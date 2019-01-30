Sinemada sansür kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre 8 üyeden oluşacak bir komisyon, ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını yapacak. Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak. Erdoğan'ın Saray'da onayladığı yasanın imza törenine katılan sinemacılar, Başkanlık sistemine övgü yağdırdı. Senarist ve yapımcı Bahadır Özdener, "Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik" derken, yapımcı Yılmaz Erdoğan daha önce böyle bir ivme ve hızı görmediklerini söyledi. Erdoğan'la bir araya gelen sinemacılara tepki gösteren Barış Atay ise "Sinemacılığın yüz karasısınız, bu yasa sizin eseriniz" dedi.

"DESTEKLEME KURULLARI" OLUŞTURULACAK

Kanuna göre, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere destekleme kurulları oluşturulacak.

"DİZİ VE YABANCI FİLMLERİ DESTEKLEME KOMİSYONU" ADI ALTINDA SANSÜR KOMİSYONU

Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere sekiz üyeden oluşan Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Sekiz üyeden oluşacak komisyon, ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını yapılacak. Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

DEĞERLENDİRME VE SINIFLANDIRMA YAPILMAMIŞ SİNEMA FİLMLERİ '18+' İBARESİYLE GÖSTERİLECEK

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri; festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak '18+' yaş işareti ile gösterilecek. Daha önce Bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilecek. Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak filmlerin taşımaları gereken işaret ve ibarelerin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu tutulacak.

BAKANLIK, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA SİNEMA DONANIM DESTEĞİ VERECEK

Kanunla birlikte Bakanlık, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyecek, etkinlikler düzenleyecek ve bu alanda ödüller verecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini de destekleyecek. Bakanlık, kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım desteği sağlayacak, "ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına" maddi destek verecek.

FİLM ÖNCESİ REKLAMLAR 10 DAKİKAYI GEÇMEYECEK

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakika ile sınırlı tutulacak. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşmayacak.

SALON İŞLETMECİLERİ SİNEMA BİLETİNİ İÇEREN PROMOSYON VE TOPLU SATIŞ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİREMEYECEK

Sinema salonu işletmecileri, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek. Bilet ile mısır veya başka bir ürünün satışı birleştirilerek yapılamayacak.

ERDOĞAN 'SİNEMA KANUNU'NU OYUNCULARIN ÖNÜNDE İMZALADI

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımcı ve oyuncularla Saray'da bir araya geldi, kanunu bu toplantıda imzaladı. Aralarında, Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Demet Akbağ, Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı Yılmaz Erdoğan, Oyuncu Ata Demirer’in de bulunduğu yapımcı ve oyuncular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

YILMAZ ERDOĞAN: BÖYLE BİR HIZ GÖRMEDİK

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Sabah’ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan, teklifinin kısa sürede TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşmasına işaret ederek sorunlarının çözümü noktasında daha önce böyle bir ivme ve hızı görmediklerini söyledi.

Senarist ve yapımcı Bahadır Özdener de "Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik. Sağladığınız birlik sayesinde artık bizim aramızda ayrılık gayrılık olmaz" dedi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar da milli sinema ve geleceği açısından çok önemli bir adım atıldığını belirtti. Gökbakar, Erdoğan'ın yasayı onayını "tarihi bir imza" olarak niteledi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Erdoğan ile görüşmek için Külliye'ye giden isimler şöyle:

Birol Güven (Yapımcı)

Şükrü Avşar (Yapımcı)

Timur Savcı (Yapımcı)

Cemal Okan (Yapımcı)

Muzaffer Yıldırım (Yapımcı)

Şahan Gökbakar (Oyuncu, Yapımcı)

Çağrı Özeren (Yapımcı)

Yılmaz Erdoğan (Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı)

Necati Akpınar (Yapımcı)

Fatih Aksoy (Yapımcı)

Mahsun Kırmızıgül (Yönetmen, Oyuncu)

Kerem Çatay (Yapımcı)

Mehmet Bozdağ (Yapımcı- TEKDEN Film)

Serdar Öğretici (Yapımcı - ES Film)

Bülent İnal (Oyuncu)

Burak Özçivit (Oyuncu)

Oktay Kaynarca (Oyuncu)

Ata Demirer (Oyuncu)

Tamer Karadağlı (Oyuncu)

Şoray Uzun (Oyuncu)

Demet Akbağ (Oyuncu)

Raci Şaşmaz (Yapımcı)

Onur Tan (Yönetmen)

Bahadır Özdener (Senarist, Yapımcı)

Elif Dağdeviren (Yapımcı)

Şükrü Erol Avcı (Yapımcı)

BARIŞ ATAY: SİNEMACILIĞIN YÜZ KARASISINIZ, BU YASA SİZİN ESERİNİZ

Yeni sinema kanununu imzalayan Erdoğan'la bir araya gelen sinemacılara tepki gösteren Barış Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sansür yasası imzalanırken, RTE’nin önünde, suratlarında gülücüklerle el pençe divan duran, korkudan gıkını çıkarıp yasa hakkında tek kelime edemeyen oyuncular, yönetmenler; sizler sinemacılığın yüz karasısınız. Bu yasa sizin eseriniz. Bugünleri hiç unutmayın!"

Sansür yasası imzalanırken, RTE’nin önünde, suratlarında gülücüklerle el pençe divan duran, korkudan gıkını çıkarıp yasa hakkında tek kelime edemeyen oyuncular, yönetmenler; sizler sinemacılığın yüz karasısınız. Bu yasa sizin eseriniz. Bugünleri hiç unutmayın! — Barış Atay (@barisatay) 29 Ocak 2019

NE OLMUŞTU?

2016'da Güney Koreli CJ CGV şirketine satılan sinema salonu ve dağıtım telekli Mars Entertainment Group ile BKM, Boyut Film, Çamaşırhane Film, Fikir Sanat, Madd Entertainment, Mustafa Uslu, NuLook ve TAFF gibi dev yapımcılar arasında bilet fiyatlarından elde edilen gelirin doğru paylaşılmamaması ve promosyonlarla bilet fiyatların yükseltilmesi üzerinden tartışma başlamıştı.

Yaşanan tartışmada yapımcılar Mars Entertainment Group'u filmlerini vizyona sokmamakla tehdit etmiş, Mars'ın kurumsal ilişkiler direktörü Aslı Irmak Acar’dan da "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” açıklaması gelmişti.

Taraflar anlaşmazlığı çözmek için Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. (MEDYA SERVİSİ)

Yapımcılarla salon işletmecileri arasındaki tartışma sürüyor

Cem Yılmaz'dan Mars Group'a: Bileti 15 lira yapmaya var mısın?