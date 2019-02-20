20 Şubat 2019 16:26
Son Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2019 23:31

Gezi iddianamesi: 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

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Gezi iddianamesi: 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fotoğraf: Ercan Karakaya/EVRENSEL

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    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında 15 aydır cezaevinde bulunan Osman Kavala ve sanatçı Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede 16 kişinin de "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi. İddianamede Gezi direnişi 'kalkışma' olarak tanımlandı. Davanın müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var. 

    Gezi Parkı direnişine ilişkin aralarında Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Mücellla Yapıcı gibi isimlerin bulunduğu 16 kişiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 kişiye 10 suçlama yöneltildi.

    İŞTE SUÇLAMALAR 

    Tüm kişiler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi iddialardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

    GEZİ DİRENİŞİ 'KALKIŞMA' OLARAK YER ALDI

    İddianamede, Gezi Parkı direnişi bir ‘kalkışma girişimi’ olarak tanımlandı.

    İddianamede şüphelilerin 2011 yılından itibaren Gezi direnişini yönlendirmeye başladığı öne sürülüyor. Yine Gezi direnişi 'finansmanı ile koordinasyonun sağlanması hususundaki fiilleri' iddianame konusu olarak yer aldı. İddianamede 'şüphelilerin' bu olayların tepe yönetiminde yer aldıkları ve bu kapsamda ülke genelinde meydana gelen 'şiddet' olaylarından sorumlu tutuldukları ifade edildi. 

    6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

    Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

    Yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle: 

    1. Ayşe Pınar Alabora
    2. Can Dündar
    3. Memet Ali Alabora
    4. Gökçe Yılmaz Handan 
    5. Meltem Arıkan Hanzade 
    6. Hikmet Germiyanoğlu

    ERDOĞAN VE DÖNEMİN BAKANLAR KURULU MÜŞTEKİ

    Hazırlanan iddianamede dönemin bakanlar kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 746 müşteki yer aldı.

    2 KİŞİ DIŞINDAKİLER TUTUKSUZ YARGILANACAK

    İddianamede Yiğit Aksakoğlu ve Osman Kavala’nın halen tutuklu bulunduğu hatırlatıldı. Kavala ve Aksakoğlu dışındaki diğer kişilerin tutuksuz şekilde yargılanacakları öğrenildi.

    657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

    KİMLER ŞÜPHELİ?

    657 sayfalık iddianamede şu 16 isim "şüpheli" olarak yer aldı: 

    1. Osman Kavala
    2. Ali Hakan Altınay 
    3. Ayşe Mücella Yapıcı 
    4. Ayşe Pınar Alabora 
    5. Can Dündar 
    6. Çiğdem Mater Utku 
    7. Gökçe Yılmaz 
    8. Handan Meltem Arıkan 
    9. Hanzade Hikmet Germiyanoğlu  
    10. İnanç Ekmekci  
    11. Memet Ali Alabora 
    12. Mine Özerden 
    13. Şerafettin Can Atalay 
    14. Tayfun Kahraman 
    15. Yiğit Aksakoğlu
    16. Yiğit Ali Ekmekçi 

    657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

    CAN ATALAY: AKLA ZİYAN İDDİALARLA GEZİ KARALANAMAZ

    Konu ile ilgili Evrensel'e konuşan Avukat Can Atalay, Gezi direnişi sürecinde milyonlarca insanın anayasal hakkını kullandığını belirterek "Eğer mesele, hükümetin istifa edip etmemesi gerektiğini düşünüp düşünmememize geliyorsa, demokrasilerde hükümetlerin değişmesinin talep edilmesi en demokratik haktır. Gezi, bu toprakların gelecek umutudur. Akla ziyan iddialarla gezi karalanamaz" dedi.

    MÜCELLA YAPICI: GEZİYİ KRİMİNALİZE ETMEK İÇİN DÜZENLENMİŞ BİR KUMPAS

    Mücella Yapıcı da Evrensel'e verdiği demeçte, ceza istemini "Geziyi krimalize etmek için düzenlenmiş bir kumpas" olarak değerlendirdi. Yapıcı "Bu konuda yargılandık, beraat ettik. Dünya alem biliyor, seçimlere yönelik, Gezi’yi krimiliza etmek, insanlar üzerinde baskı yaratmak, gözdağı vermek için, hukukla hiç ilgisi olmayan bir iddia. Henüz iddianame bizim elimize ulaşmadı. Sorgularda hukuka aykırı, usulsüz dinlemelere dayandırılan 10 buçuk saat sorguya girdik. Henüz iddianame olmadığı için bir şey de söylemiyoruz. Geziyi krimalize etmek için bir operasyon. Hâlâ kavranılamamış bir şey. Geziyi yönlendiren idare eden hiç kimse yoktu. Bir halk hareketidir, halk itirazıdır" ifadelerini kullandı.

    AF ÖRGÜTÜ: ASIL YARGILANMASI GEREKEN TEMEL HAKLARI REDDEDEN YETKİLİLER VE ŞİDDET KULLANAN POLİSLER

    Osman Kavala ile 15 sivil toplum aktörü hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla ceza talep eden ve bugün mahkemeye sunulan iddianameye dair haberler hakkında açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Direktörü Andrew Gardner, asıl yargılanması gerekenin temel hakları reddeden yetkililer ve şiddet kullanan polisler olduğunu belirtti.

    Gardner şunları söyledi:

    “Bu saçma iddialar, tarihi yeniden yazmayı ve Türkiye’nin önde gelen sivil toplum aktörlerini susturmayı hedefliyor. Bu aktörler, Türkiye’nin ciddi şekilde aksayan hukuk sistemi tarafından yargılanma olasılığıyla karşı karşıyalar.”

    “On binlerce insanın devletin baskılarına karşı barışçıl olarak toplandığı Gezi Parkı protestolarının üzerinden neredeyse altı yıl geçti. Söz konusu iddianamenin mahkeme tarafından kabulü halinde, sanıklar ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılabilir.”

    “Ağırlıklı olarak barışçıl protestolardan ve insanların temel haklarını kullanmasından ibaret olan Gezi protestoları, polisin keyfi ve istismar edici güç kullanımıyla karşı karşıya kalmıştı. Mahkemeler tarafından asıl yargılanması gereken, hiçbir suç işlemeyen 16 sivil toplum aktörü değil; insanların temel haklarını reddeden yetkililer ve barışçıl protestoculara karşı şiddet kullanan polisler olmalıdır.”

    “Söz konusu suçlamalar düşürülmeli ve 16 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala ile 4 aydır tutuklu bulunan Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır.”

    (HABER MERKEZİ)

     

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