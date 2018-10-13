    • Sakaryaspor-Amedspor karşılaşmasında Amedsporlu futbolculara saldırı

    Sakarya'da oynanan Sakaryaspor-Amedspor TFF 2. Lig karşılaşmasında Amedsporlu futbolcuların olduğu soyunma odasına saldırı gerçekleşti.

    13 Ekim 2018 23:39

    TFF 2. Lig'de oynanan Sakaryaspor-Amedspor maçı esnasında Sakaryaspor taraftarlarının Amedspor soyunma odasına saldırdığı belirtildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'in 7'nci haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Amedspor maçında, Amedspor futbolcularına yönelik ırkçı saldırı gerçekleşti.

    AmedsporSK ve antifabarricade adlı Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda, maç başlamadan önce stadyumda "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkının çalındığı, stadyumdaki ekrandan askeri operasyon görüntüleri oynatıldığı ve ortamın provoke edildiği belirtildi. Son olarak da Sakaryaspor taraftarlarının Amedspor kulübesine ve soyunma odasına saldırdığı aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 00:15
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