İran'da 2018 yılında 66 binden fazla kamu emekçisi işten atıldı

İran'da 2018 yılında 66 binden fazla memur işten atılırken, en çok işten atmanın yaşandığı bakanlık ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere 14 bakanlıkta, 6'ncı Kalkınma Programı kapsamında işten atmalar yaşandı. Bu kapsamda 35 bin memurun Milli Eğitim Bakanlığındaki görevlerine son verildi.

AA'nın aktardığına göre Petrol Bakanlığında 8 bin kişi, Maden ve Ticaret Bakanlığında ise 7 bin 654 kişi işten çıkarıldı. Haberde diğer bakanlıklarda da işten atmaların yaşandığı belirtildi.

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Ekonomik krizin yaşandığı İran’da ulusal para biriminden 4 sıfır atılması tartışmaları 2008’den bu yana devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek bu ülkeye yeniden yaptırım uygulamaya başlamasının ardından İran parası yüzde 60 oranında değer kaybına uğradı. İran’da 1 dolar, 112 bin Riyal’den işlem görüyor. (DIŞ HABERLER)

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