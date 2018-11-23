Ä°ranâ€™da Ã§elik ve madenden sonra ÅŸeker iÅŸÃ§ileri de grevde

Ä°ran'da Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¶denmeyen Ã¼cretler nedeniyle greve Ã§Ä±kan iÅŸÃ§iler arasÄ±na ÅŸeker iÅŸÃ§ileri de katÄ±ldÄ±.

AralarÄ±nda çelik, maden, eÄŸitim ve ulaÅŸÄ±mÄ±n olduÄŸu birçok sektörde çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve ödenmeyen ücretler yüzünden gündeme gelen iÅŸ bÄ±rakma ve sokak eylemlerine sahne olan Ä°ran’da bu kez ÅŸeker iÅŸçileri eylemde. Ä°ran’Ä±n güneybatÄ±sÄ±nda bulunan ÅžuÅŸ kentinde, 4 bin kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Haft Tappeh Agro-Industrial Co. ÅŸirketine ait ÅŸeker kamÄ±ÅŸÄ± plantasyonlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler aylardÄ±r ödenmeyen ücretleri için 5 KasÄ±m’dan beri grev yapÄ±yor. AylardÄ±r ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi, gündelik kiralÄ±k iÅŸçilerin sözleÅŸme kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ±, ödenmeyen emeklilik kotalarÄ±nÄ±n ve sigorta primlerinin ödenmesi için geçtiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda greve gitme kararÄ± alan Haft Tappeh iÅŸçileri bu grevi, ÅŸirket ve hükümet yetkililerinin verdiÄŸi sözler üzerine ertelemiÅŸlerdi.

ÇELÄ°K Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NDEN DESTEK

Ancak verilen sözlerin tutulmamasÄ± üzerine 5 KasÄ±m’da iÅŸ bÄ±rakan iÅŸçiler hükümet yetkililerine 5 gün süre tanÄ±yarak taleplerinin yerine getirilmesi için adÄ±m atÄ±lmazsa direniÅŸi fabrika dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±yacaklarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundular.

Talepleri karÅŸÄ±lanmayan iÅŸçiler, 14 KasÄ±m’da direniÅŸin dokuzuncu gününde yerel yönetim binasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda eylem yaparak fabrika dÄ±ÅŸÄ±ndaki eylemlerini baÅŸlattÄ±. Åžeker iÅŸçilerine desteÄŸe gelen Iran Ulusal Çelik Sanayi Grubunda çalÄ±ÅŸan çelik iÅŸçilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde, Haft Tappeh iÅŸçileri 2016’da özelleÅŸtirilen ÅŸeker kamÄ±ÅŸÄ± ÅŸirketinin kamulaÅŸtÄ±rÄ±larak ya iÅŸçi konseyleri tarafÄ±ndan iÅŸletilmesi ya da iÅŸçi konseylerinin denetiminde devlet tarafÄ±ndan iÅŸletilmesi ÅŸeklinde iki seçenek dile getirdi.

Ä°ÅŸçiler fabrika dÄ±ÅŸÄ± eylemlerini sürdürerek 16 KasÄ±m’da cuma namazÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda kent sokaklarÄ±nda yürüyüÅŸe geçti. Üzerinde “Haft Tappeh” yazÄ±lÄ± temsili bir tabut taÅŸÄ±yan iÅŸçiler ÅŸirket ortaklarÄ±nÄ±n döviz vurguncusu olduÄŸu ilan ederek, “Yolsuzluk azalsÄ±n, sorunlarÄ±mÄ±z çözülsün” sloganÄ± attÄ±. Güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine rejimin kullandÄ±ÄŸÄ± bir sloganÄ± “Birlikler geldi, birlikler iÅŸçilere aÅŸkÄ±ndan geldi” sloganÄ±nÄ± atarak ‘ti’ye aldÄ±. Kent merkezinde gerçekleÅŸtirilen eylemlere iÅŸçilerin aileleri de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve birçok yurttaÅŸÄ±n destek verdiÄŸi belirtiliyor.

TUTUKLANAN Ä°ÅžÇÄ°LER SERBEST BIRAKILSIN

DireniÅŸin 14. günü olan 18 KasÄ±m’da toplumsal olaylara müdahale timleriyle istihbarat teÅŸkilatÄ±ndan birtakÄ±m kiÅŸiler ÅžuÅŸ kentinde düzenlenen beÅŸinci protestoya müdahale etti. AralarÄ±nda kadÄ±n bir gazetecinin de olduÄŸu 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±narak bilinmeyen bir yere götürülürken, toplamda 18 iÅŸçi temsilcisi tutuklanarak ÅžuÅŸ Ä°stihbarat Polisi Merkezine götürüldü. Ä°ÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± 2 gün sonra salÄ±nÄ±rken 4 iÅŸçi temsilcisi ve daha sonra hapishanede tutulduÄŸu öÄŸrenilen kadÄ±n gazeteci hâlâ avukatla görüÅŸme haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi Ahvaz Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Eylemlerine devam eden iÅŸçiler önceki taleplerine ek olarak baÄŸÄ±msÄ±z sendikalarÄ± Half Tappeh Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± temsilcisi 4 kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorlar.

Yerel kaynaklardan aktarÄ±lan bilgiye göre önceki gün ÅžuÅŸ kentine askeri birlikler sevk edildi. Kentin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu Kuzestan Vilayetinin Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Yadollah Mehrali-Zadeh, “Bu çalÄ±ÅŸkan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ürünler çöpe gitmeden bir an önce iÅŸe dönmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Hükümet gelecek hafta iÅŸçilerin ödemesi geciken iki ya da üç aylÄ±k ücretlerini ödemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor” dedi.

Ä°ÅžÇÄ°LER GREVSÄ°Z MAAÅž ALAMIYOR

HAFT Tappeh iÅŸçilerinin bu ilk direniÅŸi deÄŸil. 2008 yÄ±lÄ±nda da 3 ay boyunca ücretleri ödenmeyen 3 bin iÅŸçi iÅŸ bÄ±rakmÄ±ÅŸ, 42 gün süren kitlesel bir greve gitmiÅŸti. Bu mücadelenin ardÄ±ndan UluslararasÄ± GÄ±da Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±na baÄŸlÄ± (IUT) baÄŸÄ±msÄ±z Haft Tappeh Åžeker Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±nÄ± kuran iÅŸçiler bugün hâlâ sendikalarÄ±nÄ±n hem iÅŸveren hem de hükümet tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor. Haft Tappeh iÅŸçileri, Ä°ran’da geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n sonunda patlak veren ve 2018 ocak ayÄ±nda devam eden sokak eylemlerinde de öne çÄ±kmÄ±ÅŸ, 11 Temmuz 2017 tarihinden beri ödenmeyen ücretlerinin tamamÄ±nÄ± ÅŸubat ayÄ±nda almayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak birçok sendika temsilcisi bu eylemler sÄ±rasÄ±nda evlerine giderken ya da evlerinde maskeli kiÅŸilerce darbedilmiÅŸ, birçok iÅŸçi de defaatle istihbarat teÅŸkilatÄ±na çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°RAN’DA EMEKÇÄ°LER HUZURSUZ

Ä°ran, aralarÄ±nda çelik, maden, eÄŸitim ve ulaÅŸÄ±mÄ±n olduÄŸu birçok sektörde çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve ödenmeyen ücretler yüzünden gündeme gelen iÅŸ bÄ±rakma ve sokak eylemlerine sahne oluyor. Bu hafta eÄŸitim emekçileri de ülke çapÄ±nda 2 günlük bir iÅŸ bÄ±rakma eylemi gerçekleÅŸtirmiÅŸti. Kuzestan vilayetine baÄŸlÄ± Ahvaz’da Iran Ulusal Çelik Sanayi Grubu iÅŸçileri de 10 KasÄ±m’dan beri ücretleri için grevdeler. Çelik iÅŸçileri ÅŸubat, mart, haziran ve aÄŸustos aylarÄ±nda da iÅŸ bÄ±rakÄ±p sokak eylemleri örgütlemiÅŸ ve güvenlik güçlerinin orantÄ±sÄ±z güç kullandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lara maruz kalmÄ±ÅŸlardÄ±. 2010’da özelleÅŸtirilen çelik fabrikasÄ±nda iÅŸçiler ücretlerinin ödenmesine ek olarak kötü yönetilen fabrikada üretimin ve ham madde enjeksiyonun yeniden düzenlenmesini ve fabrikanÄ±n bu hale gelmesinden sorumlu olanlarÄ±n kimliklerinin açÄ±klanÄ±p yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep ediyorlar. (DIÅž HABERLER)

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