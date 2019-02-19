İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu adayı oldu

17-25 Aralık operasyonları sonrasında istifa eden AKP’nin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İdris Naim Şahin'in Saadet Partisi'nden aday olduğunu Odatv duyurdu.

Bir süredir CHP-İYİ Parti ittifakının Ordu’da İdris Naim Şahin ismi üzerinde anlaşma sağlayarak ortak aday göstereceği iddiaları vardı. İddialar tartışmalara neden olmuştu.

İdris Naim Şahin’in adaylığıyla ilgili ilk olarak, “CHP’nin Ordu’da aday göstermemesi” talebinde bulunulmuştu. Ancak CHP, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’i başkan adayı göstererek İdris Naim Şahin’i veto etti.

İYİ Parti’den aday olacağı iddiaları devam eden İdris Naim Şahin’e, İYİ Parti’nin içinden de tepkiler geldi. Şahin’in adaylık iddialarının devam etmesi üzerine Umut Barış Erdoğan, kurucuları arasında olduğu İYİ Parti’den istifa etti. Gelişmeler üzerine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu yaptığı açıklamada, “Zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı” diyerek kapıları kapattı. (HABER MERKEZİ)

İYİ Parti: İdris Naim Şahin'in adaylığının gerçekleşmesi mümkün olmadı