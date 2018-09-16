Ä°ranâ€™da maaÅŸlarÄ± Ã¶denmeyen iÅŸÃ§iler eylem yaptÄ±

FotoÄŸraf: @Secularisme_/Twitter

Ä°ranâ€™da maaÅŸlarÄ± Ã¶denmeyen iÅŸÃ§iler eylem yaptÄ±

    • 16 EylÃ¼l 2018 12:47

    Ä°ranâ€™da Abadan kent belediyesinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmemesi nedeniyle protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi.

    Ä°ran’Ä±n Huzistan eyaletine baÄŸlÄ± Abadan kent belediyesinde çalÄ±ÅŸan onlarca iÅŸçi maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle belediye yerleÅŸkesi önünde protesto gösterisi düzenledi.

    Ä°ranlÄ± Ä°ÅŸçiler Haber AjansÄ±’na (ILNA) göre, Abadan Belediyesinde çalÄ±ÅŸan onlarca iÅŸçi 3 aydan bu yana maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle belediye yerleÅŸkesi önünde eylem düzenledi.

    KAPIYI KEPÇEYLE KAPATTILAR

    Sosyal medyada yer alan görüntülerde iÅŸçilerin yerleÅŸkenin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ± kepçeyle kapattÄ±klarÄ± görünüyor.

    Ä°sminin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir iÅŸçi, yapÄ± ve onarÄ±m bölümünde çalÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 80 iÅŸçinin maaÅŸlarÄ±nÄ± 3 aydan buyana alamadÄ±klarÄ±nÄ± ve sosyal haklarÄ±nÄ±n verilmediÄŸini aktardÄ±. 

    Ä°ran’daki ekonomik kriz nedeniyle bazÄ± iÅŸ verenlerin iÅŸçi maaÅŸlarÄ±nÄ± ödemekte zorlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 12:52
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