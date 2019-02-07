07 Şubat 2019 13:30

‘Öğretmenler, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sorunlar yaşıyor’

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer atama bekleyen 400 bin öğretmenin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

‘Öğretmenler, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sorunlar yaşıyor’

Fotoğraf: CHP

    • Paylaş

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ile kadro ve atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini gündeme getirdi.

    Gürer, resmi verilere göre resmi eğitim kurumlarında, 73 bin 261 eğitim kurum yöneticisi, 78 bin 263 kadrolu öğretmen, 59 bin sözleşmeli öğretmen olmak üzere 920 bin 524 öğretmenin görev yaptığını belirtti. MEB’de 100 bin öğretmen açığı varken binlerce öğretmenin atama beklediğine dikkat çeken Gürer, kamu alımlarında yazılı sınavların yeterli görülmesi ve kayırmacılığa yol açan sözlü sınavlardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

    3600 ek gösterge konusunda öğretmenlere söz verildiği halde halen bir düzenleme yapılmadığını hatırlatan Gürer, tüm memurlar için ek 3600 gösterge verilmesi konusunda kanun teklifi verdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanın  24 Haziran seçimleri öncesi öğretmen, din görevlileri, hemşireler ve polisler için ek 3600 ek gösterge sözünü hatırlatan Gürer,  100  günlük ikinci programda da  öğretmene  ek 3600 gösterge yer aldığını belirtti. Gürer: “24 Hazirandan bugüne 229  gün, 100 günlük program açıklanmasından bugüne 25 gün geçti. Ek 3600 gösterge ne oldu?” diye  sordu.

    MEB’de görev yapan öğretmenlerin ekonomik, sosyolojik, ve psikolojik sorularının bulunduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadrolu, sözleşmeli, vekil, kısa zamanlı, ücretli ve usta öğreticiler adı altında değişik tanımlarla görev yapan öğretmenler için yeni bir düzenleme yapılıp tümünün kadrolu statüsüne geçirilmesini istedi. Gürer, “Öğretmenin ücretlisi, geçicisi, sözleşmelisi, olmamalıdır. Öğretmen, öğretmendir. Hakları verilip kadrolu çalışma olanağı sağlanmalıdır. Öğretmenlere özlük hakları verilip çalışma koşulları iyileştirilerek yoksulluk sınırı altında kalmayacak ücret verilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik evlilik yapılması durumunda iki farklı ilde öğretmenlerin eş olmalarına karşın tayinlerinin yapılmaması doğal bur durum sayılamaz” dedi.

    CHP Niğde Milletvekili Gürer, taşeron sistemle çalışan öğretmenler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin sorunlarına da değindi. Sayıları 2 bin 500’ü bulan Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde 27 bin 500 özel eğitim öğretmenin görev yaptığını ifade eden CHP Milletvekili Gürer, bu öğretmenlere MEB’in diğer öğretmenlere tanıdığı hakları vermesi gerektiğini anlattı. Bu durumdaki öğretmenlerin üzlük haklarının olmadığı gibi ihbar ve ikramiyelerden de mahrum çalıştırıldığını kaydeden Gürer, “Süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan öğretmenlere, öğretmen kimliği dahi verilmemektedir. Eğitim fakültesi mezunu olan ve MEB’in açtığı kurslardan sertifika alarak 400 saat ders veren özel eğitim okul öğretmenlerinin tipik bir taşeron uygulamasıdır” diye konuştu.

    Gürer, yetki sorumluluk ve ceza uygulamaları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları ile 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanuna tabi olduklarını ifade ederek, “Suçta memur, kadro ve maaşta işçi sayılan bu öğretmenlere kadro verilmelidir” şeklinde konuştu.

    Sosyoloji mezunlar için MEB’in açtığı eğitim programları sonucunda sertifika almayan hak kazanan rehber öğretmenlerin okul öncesi öğretmenlerin, çocuk gelişimi öğretmenlerinin, zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinin mutlaka MEB kadrolarında istihdam edilmesi gerektiğini anlatan Gürer, belediye ve farklı kurumlardaki kreş öğretmenlerinin de bu kapsamı alınmasını istedi.

    CHP Milletvekili Gürer, geçen yıl ücretli öğretmenler için 5 bin atama yapıldığını anımsatarak, aynı şartlara haiz 1200 öğretmenin ise kontenjana takıldığını belirtti. Gürer, bu 1200 öğretmene de kadro verilmesi gerektiğini kaydetti.

    1982-1983 eğitim öğretim döneminde 74 mezun veren sanat tarihi bölümünde 2017-2918 dönemindeki mezun sayısının 1363’e çıktığını belirten CHP Milletvekili Gürer, 1982’den 2018’e 16 bin 417 sanat tarihi bölümünün mezun olduğunu söyledi. Gürer, geçen yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını ve sanat tarihi mezunlarına kontenjan ayrılmadığını hatırlatarak, 5 bin ek kontenjan karşılığı görev yapanların sözleşmeli öğretmen ataması döneminde ise sadece bir sanat tarihi bölümü için kontenjan ayrıldığını söyledi.

    Gürer, bu durumun üniversite mezunu işsizliğin somut bir örneği olduğunu belirterek: “1 milyonu aşan üniversite mezunu var, bunların içinde 400 bine yakını öğretmen olma umudunu taşıyor. MEB’de bulunan 100 bin açık hemen doldurulmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Belediyeden Ankapark açıklaması: 2 değil; 1,3 milyar TL civarı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

     ‘Denetim’le, ‘tanzim satışları’yla, racon kesmekle fiyatlar düşer mi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'ı huzursuz günler bekliyor

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Venezuela, demokrasi ve liberal vaaz!

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Vatan haini kiralık mühendis(?)

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    7 Şubat, KHK'li ve KHK'siz yıllar

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Politika üzerine

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Yeni kahramanımız Kagawa!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu

    Cizre'de 137 kişinin mahsur kaldıkları bodrum katlarında yaşamını yitirmesine ilişkin duruşma alan AİHM, başvuruyu kabul etmedi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, CHP'nin İYİ Partiye bıraktığı her yerde aday çıkaracak
    HDP, CHP'nin İYİ Partiye bıraktığı her yerde aday çıkaracak

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP-İYİ Parti ittifakında İYİ Partiye bırakılan her yerde aday çıkaracaklarını söyledi.

    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış
    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış

    TMMOB, Kartal’da çöken bina için imar affı başvurusunda bulunulduğunu açıkladı, ‘İmar barışı’ uygulamasına son verilmesini istedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Leyla Güven için çağrı yaptı
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Leyla Güven için çağrı yaptı

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Tecridin sonlanması bu ülkenin demokrasi sorununa, barış sorununa bir çözüm getirecektir.

    Venezuela’da muhalefet ABD merkezli fon oluşturuyor
    Venezuela’da muhalefet ABD merkezli fon oluşturuyor

    Venezuela’da ABD destekli sağcı muhalefet, ülkenin petrol satış gelirlerini el koyabilmek için ABD merkezli bir fon açıyor.

    'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası
    'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası

    Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, saldırı gerçekleştirmek isterken yakalan tutuklu 5 sanığa, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan ceza verildi.

    Medeni Yıldırım Davası: 5 buçuk yıl sonra asli delillere ulaşıldı
    Medeni Yıldırım Davası: 5 buçuk yıl sonra asli delillere ulaşıldı

    Lice'de askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Medeni Yıldırım davası görüldü. Avukat Yalçındağ: Failler kolluk ise soruşturma gizleniyor

    İzmir Barosu TBB delegeleri Metin Feyzioğlu'yu istifaya çağırdı
    İzmir Barosu TBB delegeleri Metin Feyzioğlu'yu istifaya çağırdı

    Türkiye Barolar Birliği Delegasyonu İzmir Barosu üyeleri, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun görevini yerine getirmediğini belirterek istifaya çağırdı.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    GÜNCELLENDİ
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    GÜNCELLENDİ
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Çerkezköylülerin zaferi: Termik santral projesi iptal edildi
    Çerkezköylülerin zaferi: Termik santral projesi iptal edildi

    Çerkezköy Pınarça Köyü’nün yakınında yapılmak istenen kömürlü termik santral projesi ÇED olumsuz kararı verilmesiyle iptal oldu.

    HDP Seçim Komisyonu: 14 bin asker ve polisin oyu Bölgeye kaydırıldı
    HDP Seçim Komisyonu: 14 bin asker ve polisin oyu Bölgeye kaydırıldı

    HDP Seçim İşleri Komisyonu hazırladığı raporda, 14 bin 286 asker ve polisin oyunun Bölge illerine kaydırıldığını söyledi.

    EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek
    EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek

    Emek Partisi (EMEP), 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız aday gösterecek. EMEP'in adayı Reyhan Başaran olacak.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü, 3 kişi öldü
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü, 3 kişi öldü

    Kartal'da, 7 katlı bina çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Fatih Polat'ın davası ertelendi: Soru sormaya devam edeceğim
    Fatih Polat'ın davası ertelendi: Soru sormaya devam edeceğim

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, tartışmaların da yaşandığı 16 belediyede adayını açıkladı
    CHP, tartışmaların da yaşandığı 16 belediyede adayını açıkladı

    CHP, aralarında İzmir Bayraklı, Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Urfa Siverek ve İstanbul Maltepe'nin de olduğu 16 adayını daha açıkladı.

    Üreticiler, borçları yüzünden seralarını satıyorlar
    Üreticiler, borçları yüzünden seralarını satıyorlar

    Mersin Kazan’daki seracılar, bankalara olan borçlarını ödeyebilmek için seraları satışa çıkarttıklarını söyledi.

    Kanser raporunu açıklayan Bülent Şık hakim karşısında
    Kanser raporunu açıklayan Bülent Şık hakim karşısında

    Kanser raporunu açıkladığı için hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dr. Bülent Şık'ın davası görülüyor.

    GÜNCELLENDİ
    TOKİ, işçi mahallesinden işçiyi kovuyor
    TOKİ, işçi mahallesinden işçiyi kovuyor

    Deri işçileri tarafından kurulan Konaşlı Mahallesi, Sabiha Gökçen Havaalanı ve organize deri sanayiine yakınlığı nedeniyle TOKİ’nin iştahını kabarttı.

    İsveç’te sahte Türkiye pasaportu alarmı
    İsveç’te sahte Türkiye pasaportu alarmı

    İsveç’te incelenen dört yüz T.C. pasaportunun yaklaşık yüzde 10’u sahte çıktı. Göçmen Bürosu, iltica başvurularına bakan mahkemeleri uyardı.

    Baro, Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini açıklayacak
    Baro, Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini açıklayacak

    Diyarbakır Barosu, soruşturma dosyasında tek bir şüphelinin dahi yer almadığı Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini yarın açıklayacak. 

    GÜNCELLENDİ
    Dizi-film platformlarının Türkiye’deki kısa geçmişi
    Dizi-film platformlarının Türkiye’deki kısa geçmişi

    Abonelikli isteğe bağlı video servislerine mercek tuttuğumuz dosyamızın ilk yazısında dizi-film platformlarının geçmişine kısa bir bakış attık.

    "Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"
    "Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"

    AKP’nin Antep adayı Fatma Şahin'in işçileri ziyaretini değerlendiren EMEP Yöneticisi Mehmet Türkmen, "İşçiyi grevde görmez, seçimde hatırlarlar" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı

    Ülkenin batı kesiminde yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise yer yer sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu
    Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere ortak bir görev gücü kurulduğunu söyledi.

    Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı
    Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT tren kazası ile ilgili "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" açıklamasını yapmayı sürdürdü.