İdris Naim Şahin’in Ordu’dan CHP adayı olacağı iddiası tepki yarattı

Yerel seçim öncesi kurulan CHP - İYİ Parti ittifakı nedeniyle bazı illerde, CHP’nin başkan adaylığını İYİ Partiye bırakması ile başlayan tartışma bu kez Ordu'ya sıçradı.

İYİ Parti adayı olacağı konuşulan İdris Naim Şahin'in CHP tarafından ortak aday olarak destekleneceğine dair iddialar başta CHP Ordu il teşkilatı olmak üzere tepkilere neden oldu.

AKP’den İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde pek çok antidemokratik uygulamaya imza atan, skandal açıklamalarıyla tanınan Şahin’in adının şimdi ortak aday olarak ortaya çıkması CHP tabanında tepkiye neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu’da yayın yapan bir TV’ye “İdris Naim Şahin değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday aday gibi onunla ilgili de bir talep var” şeklinde açıklama yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun , “İdris Naim Şahin, Ordu’dan ittifak adayı olursa da CHP’nin desteklemeyeceği görüşündeyim” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada “İdris Naim Şahin bizim adayımız değildir. İyi Parti'den aday gösterilmesi halinde biz CHP olarak kendi adayımızı gösteririz” dedi.

"CHP’DEN OY ALAMAZ"

Furtun, yaptığı açıklamada, “(İdris Naim Şahin) Bizim değil, olursa İYİ Parti’nin adayı olur. CHP’nin adayı olursa, Seyit Bey sorumluluğu da üstüne alır. Onun dışında CHP’nin adayı olma şansı yok bana göre. İttifak adayı için baştan burası konuşuldu ama olmadığı söylendi. Ulusal televizyon kanallarında bile haberler çıktı, onları dahi kendisi düzeltti, düzeltilecek yazısı bile bende saklı duruyor. İdris Naim Şahin CHP’den aday olmayacak, ittifak adayı olursa da CHP Ordu’da desteklemeyecek, ben öyle zannediyorum. Benim görüşüm bu” diye konuştu.

ERDOĞAN İLE ESKİ ARKADAŞ

Lise günlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığı bilinen Şahin, 3 Kasım Genel Seçimleri’nden sonraki seçimde de seçilerek 22. ve 23. Dönem İstanbul milletvekili olarak meclise girmiş, 2011 seçimlerinde 24. Dönem Ordu milletvekili olarak mecliste bulunmuştu. Şahin, 61. Hükümet’te de İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Daha sonra AKP’den ayrılan Şahin, Millet ve Adalet Partisini kurdu. Partinin ideolojisini ise “milliyetçilik” ve “muhafazakârlık” olarak belirledi.

‘TAKLA’CI BAKAN

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 2012 yılında Erzurum Aşkale’de, deniz bisikletiyle onarıma giden 5 TEDAŞ görevlisinin hayatını kaybettiği buzlu gölette inceleme yaptıktan sonra Aşkale’ye gitmişti. Burada 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır Şahin’e “Sayın bakanım, senin geldiğine çok sevindim” deyince Şahin’in cevabı, “Yok ya. Nerden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at ya da oyna bir göreyim. Çal bakayım davulcu” olmuştu. Şahin’in bu sözleri büyük tepki çekmişti.

“BİBER GAZIMIZ YÜZDE 100 ORGANİK”

İdris Naim Şahin bakanlığı döneminde 4+4+4 eğitim sistemini protesto eden öğretmenlere sıkılan yoğun gaz bombası için “Biber gazımız yüzde 100 organik, doğal. Biber gazından kimse ölmedi” demişti.

İdris Naim Şahin hiç gaz yememiş!

ROBOSKİ KATLİAMI: YAKALANSALAR, KAÇAKÇILIKTAN YARGILANACAKLARDI

İdris Naim Şahin, çoğu çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski Katliamına ilişkin de “yanlıştan doğru sonuç çıkmaz. Sağ yakalansalar, kaçakçılıktan yargılanacaklardı. Hayatlarını kaybedince kaçakçılık olayı gölgede kaldı” demişti.

VAN DEPREMİNDE “SARAY” İFADESİ

İdris Naim Şahin, 2 depremde 644 kişinin öldüğü Van depremi sırasında çadıra yerleştirilmiş vatandaşlara da “Sarayda oturuyorsunuz, gel dediğiniz yok” diye seslenmişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER ŞİİR YAZMIŞTI

Dönemin BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda Şahin için "Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına/ Bir gün görmesem ey İdris Naim, yanarım ataşına" şiirini okumuş ve eklemişti: "İdris Naim Şahin'in varlığı bütün yurttaşlar için büyük bir umut kaynağı. Çünkü herkes 'Sayın Şahin İçişleri Bakanı olduysa ben de her şey olabilirim' duygusu veriyor. Bir cumhuriyetin bunu başarmış olması az bir şey mi?'' (HABER MERKEZİ)

İdris Naim Şahin yine güldürürken düşündürdü!

İdris Naim Şahin de parti kurdu