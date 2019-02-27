Ordu'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Ordu belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin daha önce aldığı oy oranları neler?
Boztepe'den Ordu kent manzarası | Fotoğraf: Öner Akgün/Wikimedia Commons (CCBY-SA 2.0)
31 Mart yerel yönetim seçimleri için Ordu'da AKP Mehmet Hilmi Güler'i, CHP Mustafa Adıgüzel'i, Saadet Partisi İdris Naim Şahin'i aday gösterdi.
17-25 Aralık operasyonları sonrasında istifa eden AKP’nin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İdris Naim Şahin'in CHP'den aday olacağı iddiaları tepkilere neden olunca CHP, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'i aday göstererek Şahin'i veto etmişti. İdris Naim Şahin adaylığı daha sonra İYİ Parti için konuşuldu. İddialar nedeniyle Umut Barış Erdoğan, kurucuları arasında olduğu İYİ Parti’den istifa etti. Saadet Partisinden aday olan eski bakan Şahin'in kentteki oy oranlarını nasıl etkileyeceği merak konusu.
ORDU’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP - Mehmet Hilmi Güler
CHP - Mustafa Adıgüzel
Saadet Partisi - İdris Naim Şahin
TKP - Volkan Atılgan
BTP - Fahri Özgen
ORDU'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ORDU SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ORDU SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ ORDU SONUÇLARI
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