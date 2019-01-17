İran'da petrokimya işçileri ödenmeyen ücretleri için eylem yaptı

İran'ın güneybatısında yer alan Buşehr eyaletindeki petrokimya işçileri, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem düzenledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, onlarca işçi çalıştıkları petrokimya tesisindeki taşeron şirketlerin aylardır ücretlerini ödememesini protesto etti.

İşçiler, yüklenici firmaların yaklaşımından memnun olmadıklarını belirterek, ana işveren olarak Buşehr Petrokimya Şirketi'nden konuya müdahil olmasını talep etti.

Buşehr Petrokimya Şirketi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise “Buşehr Petrokimya Tesisi'ndeki işçilerin protestosu yüklenici firmaların işçilere verdiği taahhütleri yerine getirmemesinden kaynaklanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Buşehr eyaletindeki petrokimya işçileri, birkaç günden bu yana ücretlerin ödenmesi talebiyle eylem düzenliyor. (AA)