Kocaeli adayı Başaran: İşçilerin ihtiyacına göre hareket edeceğiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Darıca'da ziyaretlerde bulundu. Darıca'da Sarkuysan ve Kroman fabrikası önünde işçilerle sohbet eden Başaran, Osmangazi Mahallesinde pazarda esnaf ve vatandaş ile buluştu, iki yerel gazeteyi ziyaret etti.

Darıca Gazetesi ziyaretinde konuşan Başaran, “Seçim çalışmamız eşit şartlar altında yürümüyor, kısıtlı imkanlarla emekçilere ulaşmaya çalışıyoruz. Yerel basın bu noktada bizim için önemli bir noktada” dedi. Yerel basın emekçilerinin zor şartlar altında çalıştığını söyleyen Başaran, “Bizim yerel yönetim anlayışımız demokratik ve halkçı. İşçi ve emekçilerin gereksinimlerine göre hareket edeceğimiz ve birlikte yöneteceğimiz bir yönetim modelidir. Bu anlayışta, zor şartlarda çalışan basın emekçilerini de önemsiyoruz” diye konuştu. Daha sonra Darıca Hedef Gazetesi'ni de ziyaret eden Başaran, burada da yerel yönetim anlayışına dair açıklamalarda bulundu.

'HALK İÇİN ÜRETİM'

Osmangazi Mahallesi'nde pazarda dolaşan Başaran, burada esnaf ve vatandaşla buluştu. Vatandaşın alım gücünün gün geçtikçe azaldığını ifade eden Başaran, “Esnafı terörist ilan ettiler, vatandaşı mağdur ettiler. Kriz almış başını gidiyor, tanzim kuyrukları artıyor. Yönetemedikleri çok açık. Bizim anlayışımızda halk için üretim olacak” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Pazarın ardından Sarkuysan ve Kroman Çelik fabrikası ile Vip Tekstil atölyesi önünde işçilerle buluşan Başaran, “Bu şehrin üretenleri olan sizlerle birlikte bu kenti de birlikte yöneteceğiz” dedi. Fabrika önünde belediye başkan adayını gören işçiler önce şaşırdı, ardından başarılar diledi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Kocaeli adayı Reyhan Başaran seçim çalışmasına işçi durağından başladı