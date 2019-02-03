HDP'nin Bakırköy'deki mitinginde "Tecride son verin" çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek ve tecride karşı 88 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile tutuklulara destek için Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda “Emek, barış, adalet için buluşuyoruz” mitingi düzenledi. Miting nedeniyle E-5 yolundan itibaren alana giden İncirli Caddesi polisler tarafından bariyerlerle kapatıldı. Her sokak başına TOMA ve zırhlı araçlar; cadde üzerine ise atlı polisler konuşlandırıldı.

ÜÇ AYRI NOKTADA ARAMA

Sabah saatlerinde Bakırköy’e gelen yurttaşlar meydana girmek için polislerin kurduğu üç ayrı arama kontrol noktalarına geçerek, miting alanına ulaştı. HDP ilçe binaları önünde kaldırılan araçlarla Bakırköy’e gelenler “Leyla Güven haklıdır, mutlak tecrit kalkmalıdır” pankartı asıldı. Miting alanında “Siyasi tutsaklar onurumuzdur”, “HDP halktır halk burada”, “Jin, Jiyan, Azadi”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Leyla Güven onurumuzdur” sloganları atıldı.

Tutuklu HDP milletvekilleri ile belediye başkanları fotoğraflarının yanı sıra Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan CHP Eski Milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’in fotoğraf da taşındı. Alanda “Teslimiyet ihanete direniş zafere götürür” dövizi taşındı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

MİTİNGE KATILANLAR

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir ve HDK Eş Sözcüleri Gülistan Koçyiğit ile Sedat Şenoğlu ile HDP Milletvekillerinin yanı sıra Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ile EMEP İl Başkanı Sema Barbaros da katıldı. (İstanbulEVRENSEL)