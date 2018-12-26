Bakan Selçuk’tan ücretli öğretmen atamalarına devam sinyali

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. Selçuk, yüz binlerce öğretmenin atama beklemesine rağmen, önümüzdeki yıl da ücretli öğretmen atamalarına devam edeceğinin sinyalini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelttiği soru önergesiyle, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında atama yapılıp yapılmayacağını sordu.

Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Zayi Selçuk, 2019 yılı şubat ayında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, “Bakanlığımız eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, Bakanlığımıza kullanım izni verilen kadro sınırlılığında karşılanabilmektedir. Tahsis edilen kadrolar illerin öğretmen ihtiyaç yüzdeleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüklerine dağıtılmakta, il milli eğitim müdürlüklerince atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumları belirlenmektedir. Ancak öğretmen sayısı yapılan atamalara rağmen yetersiz kalan eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ücretli öğretmen görevlendirilmeleri ise valiliklerce gerçekleştirilmektedir” açıklamasında bulundu.

2019 yılı Şubat ayında 20.000 öğretmenin atanmasının yapılacağını anlatan Bakan Selçuk, “Ancak daha sonraki yıllar için bir planlama yapılması mümkün olamamaktadır. Kontenjanlar ise öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler olmak üzere, ihtiyaç olan alanlardaki doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Türkiye’de yüz binlerce öğretmenin atama beklediğine dikkat çekti. 100 bine yakın öğretmen açığının bulunduğunu anlatan Gürer, bu kadar açık varken sadece 20 bin öğretmenin atamasının yapılacak olmasının, her yıl artan öğretmen açığını kapatabilecek bir rakam olmadığının ifade etti.

CHP Milletvekili Gürer, ücretli, sözleşmeli ve vekil adı altında yapılan atamalara da artık bir son verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gürer, “Sözleşmeli, vekil, kadrolu gibi tanımlar öğretmenler arasında ayrım yaratmaktadır. Boş kadrolar doldurulmalı ve tek kadrolu öğretmen uygulamasına geçip sözleşmeli ve vekil öğretmenler kadroya alınmalıdır. Aynı işi yapan ve aynı donanıma sahip öğretmenlerin daha az ücret verebilmek için farklı kadrolarda çalıştırılması kabul edilir bir durum değildir” dedi. (HABER MERKEZİ)