak çalışmamaktadır.

    OCC Kumanda merkezi ekranında sık-sık tren kayıpları yaşanmaktadır. Yani hat üzerinde işleyen trenler Trafik Kontrolörü ekranında zaman zaman görünmemektedir.

    Halkalı, Gebze ve bazı istasyonlarda otomatik motorlu makaslarda henüz makas motorları yoktur, makaslar tıpkı Ankara YHT garı batı çıkışında olduğu gibi makasçı tarafından tanzim edilmektedir.”

    Yönetmeliklerle belirlenmiş testler ve personelin eğitimleri tamamlanmadan, teknolojik eksiklikler giderilmeden, dile getirdiğimiz sorunlar giderilmeden Marmaray yeterlilik sertifikasyonu verilerek hattın demiryolu trafiğine açılmasından siyasi iktidar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD bürokratlarının yanında hatta sertifikasyon veren kurumların da sorumlu olacağını belirten Bektaş “Yolcuların çalışanların can güvenliği açısından afişlerle ilan edilen 10 Mart 2019 tarihindeki açılışın durdurulmasını talep ediyoruz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi konsolosun evindeki tandırda yakıldı”
    SONRAKİ HABER

    Manisa’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halk, TÜİK’e değil cebinden çıkana bakıyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Türkiye’de belediyeciliğin ana sorunları

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dışlayıcı milliyetçiliğin tezahürü: Yallah Kürdistan'a!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    '17 yıldır olduğu gibi istikrar' mı diyelim?

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Enflasyonda tanzim etkisi görüldü ama hayat ucuzlamadı

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bu dünyadan bir Yaşar Kemal geçti

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Telaşı seviyorum

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Atabaş'ın ardından
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    “Kentin işçilerle nasıl yönetilebileceğini göstermek istiyoruz"
    “Kentin işçilerle nasıl yönetilebileceğini göstermek istiyoruz"

    Malatya’da Çağdaş Gazeteciler Derneğini ziyaret eden bağımsız adaylar, yerel yönetim anlayışlarını anlattı.

    Manisa’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
    Manisa’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

    Hillary Clinton: 2020’de başkanlığa aday değilim
    Hillary Clinton: 2020’de başkanlığa aday değilim

    ABD'de Hillary Clinton, dedikodulara son verdi ve 2020 başkanlık seçimlerinde aday olmadığını duyurdu.

    ABD siyaseti ve işçi sınıfı hareketinde değişim rüzgarları güçleniyor
    ABD siyaseti ve işçi sınıfı hareketinde değişim rüzgarları güçleniyor

    ABD’de, Kongre Üyesi Ocasio-Cortez ve Senatör Sanders öncülüğünde emekçiler siyasal alanda daha fazla temsiliyet buluyor.

    GÜNCELLENDİ
    Macaristan, Football Leaks belgelerini sızdıran Pinto'yu iade edecek
    Macaristan, Football Leaks belgelerini sızdıran Pinto'yu iade edecek

    Macaristan, Avrupa futbolunun tepesindeki kirli oyunları ifşa eden Football Leaks'in haber kaynağı Portekizli Rui Pinto'yu ülkesine iade edecek.

    Çaldağı maden projesi için verilen ÇED kararı AYM’ye taşındı
    Çaldağı maden projesi için verilen ÇED kararı AYM’ye taşındı

    Manisa Turgutlu Çaldağı’nda açılmak istenen nikel madeni projesi ile ilgili yerel mahkemenin verdiği ÇED kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

    Yayın hayatına ara verme kararı alan Flash Tv böyle veda etti
    Yayın hayatına ara verme kararı alan Flash Tv böyle veda etti

    İdari, siyasi ve mali baskıları gerekçe göstererek yayın hayatına ara vereceğini açıklayan Flash Tv ekranlara veda etti.

    Maltepe Belediyesi işçileri hakları için iş bıraktı
    Maltepe Belediyesi işçileri hakları için iş bıraktı

    Maltepe Belediyesinde çalışan DİSK/Genel-İş üyesi işçiler toplu sözleşme ile kazandıkları hakların gaspına karşı iş bıraktı.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında görev alacak
    Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında görev alacak
    22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için başvurularda rekor
    22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için başvurularda rekor
    KESK: İktidara Korkmazgil şiirlerindeki dirençle karşılık veriyoruz
    KESK: İktidara Korkmazgil şiirlerindeki dirençle karşılık veriyoruz
    Kök hücre nakliyle AIDS hastalığını atlatmış olabilir
    Kök hücre nakliyle AIDS hastalığını atlatmış olabilir
    Erdoğan yine HDP'yi hedef aldı: Kürdistan Kuzey Irak'ta, defol git
    Erdoğan yine HDP'yi hedef aldı: Kürdistan Kuzey Irak'ta, defol git

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi hedef aldı: Kürdistan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git.

    ‘Marmaray’da hayati eksiklikler var, erken açılış kazalara neden olur’
    ‘Marmaray’da hayati eksiklikler var, erken açılış kazalara neden olur’

    BTS, açılışı yerel seçim öncesine yetiştirilmeye çalışılan Marmaray’ın devam projesiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

    “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi konsolosun evindeki tandırda yakıldı”
    “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi konsolosun evindeki tandırda yakıldı”

    Al Jazeera Arabic’in belgeselinde, Cemal Kaşıkçı’nın yakıldığı belirtilen fırının görüntüleri yayımlandı. 

    GÜNCELLENDİ
    Göç idaresi müdürlüğü önünde bekleyen mültecilere polis saldırısı
    Göç idaresi müdürlüğü önünde bekleyen mültecilere polis saldırısı

    Denizli'de kimlikleri için Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sabahlayan mültecilere polis gaz sıktı. Gaz sıkan polis geçici olarak görevden alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Gezi Parkı davası: İddianame kabul edildi, ilk duruşma 24 Haziran'da
    Gezi Parkı davası: İddianame kabul edildi, ilk duruşma 24 Haziran'da

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianame kabul edildi. İlk dava 24 Haziran'da görülecek.

    WWF, işkence ve cinayet zanlısı güçleri fonlamakla suçlanıyor
    WWF, işkence ve cinayet zanlısı güçleri fonlamakla suçlanıyor

    Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 6 ülkede fiziki ve cinsel saldırılarla suçlanan paramiliter güçlere destek verdiği iddialarına dair soruşturma başlattı.

    Malatya'nın bağımsız adayı Şerif Demirel: Çözüm halkçı belediyecilik
    Malatya'nın bağımsız adayı Şerif Demirel: Çözüm halkçı belediyecilik

    Malatya'da bağımsız adaylar EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'ın katılımıyla Akçadağ'da halk toplantısı gerçekleştirdi.

    Tekirdağ Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilere seslendi
    Tekirdağ Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilere seslendi

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, işçi duraklarında işçilere seslendi.

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan'da barış çağrısı: Savaş çözüm değil
    Hindistan'da barış çağrısı: Savaş çözüm değil

    Hindistan ve Pakistan arasında süren gerilime karşı Hindistan'da bir araya gelen vatandaşlar iki ülkeye barış çağrısı yaptı.

    Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: Taşeron işçileri oyaladılar
    Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: Taşeron işçileri oyaladılar

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Genel-İş’i ziyaret etti, taşeron işçilere ilişkin açıklamada bulundu.

    Erdoğan'ın hedef aldığı HDP'nin Keçiören'deki binasına saldırı
    Erdoğan'ın hedef aldığı HDP'nin Keçiören'deki binasına saldırı

    HDP Keçiören binasına 2 hafta içerisinde 5 kez saldırı düzenlendi. İlçe Eş Başkanı Türkan Konukçu: Cumhurbaşkanı "terörist" derse birileri hak görür

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 5 Mart 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 5 Mart 2019 Salı

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne Var Ne Yok’ bakarak günün fotoğrafını çekiyoruz.

    Burhan Kuzu, "Asla tanımam" dediği Zindaşti'yle aynı masada!
    Burhan Kuzu, "Asla tanımam" dediği Zindaşti'yle aynı masada!

    Cumhuriyet, şüpheli şekilde serbest kalan İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'yle "Asla tanımam" dediği Burhan Kuzu'nun fotoğrafını yayımladı.

    Bir yıllık işsizlik çöpe mahkum etti
    Bir yıllık işsizlik çöpe mahkum etti

    Sincan’da bir marketin önünde çöp dökme saatini bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe çoğalıyor.

    Bahariye halı işçileri: Tasarruf değil hakkımızı istiyoruz
    Bahariye halı işçileri: Tasarruf değil hakkımızı istiyoruz

    Tekstil iş kolunda grup sözleşmesi için görüşmeler nisan ayında başlayacak.

    Diyarbakırlılardan Erdoğan'ın "Yallah Kürdistan'a" sözlerine tepki
    Diyarbakırlılardan Erdoğan'ın "Yallah Kürdistan'a" sözlerine tepki

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini Diyarbakır halkına sorduk. Yurttaşlar Erdoğan'ın milliyetçi oyları almak için bu söylemi kullandığını düşünüyor.