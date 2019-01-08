İran'da ödenmeyen ücretleri için eylem yapan işçiye işkence iddiası

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, Huzistan eyaletine bağlı Şuş kentinde maaşlarının verilmemesi nedeniyle gösteri düzenleyen işçilerden birinin gözaltında işkenceye uğradığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Laricani, Başkent Tahran'da yargı erki yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, bir süre önce gözaltına alınan Heft Tepe Şeker Fabrikası çalışanlarından İsmail Bahşi'nin işkenceye uğradığı iddialarına ilişkin, “Başsavcı'ya talimat veriyorum, bugün bağımsız bir heyet teşkil edilecek ve olay bölgesinde konuyla ilgili incelemelerde bulunulacak” ifadelerini kullandı.

Ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinin Şuş şehrinin Heft Tepe Şeker Fabrikası'nda 4-5 aydır maaşlarını alamayan yüzlerce işçi, ücret ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle düzenledikleri eylemler nedeniyle bir süre önce gözaltına alınmıştı.

İşçiler, “Suriye'yi bırak, bize bak”, “Heft Tepe işçileriyiz, açız” ve “Tehdit ve hapishaneden korkmuyoruz” şeklinde sloganlar atmıştı. Yine Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de aylarca ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle uzun süre eylem yapmıştı.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, bir süre önce Ahvaz kentindeki çelik fabrikası ve Şuş ilçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçilerini ‘düşmana fırsat vermeyin’ diyerek hedef göstermişti. (Tahran/AA)