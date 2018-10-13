Sakaryaspor-Amedspor karşılaşmasında Amedsporlu futbolculara saldırı
Sakarya'da oynanan Sakaryaspor-Amedspor TFF 2. Lig karşılaşmasında Amedsporlu futbolcuların olduğu soyunma odasına saldırı gerçekleşti.
TFF 2. Lig'de oynanan Sakaryaspor-Amedspor maçı esnasında Sakaryaspor taraftarlarının Amedspor soyunma odasına saldırdığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'in 7'nci haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Amedspor maçında, Amedspor futbolcularına yönelik ırkçı saldırı gerçekleşti.
AmedsporSK ve antifabarricade adlı Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda, maç başlamadan önce stadyumda "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkının çalındığı, stadyumdaki ekrandan askeri operasyon görüntüleri oynatıldığı ve ortamın provoke edildiği belirtildi. Son olarak da Sakaryaspor taraftarlarının Amedspor kulübesine ve soyunma odasına saldırdığı aktarıldı. (HABER MERKEZİ)
Bir futbol maçında askeri operasyon saldırı anları skorbotta neden gösterilir bunun bir izahı varmıdır? Vekillerimize soruyoruz Meclis gündeminde olacak mı bu soru? @ayhanbilgen @GaroPaylan @MSTanrikulu @ferhatttunc @PervinBuldan @SezaiTemelli @sahmetsahmet @FilizKer @Fehim_Isik pic.twitter.com/B99pxSMKvf— AMEDSPOR Barikat⭐ (@antifabarricade) 13 Ekim 2018
Sakarya spor taraftarlarından yedek kulübemize saldırı anı pic.twitter.com/IievJpOrBf— AMED SK (@AmedsporSK) 13 Ekim 2018
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 00:15
Soyunma odamıza saldırı anı ve Sertaç hocaya saldırı anı @TFF_Org pic.twitter.com/S3PxFhUKsT— AMED SK (@AmedsporSK) 13 Ekim 2018