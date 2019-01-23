23 Ocak 2019 12:38

İran'da 2018 yılında 66 binden fazla kamu emekçisi işten atıldı

İran'da "tasarruf tedbirleri" adı altında bir yılda 66 bin 740 memur işten atıldı. En çok işten atma Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşandı.

İran'da 2018 yılında 66 binden fazla kamu emekçisi işten atıldı

Arşiv | Fotoğraf: Armin Karami / Fars News

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    İran'da 2018 yılında 66 binden fazla memur işten atılırken, en çok işten atmanın yaşandığı bakanlık ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

    İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere 14 bakanlıkta, 6'ncı Kalkınma Programı kapsamında işten atmalar yaşandı. Bu kapsamda 35 bin memurun Milli Eğitim Bakanlığındaki görevlerine son verildi.

    AA'nın aktardığına göre Petrol Bakanlığında 8 bin kişi, Maden ve Ticaret Bakanlığında ise 7 bin 654 kişi işten çıkarıldı. Haberde diğer bakanlıklarda da işten atmaların yaşandığı belirtildi.

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