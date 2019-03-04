04 Mart 2019 08:18
Son Güncellenme Tarihi: 04 Mart 2019 09:56

Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar

Sakaryasporlu bazı futbolcular, Amedspor maçında kesici cisimle saldırıya uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu. Amedspor suçlamaları reddetti.

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Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar

Ekran görüntüsü: DHA

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    TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 1-1 sona eren Amedspor-Sakaryaspor maçı sırasında deplasman ekibinin oyuncuları, ev sahibi takımdan Mansur Çalar’ın kesici bir aletle saldırısına uğradığını öne sürdü.

    Cumartesi günkü karşılaşmanın ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunan Sakaryasporlu bazı futbolcular, Amedsporlu Çalar ve diğer bazı futbolcularla birlikte maç içerisinde uyarıları dikkate almadığı belirtilen hakem Ferhat Kestalıoğlu’dan şikayetçi oldu.

    Olaya dair sosyal medyada yer alan görüntü ve haberler sonrası #amedsporkapatılsın etiketiyle tüm kulübü hedef gösteren paylaşımlar yapıldı. Konuya ilişkin Amedspor’dan yapılan açıklamada oyuncularının elinde kesici, delici herhangi bir cisim olmadığı ifade edilerek iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada “Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz” denildi.

    DHA’nın haberine göre 1-1 tamamlanan maç sonrası ardından Sakaryasporlu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan Diyarbakır’da Huzur Polis Merkezi’ne giderek, suç duyurusunda bulundu.

    POLİS, SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Karakola şikayet için giden futbolcular sağlık kontrolünden geçerken kollarında, boynunda ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduklarını belirtti. Sakarya'da bulunan yerel televizyonun görüntülerinde karşılaşma sırasında Amedspor kaptanı Mansur Çalar'ın Sakaryaspor kaptanı Ferhat Yazgan’a temasından sonra bu futbolcunun tepki gösterdiği görülüyor. Futbolcuların şikayeti üzerine polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.

    Sakaryasporlu futbolcular suç duyurusunda bulundu

    Fotoğraf: DHA

    “SİVRİ BİR CİSMİ YÜZÜME SÜRTTÜ”

    Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru’nun polis merkezindeki ifadesinde, “Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi. Küfür ederek, hakarette bulundu. Akabinde elindeki sivri bir cisimle yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerlerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Amedsporlu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize vuran Amedsporlu oyuncu 21 numaralı Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhat Kestalıoğlu’dan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

    “HAKEMDEN ÜST ARAMASI İSTEDİK, YAPMADI”

    Ferhat Yazgan ise, “Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek ‘Hepinizi çizeceğim’ dedi. Bunun üzerine cisim olduğunu hakem Ferhan Kestalıoğlu’ya söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Amedsporlu oyuncu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize buran Amedsporlu 21 numaralı oyuncu Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi Ferhan Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçitim” diye konuştu.  

    “PENALTIYI KULLANACAĞIM SIRADA SALDIRIYA UĞRADIM”

    Dilaver Güçlü penaltıyı kullanacağı sırasında Mansur Çalar’ın saldırısına uğradığını öne sürerek, şöyle konuştu:

    “Maç oynandığı sırada ilk yarıda 10. dakikalarda penaltı oldu. Penaltıyı ben kullanacaktım. Penaltı kullanmaya geçerken yanımdan geçen Amedsporlu 72 numaralı Mansur Çalar isimli futbolcu elinde bir cisimle karın bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Ayrıca elinde cisim olduğunu maçın hakemi Ferhan Kestalıoğlu’ya söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize vuran Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhan Kestalıoğlu’dan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim."

    Tevfik Köse ise “Maç esnasında aynı takımda oynadığımız futbolcu arkadaşım Dilaver Güçlü’nün, Mansur Çalar tarafından karın bölgesinden sert bir cisimle yaralandığını öğrendim. Devre arasında soyunma odasında sol kolumda sert bir cisimle oluşabilecek yaralar gördüm. Kolumdaki yaraların Mansur Çalar tarafından yapılmış olduğunun tespit edilmesi durumunda kendisinden davacı ve şikayetçiyim” diye konuştu.

    AMEDSPOR: ALGI OPERASYONU BAŞLATILDI

    Sosyal medyada konu ile ilgili yer alan paylaşımlar üzerine Amedspor kulübünden açıklama yapıldı. Açıklamada, İstiklal Marşı okunurken bozkurt işareti yapan Sakaryasporlu Dilaver Güçlü’nün karşılaşmada gerginliğe neden olduğu belirtilerek hakkında suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi. Amedspor’dan yapılan açıklama şöyle:

    “Sakaryaspor maçının ardında rakip takım sporcu ve yayıncı kuruluşunun sporcularımız hakkında medyada asılsız haberleri üzerine açıklama yapmamız gerekli olmuştur. Bilindiği üzere dün oynadığımız Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü’nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hareket sporcu ve taraftarlarımızı tahrik etmiştir. Adı geçen sporcu bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübemize giderek yine yaptığı el kol hareketlerine devam etti. Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir. Sporcunun yaptığı bu hareketler maçın sporcular arasında gergin geçmesine zemin hazırlamıştır. Yine rakip takım ve takımın yayıncı kuruluşu Tv264, sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde jilet olduğu ve jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde algı operasyonu başlamışlardır. Tv264’ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimini verilmiştir. Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir. Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı’nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyada yayınlanmış durumdadır. Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte ve kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır. Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız. Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz.”

    SAKARYA’DA NE OLMUŞTU?

    13 Ekim 2018’de Sakarya’daki maçtan önce statta, “Ölürüm Türkiyem” şarkısı çalınmış, şarkıyla birlikte dev ekranda askeri operasyon görüntüleri yayınlanmıştı. Maçı 2-0 kazanan Sakaryaspor’un taraftarları, önce Amedspor kulübesine ardından Amedspor’un soyunma odasına giderek futbolculara ve teknik heyete saldırmıştı. (SPOR SERVİSİ)

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