20 Şubat 2019 09:43

Futbolda ırkçılık: Amedspor ve Cizrespor’u hedef alan saldırılar

Son yıllarda ülkedeki siyasi duruma paralel olarak savaş atmosferi ve saldırılar Amedspor ve Cizrespor'un deplasman maçlarından eksik olmuyor.

Futbolda ırkçılık: Amedspor ve Cizrespor’u hedef alan saldırılar

Fotoğraf: MA

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    Futbol sahalarında 2016'dan bu yana özellikle Amedspor ve Cizrespor’u hedef alan saldırılara sıklıkla rastlanıyor.

    TSK ile PKK arasındaki çatışmaların 2015 itibariyle yeniden başlamasıyla artan saldırılar, çoğu zaman statlarda hoparlörlerden çalınan milliyetçi marşlar, tezahüratlar ya da futbolcuların asker selamı vermesi gibi “savaş” ritüelleriyle destekleniyor.

    Futbolcuları stada taşıyan otobüsün taşlanmasından, yöneticilerin protokol tribününde tartaklanmasına, futbolcu ve teknik ekibin soyunma odası koridorlarında saldırıya uğramasına kadar çeşitli şekiller alabilen saldırıların sürekli cezasız kalması, saldırıların tekrarlanmasında önemli bir etken. Meclis gündemine de taşınan saldırılara karşı yetkililerin aldığı tek önlem ise Amedsporlu taraftarlara getirilen deplasman yasağı. Bu, saldırıları önlemediği gibi deplasman ekibi için de dezavantaj yaratıyor. Amedspor’un deplasman cezası 64 haftadır devam ediyor.

    Evrensel’e konuşan Amedspor Başkanı Ali Karakaş, deplasman maçlarında yaşadıkları saldırılarda ülkedeki siyasi atmosferin oynadığı role dikkat çekti ve “Barış ortamı olsaydı böyle olmazdı” dedi.

    Amedspor'dan çağrı: Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım

    Amedspor'dan çağrı: Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım

    Amedspor ve Cizrespor, zaman zaman Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da “ideolojik propaganda” gerekçesiyle cezalara çarptırıldı.

    PFDK'dan Cizrespor'a 'ideolojik propaganda' cezası

    PFDK'dan Cizrespor'a 'ideolojik propaganda' cezası

    Türkiye'de futbolu yönetenler sürekli olarak "Bizde ırkçılık yok" dese de Amedspor ve Cizrespor'u hedef alan sistematik ceza, yasak ve saldırılar başka bir tabloyu ortaya koyuyor.

    Son yıllarda Amedspor ve Cizrespor’u hedef alan ceza ve saldırılar şöyle:

    28 OCAK 2016

    Türkiye Kupası A Grubu mücadelesinde Başakşehirspor, sahasında Amedspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçta gol atan Semih Şentürk, golünü asker selamı vererek kutladı. Maç sonrasında ise yaklaşık 100 Amedsporlu taraftar, polis tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Başakşehir’de yaşanan olaylar ve Semih Şentürk’ün asker selamı, Amedspor’a karşı bundan sonra oynanan maçlar için adeta bir “örneğe” dönüştü.

    Amedspor'a gol attı diye asker selamı verdi!

    Amedspor'a gol attı diye asker selamı verdi!

    9 ŞUBAT 2016

    Amedspor, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçına "Çocuklar ölmesin maça gelsin" pankartıyla çıktı ve bu pankart yüzünden cezaya çarptırıldı. Amedspor ayrıca bu maçtan sonra başlayan ve halen devam eden bir "Deplasman maçlarına taraftar götürme yasağı" ile karşı karşıya.

    Amedspor: Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin

    Amedspor: Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin

    'Çocuklar ölmesin maça gelsin' pankartına ceza

    'Çocuklar ölmesin maça gelsin' pankartına ceza

    15-28 ŞUBAT 2016

    Bölge kentlerinde çatışmaların arttığı dönemde Cizre'de bodrumlarda siviller öldürülmüştü. Bu olaya gönderme yapan "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" pankartlarına bu dönemde tribünlerde rastlanmaya başlandı. Eskişehirspor-Antalyaspor ve Tarsus İdman Yurdu-Amedspor maçında asılan pankartlar tepki çekse de benzerlerini başka maçlarda da rastlandı.

    Utanç pankartı Tarsus İdman Yurdu-Amedspor maçında da açıldı

    Utanç pankartı Tarsus İdman Yurdu-Amedspor maçında da açıldı

    24 NİSAN 2016

    Amedspor yöneticileri, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta deplasmanda 2-1 kazandıkları maçta Ankaragücü yöneticilerinin saldırısına uğradı.

    Amedspor yöneticileri, maç boyu sürekli hakarete maruz kaldıklarını daha sonra da protokol tribününde saldırıya uğradıklarını belirtti. Saldırıda kulüp başkanı ve avukatı dahil 5 kişi yaralandı.

    Yöneticiler, “Amed'de misafir ettiklerimiz Ankara'da bize saldırdı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

    Saldırı, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan tarafından TBMM gündemine taşındı.

    'Amed'de misafir ettiklerimiz Ankara'da bize saldırdı!'

    'Amed'de misafir ettiklerimiz Ankara'da bize saldırdı!'

    15 ARALIK 2016

    Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçı sonrası Amedsporlu futbolcular Mehmet Sıddık İstemi ve Mansur Çalar, polis tarafından darbedilerek gözaltına alındı.

    Amedsporlu futbolculara polis tarafından darp ve gözaltı

    Amedsporlu futbolculara polis tarafından darp ve gözaltı

    22 OCAK 2017

    Konya takımlarından Anadolu Selçukluspor’la oynayıp 3-0 kazanılan maç sonrası takım otobüsüne saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda otobüsün camları kırıldı.

    9 NİSAN 2017

    Sivas Belediyespor’a karşı deplasmanda oynanan ve 1-1 biten maç sonrası soyunma odasına yönelen Amedsporlulara yabancı madde atılarak saldırı gerçekleştirildi. Maç boyu tribünlerden küfürlü tezahüratlar da eksik olmadı.

    26 AĞUSTOS 2017

    Amedspor’un Mersin İdman Yurdu’yu 7-0 yendiği maç sonrası sahaya giren taraftarlar futbolcu Deniz Naki’ye yumrukla saldırdı.

    Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, Twitter hesabından saldırıya tepki gösterdi: “Görevini layıkıyla yapamayan Mersin valisine. Statta yaşanan insanlık dışı vahşetten gurur duyun. Bu rezalet sayenizde yaşanıyor. Amedspor seyircisine yasak getireceğinize Mersin tribünlerine sahip çıkın. Üç taraftar elini kolunu sallayarak sahaya inip sporcuma saldırıyor.”

    Deniz Naki’ye deplasman maçında yumruklu saldırı

    Deniz Naki’ye deplasman maçında yumruklu saldırı

    23 EKİM 2017

    MHP bayrakları açılan ve bozkurt işaretleri yapılan tribünlerden Amedspor’u hedef alan küfürlü tezahüratlar hiç eksik olmazken Sarıyersporlu futbolcular  da Deniz Naki, Zülküf Özer ve teknik heyete saldırdı.

    Sarıyer maçında Amedsporlulara saldırı

    Sarıyer maçında Amedsporlulara saldırı

    8 OCAK 2018

    Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, devre arası tatilinde gittiği Almanya'da silahlı saldırıya uğradı. Naki’nin aracına 2 kurşun isabet etti.

    Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'ye silahlı saldırı

    Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'ye silahlı saldırı

    30 OCAK 2018

    PFDK, Amedsporlu Deniz Naki'ye 3 yıl 6 ay men cezası verdi. Ceza 3 yıldan fazla olduğu için Türkiye'de futboldan ömür boyu men anlamına geliyor.

    Deniz Naki'ye futboldan ömür boyu men cezası!

    Deniz Naki'ye futboldan ömür boyu men cezası!

    13 EKİM 2018

    TFF 2. Lig'de oynanan Sakaryaspor-Amedspor maçı esnasında Sakaryaspor taraftarları Amedspor kulübesine ve soyunma odasına saldırdı.

    Maç öncesinde statta askeri operasyon görüntüleri izletildi ve “Ölürüm Türkiyem” şarkısı çalındı.

    Sakaryaspor-Amedspor karşılaşmasında Amedsporlu futbolculara saldırı

    Sakaryaspor-Amedspor karşılaşmasında Amedsporlu futbolculara saldırı

    17 ŞUBAT 2019

    Serik Belediyespor’a konuk olan Cizrespor’un oyuncuları ve teknik ekibi maçın ardından saldırıya uğradı. (SPOR SERVİSİ)

    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı

    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı

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