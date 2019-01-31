31 Ocak 2019 14:50

İsveç’te, grevdeki İranlı işçilere destek eylemi yapıldı

İran’da şeker ve çelik işçilerinin mücadelelerine yönelik devlet baskısı İsveç’teki İranlılar tarafından protesto edildi.

İsveç’te, grevdeki İranlı işçilere destek eylemi yapıldı

Fotoğraf: Evrensel

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç’te sürgünde yaşayan İranlılar, ülkelerinde hakları için grev yapan şeker ve çelik işçilerine yönelik baskı ve işkenceleri protesto için eylem yaptı. Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh de konuyu İsveç Parlamentosu gündemine taşıdı.

    İsveç’te çeşitli siyasi parti ve grupların bir araya gelerek oluşturduğu İran Halkının Mücadelesini Destekleme Konseyi (Şura), İran’daki direnişçi işçilere destek vermek ve rejimin işçilere yönelik baskılarını protesto etmek için İsveç parlamento binası önünde bir eylem düzenledi.

    Şura adına yapılan konuşmada aylardan beri maaşlarını alamadıkları için Haft Tappeh Agro-Industrial Co. şirketine bağlı şeker fabrikası ile Folad çelik fabrikasında grev yapan işçilerin eylemlerinin devlet güçleri tarafından şiddetle bastırılmak istediğine dikkat çekildi. İşçilere yapılan baskı ve işkenceler kınandı; İran işçileriyle dayanışma mesajları verildi.

    İŞÇİ ÖNDERLERİ VE GAZETECİLER TUTUKLANDI

    Eylemleri hakkında Evrensel’e açıklamalarda bulunan Şura Sözcüsü Mehrnosh Shafie, Haft Tappeh’de çalışan İsmail Bakşi ve Ali Necati ile işçilerin protesto eylemlerini haberleştiren gazeteci Sepideh Gholiyani’nin tutuklandığını söyledi.

    Bakşi’nin ağır işkencelerden geçirildiğini söyleyen Shafie, “Tutuklamaların hükümet için sembolik bir yanı var. Rejim protesto eden ve etmek isteyen işçilere bedel ödeyecekleri mesajını veriyor. Tutuklamalarla işçileri susturmak ve sindirmek istiyor” dedi.

    İran’da çelik ve madenden sonra şeker işçileri de grevde

    İran’da çelik ve madenden sonra şeker işçileri de grevde

    PARLAMENTO GÜNDEMİNE GETİRİLDİ

    Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh de yazılı bir soru önergesiyle İran rejiminin işçilere yönelik saldırısı ve İsmail Bakşi’ye yapılan işkenceleri parlamentonun gündemine getirdi.

    Tutuklandıktan sonra işkence gördüğünü Instagram hesabından açıkladığı için İsmail Bakşi’nin yeniden tutuklandığını ve ailesine baskı yapıldığını hatırlatan Kakabeveh, Bakşi ve tutuklu işçilerin serbest bırakılması için İsveç’in girişimde bulunmasını istedi.

    Konuyla ilgili Evrensel’e açıklamalarda bulunan Kakabeveh, Bakşi’ye işkence yapılmasının İran’da büyük tepkilere yol açtığını ve parlamento ikinci başkanı Ali Muhtari’nin olayın araştırılmasını istediğini söyledi.

    TUTSAKLARA SİSTEMATİK İŞKENCE UYGULANIYOR

    Kakabaveh, İran anayasasının 8. maddesine göre işkencenin yasak olmasına rağmen İran’da tutsaklara yönelik sistematik işkence uygulandığını belirtti. İran’ın işkencenin yasaklanmasını öngören uluslararası sözleşmelere imza atmadığını hatırlatan Kakabaveh, “İsveç Hükümeti’nin işçilerin taleplerini desteklemesi, işkencenin durdurulması ve İran’ın uluslararası sözleşmeleri imzalamasını istemesini gerektirecek bir çok neden var” dedi.

    Birçok İsveç şirketinin İran’da çalışma yürüttüğünü hatırlatan Kakabaveh, “Bu İsveç Hükümetine İran işçilerinin taleplerini destekleme ve işkencelere karşı çıkma yükümlülüğü getiriyor” şeklinde konuştu.

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