Amedspor tribünleri küçük bir Newroz gibi

Şerif KARATAŞ

Diyarbakır

Diyarbakırlılar, Amedspor-Sakaryaspor maçına büyük ilgi gösterdi. Bu ilginin baş nedeni, Sakarya’da oynanan maçta Amedsporluların uğradığı ırkçı saldırıydı. Amedspor tarafları tribünleri doldurarak, takımlarına yapılan ırkçı saldırıya tepkilerini ortaya koydu.

Birçok deplasmanda ırkçı saldırılara maruz kalan Amedspor’un taraftarlarına yönelik deplasman yasağı önceki hafta kaldırıldı. Diyarbakırlılar ise haftalardır bu maçı bekliyordu. Maçtan bir gün önce aralarında işveren örgütlerinin de bulunduğu kurumlar sağduyu çağrısı yaptı.

Havanın güzel olduğu Diyarbakır’da tribünlerde, kadın taraftarların yanı sıra çocuklarıyla gelen taraftarlar da dikkat çekiyordu. Diyarbakır için maç, küçük bir Newroz gibiydi. Taraftar grupları stat önünde “Bugün herkes Amedsporlu” derken açtıkları "Mutlaka kazanacağız" pankartı ve sloganlarıyla Yılmaz Güney’i de hatırlattı. Diyarbekirspor taraftar grubu Azrailler de Amedspor’u yalnız bırakmadı ve tüm coşkularıyla stattaki yerini aldı.

Fotoğraf: Şiyar Dicle

Maça ilginin tek nedeni Sakarya’daki maçta yaşananlar değildi. Amedsporlular, deplasmanlarda maruz kaldıkları ırkçı saldırılar ve kendilerine vurulmak istenen “bölücü” damgasına da itirazlarını göstermek istedi. Bir başka deyişle bu tepki, memleketteki siyasi iklimden bağımsız değildi. Taraftarlardan yükselen mesajları, yerel seçime haftalar kala, iradelerinin kayyımlarla gasbedilmiş olmasına karşı bir öfke olarak okumak da mümkün. Kentte en ufak bir protestoda polis engeliyle karşılaşan Diyarbakırlılar için tribünler, demokratik tepkilerin dile getirilebileceği en uygun alan haline gelmiş durumda. Bu yüzden tribünlerde siyasi içerikli sloganlar oldukça fazlaydı.

Örneğin Kürt Şair Cegerxwin’e ait olan ve Şivan Perwer’in bestelediği “Kîne em?” (Kimiz biz) şarkısından esinlenerek, karşılıklı birbirlerine “Kîne em?” ve “Kurdin em” (Kürt’üz) şeklinde tezahüratlarda bulundular.

Irkçılık ve faşizm karşıtı sloganların atıldığı maçta Diyarbakır’daki evinde açlık grevini sürdüren HDP Milletvekili Leyla Güven’in unutulması beklenemezdi. Maçın ilk yarısının ardından verilen molada “Leyla Güven onurumuzdur” sloganı yankılandı.

Fotoğraf: Şiyar Dicle

SAKARYA’DA NE OLMUŞTU?

Oynanan futbola gelmeden önce, Amedspor’a 13 Ekim 2018’de Sakarya’daki maçta yapılan ırkçı saldırıyı hatırlayalım. Maç başlamadan önce statta, “Ölürüm Türkiyem” şarkısı çalındı. Şarkıyla birlikte dev ekranda askeri operasyon görüntüleri yayınlandı. Maçı 2-0 kazanan Sakaryaspor’un taraftarları, önce Amedspor kulübesine ardından da Amedspor’un soyunma odasına giderek futbolculara ve teknik heyete saldırdı.

MAÇ GERGİN BAŞLADI, BERABERE BİTTİ

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı’nın da izlediği maç, ısınmak için stada gelen oyuncular arasında çıkan gerginlikle başladı. Sakaryaspor’dan Serkan ve Amedspor’dan Muhlis daha maç başlamadan kırmızı kart gördü. Gergin bir atmosferde geçen maçta karşılıklı birer gol atıldı.

TARAFTAR ÖRGÜTLÜ, TAKIM ÖRGÜTSÜZ!

Taraftarların bu kadar örgütlü olduğu Amedspor, saha içinde takım olamama sıkıntısı yaşıyor. Amedspor bunu aşarsa taraftarlarıyla birlikte futbola büyük renk katacaktır.

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