Amedspor'dan çağrı: Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım

Orhan KURUL

Fırat TOPAL

Diyarbakır

“Çocuklar ölmesin, maça gelebilsinler” yazılı pankart nedeniyle Amedspor’a verilen deplasman maçlarını seyircisiz oynama cezası 64 haftadır sürüyor. Bu haftaki deplasman maçı öncesi konuşan Kulüp Başkanı Ali Karakaş, “Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım” dedi.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grupta oynayan Amedspor, 2016’da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşmış ve “Çocuklar ölmesin, maça gelebilsinler” yazılı pankartı açmıştı. Bu maçtan sonra ceza verilen Amedspor o günden bu yana 64 deplasman maçını seyircisiz oynadı. Amedsporlu futbolcular ve teknik ekip, deplasman maçlarının birçoğunda saldırıya uğradı, ırkçı sözlere maruz kaldı, stat ekranlarından ırkçı görüntüler izletildi. Amedspor’un dört ay önce yapılan son kongresinde yönetim kurulu başkanlığına seçilen Ali Karakaş ile o günden bugüne yaşananları konuştuk.

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İTİRAZ EDİYORLAR AMA DUYARLILIK YOK

Sokağa çıkma yasakları ve çatışmaların olduğu dönemde taraftarların ölümlere sessiz kalmayı doğru bulmadığını ve barıştan yana tutum aldığını ancak bu sebeple böyle bir yasakla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Karakaş, “Bu kentte yaşıyorsunuz kentin bir tarafında insanlar ölüyor siz bir tarafta normal hayatınızı sürdürüyorsunuz. Siz bundan kopuk yaşayamazsınız. Taraftarımız Fenerbahçe kupa maçında ‘Çocuklar ölmesin maça gelsin’ pankartıyla sahaya çıktı. O gün bugündür taraftar yasağı yaşıyoruz. Taraftarımız ırkçı, ayrımcı bir dil değil, barış dilini kullanmış. Sürekli taraftar yasağına itiraz ediyoruz. Ama en ufak bir duyarlılık yok” şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Maf Times adlı Twitter kullanıcısının paylaşımından alınmıştır

CEZANIN NİYE VERİLDİĞİNİ VALİ YARDIMCISI DA BİLMİYOR

Takımın başarısında taraftar desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Karakaş, siyasi bir alana çekilerek taraftar desteğinin engellenmek istediğini ve bu durumun Amedspor’a karşı meşru bir hal aldığını ifade etti. Karakaş, “Geçtiğimiz aylarda Sancaktepe’de maçımız oldu. Orada vali ve kulüp başkanıyla sohbet ederken ‘Siz bizim taraftarımızı bu güzel ortamdan niye mahrum ediyorsunuz? 100-200 kişinin kime ne zararı olacak?’ diye sordum. Sohbet arasında vali yardımcısı ‘Anlamadım ben bu kararın altına niye imza attım’ dedi. Yani söz konusu Amedspor olunca ceza meşru bir hal almış gibi. İstatistiğe baktığınız zaman içeride kaybettiğimiz maç yok. Çünkü 10 -15 bin taraftarın desteğiyle maça çıkıyoruz. Bunun futbolcuların performansına ciddi katkısı var” dedi.

"NEDEN AYNI İLGİYLE KARŞILANMIYORUZ?"

Diyarbakır’a gelen takımları iyi ağırladıklarını dile getiren Karakaş, “Ama deplasman maçlarında aynı ilgiyi bize göstermiyorlar. Her maçta bayrak açılması, ırkçı tezahüratların yapılması ve bunlara futbol federasyonu tarafından ceza verilmemesi bu süreci sorgulamamıza neden oluyor. Ben yabancı bir takım mıyım? Ben bu ülkenin bir şehrinin takımıyım. Diyarbakır bu ülkenin bir şehri değil mi? O bayrak hepimizin bayrağı, bunu böyle görmek gerek” ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ORTAMI OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI"

Kulüplerine yönelik saldırıları, Türkiye’deki konjonktürel durumdan farklı düşünmemek gerektiğini belirten Karakaş, “Biz tamamen sportif amaçlı bir kulübüz ama bugün yaşadığımız siyasi atmosferden dolayı cezalandırmaya çalışıyorlar. Çözüm ortamı olsaydı Türkiye’de barış ortamı olmuş olsaydı tabii ki Amedspor bu sorunları yaşamamış olacaktı. Bu da açıkçası şunu ortaya koyuyor demek ki Türkiye’de birbirimize tahammül düzeyimiz oturmuş değil. Bizlerin kulüp olarak milliyetçi, ayrıştırıcı bir anlayışımız olmamakla beraber aksine sporun gerçek değerlerini yaşatmaya çalışan nadir kulüplerden biriyiz” dedi.

ÖN YARGILARI KIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Irkçı saldırıların önüne geçmek için hem kulüp hem taraftar olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını ancak destek alamadıklarını söyleyen Karakaş, ilerleyen günlerde ön yargıları kaldırmak için demokratik düşünen taraftar gruplarıyla Diyarbakır’da bir araya gelip gezeceklerini ve basın açıklaması yapacaklarını belirterek, “Biz kulüp olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Aynı şeyi diğerlerinden de bekliyoruz ama oturup beklemekle bu iş olmuyor. Onları bir sürece davet etmek diyaloğu kurmak lazım. Taraftarımızın yaptığı iş bu açıdan çok anlamlı” diye konuştu.

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