Ä°ran'da iÅŸsizliÄŸe karÅŸÄ± eylemler sÃ¼rÃ¼yor

Ä°ranâ€™Ä±n Kirman eyaletinde iÅŸsizliÄŸi protesto etmek iÃ§in baÅŸlayan eylemler, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de devam ediyor.

Ä°ran’Ä±n Kirman eyaletinde iÅŸsizliÄŸi protesto etmek için baÅŸlayan eylemler, dördüncü gününde de devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre, Ä°ran’Ä±n Kirman eyaletinde halk, bölgede bulunan SerçeÅŸme BakÄ±r Ä°ÅŸletmesi'nde yerli istihdama yer verilmesini isteyerek eylem yapÄ±yor.

Ä°ranlÄ± Ä°ÅŸçiler Haber AjansÄ±'na (ILNA) göre, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak gençlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde, SerçeÅŸme BakÄ±r Ä°ÅŸletmesi'nde yerli istihdama önem verilmesi ve mevcut iÅŸe alÄ±m politikasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi talepleri öne çÄ±kÄ±yor.

Eyleme katÄ±lanlardan bazÄ±larÄ±, bakÄ±r iÅŸletmesinin meydana getirdiÄŸi hava kirliliÄŸine de tepki gösterdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 14:52

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