Öğretmen atamasından geriye kalanlar: Ya işsizlik, ya asgari ücret

Buse VURDU

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek. Ancak 100 bini aşkın öğretmen açığının olduğu Türkiye’de, ataması yapılmayan öğretmen sayısı yarım milyonu buluyor. Yıllardır istediği mesleğe kavuşan öğretmenlerin gerisinde ise yüz binlerce işsiz veya asgari ücretin de altında çalışan eğitimci kalıyor.

‘ASGARİ ÜCRET ZAMMINI GERİ İSTİYORLAR’

Bir özel okulda öğretmenlik yapan Kenan, hükümetin öğretmen açığını kapatmamak için adeta ısrar ettiğini dile getirdi. Yeni mezun olan birçok öğretmenin ya işsiz olduğunu ya da başka işlerde çalıştığını belirten Kenan, özel okullarda çalışan öğretmenlerin durumlarının da giderek kötüleştiğini anlattı:

“Özel okullarda mobbing, işten atılma korkusu ve güvencesiz çalışma durumuyla karşı karşıyayız. Asgari ücrete çalışıyor çoğu öğretmen. Asgari ücrete yapılan zam sonrası ‘Biz 1600 liradan anlaştık’ deyip 400 lirayı geri alan okullar bile var. Ya da yemek kartı verilen yerlerde zam sonrası yemek kartlarını geri alanlar. Atamayı bekleyen öğretmenlerin şu an maruz kaldığı durum bu.”

Açıkta bekleyen birçok öğretmenin olması ve işten atılma korkusunun öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunlara ses çıkarmasına engel olduğunu belirten Kenan, yöneticilerin de bu durumdan faydalandığını söyledi. Kenan, tatilleri iptal edilen ve farklı işlerde görevlendirilen öğretmenlerin özellikle bu dönem çok arttığını ifade etti.

‘KPSS BİLE KRİTER OLMAKTAN ÇIKARILDI’

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise yarım milyona ulaşmış ataması yapılmayan öğretmen gerçekliğine rağmen yalnızca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılmasını eleştirerek “Atama sürecinde mülakat ve güvenlik soruşturması hukuksuzluğu nedeniyle birçok öğretmenin hayallerinin çalındı” dedi. belirten Aydoğan, KPSS’nin bile bir kriter olmaktan çıkarıldığını belirtti. Atama sayıları belirlenirken ihtiyaç gözetilmeksizin branşlardaki adaletsizliğin başta bilim, sanat dersleri olmak üzere devam ettirildiğine işaret eden Aydoğan “Güvencesiz çalıştırılan sözleşmeli öğretmen uygulaması bu atamalarla devam ettiriliyor. Eğitim ve bilim emekçileri ile öğrencilere yapılan bu haksızlığa karşı tek çözüm birlikte ses yükseltmeK. Kadrolu, sözleşmeli, kamuda, özelde güvencesiz, ataması yapılmayan, hukuksuzca ihraç edilen milyonu aşkın bir gücüz. Ataması yapılmayan tüm arkadaşlarımızın hayallerinin gerçek olduğu, mülâkat, güvenlik soruşturması hukuksuzluğunun son bulduğu günleri, sözleşmeli değil kadrolu çalışma hakkını birlikte kazanacağız” diye konuştu.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATANDI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakan Ziya Selçuk’un da katılımıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama kapsamında toplamda 53 bin 871 aday tercih yaptı. Sınıf öğretmenliği için 3 bin 47, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 910, İngilizce 2 bin 38, ilköğretim matematik 1401, rehber öğretmenlik 1056, okul öncesi 1601, özel eğitim 1002, Türkçe 1093, fen bilimleri 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı. Atamada 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada yer aldı.

‘Öğretmenler, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sorunlar yaşıyor’

Bakan Selçuk’tan ücretli öğretmen atamalarına devam sinyali