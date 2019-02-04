Eyleme katıldığı için ataması iptal edilen öğretmen Meclis gündeminde

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Öğretmen Ömer Ekinci’nin, Özgecan Arslan ve Ali İsmail Korkmaz’ın ölümlerini protesto eylemlerine katıldığı için atamasının iptal edilmesini Meclis gündemine getirdi.

Meral Danış Beştaş, konu ile ilgili Meclise sunduğu soru önergesinde, 24 Temmuz 2018’de Sur’daki Bagivar Ortaokuluna rehberlik öğretmeni olarak atanmış olan Ömer Ekinci’nin, güvenlik soruşturması gerekçe edilerek yapılan atamasının iptal edildiğini belirterek, “Atamadan sonra Diyarbakır Valiliğinin 14 Eylül 2018’de Bakanlığınıza gönderdiği yazıda, Ekinci hakkındaki ‘Güvenlik ve Arşiv Araştırması’ kaydının olumsuz olduğu ifade edilmiştir. Bu yazı üzerine Ekinci’nin ataması 25 Ekim 2018’de iptal edilmiş olup buna ilişkin Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde Ekinci tarafından açılan iptal davasına ilişkin süren yargılamada Bakanlığınızın yapmış olduğu savunmanın ‘Öğretmenlik mesleğinin hassasiyeti ve öğrenciler üzerinde olumsuz bir etkinin geriye dönüşünün olmayacağı dikkate alınarak, öğretmen olarak bakanlığımız bünyesinde çalışmasının uygun olmayacağı kararı verilmiştir’ şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2017’de mahkemeye gönderilen istihbarat notunda ise 'Ekinci’nin Eskişehir’de 2-3 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz’ı döverek öldüren polislere 21 Ocak 2015’te verilen cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle İstanbul’da yapılan bir protesto eylemine katıldığı', Ekinci’nin ayrıca 'Mersin’de 11 Şubat 2015’te üniversiteli Özgecan Arslan’ın öldürülmesini protesto için Sakarya’da bir yürüyüşe katıldığı ve yürüyüşten sonra ‘Öğrenci Kolektifleri’ adlı gruptan iki gençle sohbet ettiği' belirtilmiş olup ayrıca ‘Ekinci’nin PKK ile bağlantılı Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi’nden şahıslarla irtibatlı olduğu’ iddia edilmiştir. Daha önce sözleşmeli öğretmenlik yapmış olan Ekinci’nin atamalar için gerekli üç mülakat aşamasını da geçmiş olduğu ifade edilmektedir” dedi.

BEŞTAŞ’IN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

Öğretmen atamalarında temel kriterleriniz nedir?

Mülakat aşamalarını başarı ile tamamlamış olan Ömer Ekinci’nin atamasının iptaline gerekçe olarak ifade edilen Özgecan Arslan ile Ali İsmail Korkmaz için gerçekleştirilen yürüyüşlere katıldığı iddiası doğru mudur?

Sizce öğretmen toplumsal hassasiyetlere ilişkin görüş bildirmemeli midir?

Özgecan Arslan’ın ve Ali İsmail Korkmaz’ın ölüm biçimleri tüm toplum tarafından endişe ile karşılanmış olup, o dönem öğrenci olan Ömer Ekinci’nin bu ölümleri protesto etmiş olması neden rahatsızlık yaratmıştır?

Bu iki ölüm olayının protesto edilmiş olması Bakanlığınız nezdinde öğretmenlik mesleği icrasına engel teşkil ediyorsa, bu tutumunuz Özgecan ile Ali İsmail’in ölüm şekillerini tasvip ettiğiniz anlamına gelmiyor mu?

Tüm toplumda derin izler bırakmış 2 ölüm vakasının yıllar sonra bir kişinin mesleğini yapmasına engel olması durumunu nasıl izah edersiniz?

"Öğretmenlik mesleğinin hassasiyeti ve öğrenciler üzerinde olumsuz bir etkinin geriye dönüşünün olmayacağı dikkate alınarak” denilen savunmanızda mesleğin hassasiyetinden kastınız nedir? Bir öğretmenin, tüm toplumun sahiplendiği iki elim vakaya dair tepkisini göstermiş olması, öğrenciler üzerinde hangi olumsuz etkiyi yaratacaktır?

Öğretmen atamalarında temel kriteriniz, mensubu olduğunuz siyasi partinin yandaşları olmak mıdır?

İktidar partisinin tasvip etmediği fikirlere sahip olmak, bu ülkede kişilerin mesleklerini hiçbir şekilde icra edemeyecekleri anlamına mı geliyor?

Demokrasi ne zaman rafa kaldırıldı?

Hâlihazırda Ömer Ekinci’ninkilere benzer gerekçelerle ataması iptal edilen kaç öğretmen vardır? İllere, yaşa, cinsiyete, branşa göre dağılım nedir?

KHK’lerle ihraçlar yerini atama kararlarının iptaline mi bırakmıştır?

Yaptığınız ve yapacağınız atamalarda kriterleriniz, başarı ve liyakat yerine AKP taraftarlığı mı olacaktır?

Eğitim politikalarınız bu yöntemlerle nasıl başarıya ulaşacaktır?

Ömer Ekinci’nin iptal kararının geri alınmasını sağlayacak mısınız?

(HABER MERKEZİ)