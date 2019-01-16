31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

Derleyen:

Okan BAŞAL

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere hazırlanırken yurdun dört bir yanından 'hayali seçmen' haberleri geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti seçmen listelerinde tespit ettikleri usulsüzlükleri basınla paylaşıyor. Paylaşılanlar arasında akıllara durgunluk verecek derecede absürt vakalar var. Dört katlı bir binanın olmayan beşinci katına kayıtlı seçmenler, Bingöl'de bir kapıcı dairesine kayıtlı 224, Hani'de bir eve kayıtlı 208, Artvin'de harabe eve, Uludere'de ahıra kayıtlı yüze yakın seçmen, Bitlis'te 90 metrekarelik daireye kayıtlı 45 aileden 80 seçmen ile 165,149 ve 148 yaşındaki seçmenler bunlardan yalnızca birkaçı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iddialar üzerine "Partilerin itirazları tek tek inceleniyor" açıklaması yaptı ancak muhalefet "Türkiye’nin her yerinden sahte seçmen fışkırıyor. 31 Mart seçiminin şeffaf ve güvenli olacağını söylemek mümkün değil" diyor.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın "Seçim siyasi bir faaliyet değildir" diyerek görevinden istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu seçimlerde de teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa gereğini yapıp kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz" açıklamasıyla meşruiyeti tartışmalı hale gelen yerel seçimler öncesi Cumhuriyet, DW Türkçe, Artı Gerçek, Gerçek Gündem başta olmak üzere basına yansıyan hayali seçmen vakaları şöyle:

"ADALAR'DA METRUK BİNALARDA ONLARCA SEÇMEN KAYITLI"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar ilçesinde 500 hayali seçmen tespit ettiklerini söyledi. Metruk binalarda hatta tamamen yıkılmış evlerde seçmen göründüğünü belirten Kaftancıoğlu "1 daireye 20 seçmenin kaydedildiği yerler var" dedi.

Kaftancıoğlu'nun aktardıkları şöyle:

Büyükada Nizam Mahallesi Albayrak Sokak'ta bulunan metruk bir binada 3 seçmen kaydı bulunuyor.

Büyükada Nizam Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçe kapısında yer alan kapı numarasına kayıtlı 16 kişi var. Aynı evin ana giriş kapısından ayrı olan ve kullanılmadığı açıkça görülen bahçe kapısına da numara verilmiş ve bu adreste 16 hayali seçmen kaydı var.

Heybeliada'da geçtiğimiz yıllarda çıkan bir yangın sonucu tamamen yıkılmış bir evde 3 hayali seçmen kaydedilmiş durumda.

Heybeliada'daki Orhan ve Kılavuz isimli sokaklarda bulunan yıkılma tehlikesi altında ve boş durumdaki ahşap binalarda toplam 9 seçmen kaydı var.

1 daireye 20 seçmenin kaydedildiği yerler var.

1977'den beri Heybeliada'da yaşayan 65 yaşındaki Nuri Dağdeviren, 42 yıldır yaşadığı evde birbirinden farklı soyadlarına sahip 3 kişinin kayıtlı olduğunu gördü. Kaftancıoğlu'nun aktardığına göre Dağdeviren, "Antalya Kepez'den, İstanbul Tuzla'dan ve Hatay İskenderun'dan bu 3 kişinin benim evimde yaşadığı gözüküyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçeden Adalar’a seçmen kaydırıldığını söyledi. Tekin, Adalar’da Kasım 2018’te 11 bin 862 olan seçmen sayısının, askıya çıkan seçmen listesinde 899 kişilik artış gösterdiğini ve 12 bin 761 kişilik bir liste tespit ettiklerini aktardı.

"AKP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE AİT İNŞAATTA 40 SEÇMEN KAYITLI"

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Olcay Kurt ise ilçede tespit ettikleri vakaları şöyle aktardı:

Selimiye Mahallesi’nde AKP’li Belediye Meclis Üyesine ait bir inşaatta Rize Kalkandere’den gelen 40 seçmen kayıtlı.

Başka bir AKP’li Belediye Meclis Üyesinin Bulgurlu Mahallesi’ndeki evinde 40 taşıma seçmen bulunuyor.

Beylerbeyi Mahallesi 75. Yıl Stadı’nda 15 kayıtlı taşıma seçmen bulunuyor.

İcadiye Mahallesi Ensar Vakfı Kız Yurdu’nda 9 tane yeni erkek seçmenin bulunuyor.

AKP eski milletvekilinin Burhaniye’deki evinde 42 farklı soyisimden 43 farklı seçmenin bulunuyor.

Bahçelievler Mahallesi, Bosna Bulvarı’nda inşaatı henüz tam bitmemiş TOKİ evlerinde orada oturmayan çok sayıda hayali seçmen bulunuyor.

"ÖLÜMSÜZ SEÇMENLER!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in başkanlığındaki ekibin seçmen listeleri kontrolü sonucu ulaştıkları sonuçlar ise şöyle:

Çankırı’nın Orta ilçesinde 24 Haziran’da 8 bin 379 olan seçmen sayısı 16 bin 401’e çıktı. Artış oranı yüzde 95,74 olarak tespit edildi. Yeni gelen seçmenin 222’si ilk kez oy kullanacaklardan oluşurken, 4 bin 440’ı İstanbul’dan, 3 bin 177’si Ankara’dan gelenlerden oluşuyor.

24 Haziran’da 6 bin 561 seçmenin olduğu Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde seçmen sayısı 12 bin 493’e çıktı. Seçmen artış oranı yüzde 90,41 olurken, bu ilçeye Ankara’dan 5 bin 667 seçmen geldiği belirlendi.

YSK’nin kayıtlarına göre Ayşe Ekici adlı seçmen 165 yaşında ve Kayseri Melikgazi’deki seçmen listesinde ilk kez yer alıyor. Ekici’nin YSK listesinde nüfus kaydı, TC kimlik numarası bulunuyor.

149 yaşındaki soyadı olmayan Zülfü adlı kişinin Şanlıurfa’da, 148 yaşında olan Ayşe adlı kişinin ise Aydın’da seçmen kaydı bulunuyor.

YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında olan 6 bin 389 seçmen bulunuyor. 100 yaş üstü seçmenin önemli bir kısmı, 120 ve üstü yaş grubundan.

24 Haziran seçimlerinde seçmen listelerinde yer alan 923 bin 796 seçmen, 31 Mart seçimlerine ilişkin YSK’nin açıkladığı seçmen listesinde yer almadı. Bu seçmenlerin 233 bin 937’si hayatını kaybederken, 205 bin 630'u asker, 43 bin 278'i ise hükümlü. 375 bin 107 kişinin Mernis’te adres kaydı olmadığı için ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir'de Havyar Sokak'ta 4 katlı bir binanın olmayan 5’inci katında ve yine Cihangir’deki bir taksi durağının bulunduğu alanda hayali seçmenler kayıtlı.

"KAPICI DAİRESİNDE 224 KAYITLI SEÇMEN VAR"

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise tespit ettikleri vakalara ilişkin şunları aktardı:

Batman Komanda Caddesi’nde 366 no’lu kapıda 189 seçmen var.

Bingöl’de kapıcı dairesinde 224 seçmen var.

Diyarbakır Hani’de bir adreste 208 semen tespit edilmiş.

Bitlis Çevreyolu Caddesi’nde bir dairede 338 seçmen tespit edilmiş.

Hakkâri Çukurca Kaymakam Niyazi Erten Caddesi 2 no'lu kapıda 627 kişi seçmen olarak gösterilmiş.

Mardin Artuklu’da bir dairede 506 seçmen kaydedilmiş.

Siirt ile Şırnak’ta seçmen kaydı olan 700 kişiden çoğu Çorum, Yozgat, Tokat, Trabzon gibi yerlerden. Bunlar niye geldiler buraya?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de Bitlis, Giresun, Kırıkkale, Sivas, Kahramanmaraş, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Van, Ordu ve Edirne listelerinde usulsüzlükler belirlediklerini aktardı.

İYİ Parti, Bitlis’te 45 farklı aileden oluşan 80 kişinin yaşadığı 90 metrekarelik bir daire buldu.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir ahıra 9 seçmen kaydedildiğini aktardı.

Akp iktidarı öğretmenevi, polisevi, jandarma birlikleri, hayali adreslere ve metruk binalara yaptığı seçmen taşımaları sonrası hızını alamayıp kendi seçmenlerini ‘#AHIRLARA’ kaydetmeye başladı. Uludere ilçemizde Akp seçmenlerinin kayıtlı olduğu ahır video görülmektedir. pic.twitter.com/bNlMzltC2O — Hüseyin Kaçmaz (@avhuseyinkacmaz) January 15, 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Artvin'de YSK kayıtlarına göre 100'e yakın seçmenin yaşadığı evin harabe biçimde olduğunu ve terk edildiğini aktardı.

Türkiye'nin her yerinden hayali seçmenler fışkırıyor... Son örnek Artvin'den... Artvin'de YSK kayıtlarına göre 100'e yakın seçmenin yaşadığı ev harabe biçimde ve terk edilmiş! İl örgütümüz bu sahteciliğin önüne geçmek için itirazları yapıyor! pic.twitter.com/KBbjwjrrSM — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 15, 2019

HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz: Şırnak'ta ahıra 9 seçmen kaydedildi

HDP: Bölge illerinde bir adrese en az 40 seçmen kayıt edildi

Yıldırım’dan istifa etmemek için kılıf: Herkes etsin, biz de edelim