Sakaryaspor-Amedspor karşılaşmasında Amedsporlu futbolculara saldırı

TFF 2. Lig'de oynanan Sakaryaspor-Amedspor maçı esnasında Sakaryaspor taraftarlarının Amedspor soyunma odasına saldırdığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'in 7'nci haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Amedspor maçında, Amedspor futbolcularına yönelik ırkçı saldırı gerçekleşti.

AmedsporSK ve antifabarricade adlı Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda, maç başlamadan önce stadyumda "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkının çalındığı, stadyumdaki ekrandan askeri operasyon görüntüleri oynatıldığı ve ortamın provoke edildiği belirtildi. Son olarak da Sakaryaspor taraftarlarının Amedspor kulübesine ve soyunma odasına saldırdığı aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

Sakarya spor taraftarlarından yedek kulübemize saldırı anı pic.twitter.com/IievJpOrBf — AMED SK (@AmedsporSK) 13 Ekim 2018

Soyunma odamıza saldırı anı ve Sertaç hocaya saldırı anı @TFF_Org pic.twitter.com/S3PxFhUKsT — AMED SK (@AmedsporSK) 13 Ekim 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 00:15

www.evrensel.net