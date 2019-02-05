Türkiyeli heyet ABD’de: Gündem Suriye ve savunma sistemleri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, Amerikalı yetkililer ile Washington'da Suriye, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri gibi bir dizi konuyu görüşecek.

Türkiye ve ABD'den heyetler, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Şubat 2018'deki Ankara ziyaretinin ardından Suriye, konsolosluk işleri ve PKK ile mücadele konularında oluşturulan üç çalışma grubu çerçevesinde temaslarını sürdürüyor.

Washington'da ele alınacak konuların başında Menbic geliyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in geçen ayki Ankara ziyaretinde, YPG üzerinde çeşitli müzakereler yürütüldüğü ifade edilmişti.

Bugünkü toplantıda, Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'in başkanlığındaki bir araya gelecek heyetlerin, Menbic’ten çekilmesi istenilen örgütler listesine son halini vereceği iddia ediliyor.

Washington'daki gündemin önemli bir parçasını da ‘güvenli bölge’ konusunun oluşturması öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump, 19 ve 20 Aralık’ta Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini söylemiş ve ‘güvenli bölge’ önerisinde bulunmuştu. Güvenli bölge Türkiye’den de destek görmüştü.

PATRİOT SATIŞI

İki ülke heyetleri arasındaki konulardan birinin de ABD'nin uzun menzilli hava savunma sistemi Patriotların Türkiye'ye satışı olması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık 2018'de onay vermiş, geçen ay Ankara'ya gelen bir ABD heyeti de satış teklifini sunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Ocak'taki konuşmasında bu konuda 3 temel kriter olduğunu belirterek, “Birincisi fiyat, ikincisi teslim tarihi, üçüncüsü de teknoloji transferi ve ortak üretim. Bu şartları yerine getirmesi halinde Patriot ile anlaşma yapılabilir, Patriot füzeleri de alınabilir. Bu şartları karşılamaması halinde müzakereler devam eder” demişti.

GÜLEN’İN İADESİ

FETÖ ile mücadele de Türk tarafının gündeminde olacak. Fetullah Gülen başta olmak üzere örgüt yöneticilerinin iadesi Türkiye'nin görüşmelerde gündeme getireceği konular arasında yer alıyor. (AA)