Cem Yılmaz'dan Mars Group'a: Bileti 15 lira yapmaya var mısın?

Sinemacı ve komedyen Cem Yılmaz, Mars Group'un kurumsal ilişkiler direktörü Aslı Irmak Acar’ın "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” sözlerine tepki gösterdi. "Yavaş çıkarsın" yorumu yapan Yılmaz, devamında "Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye'de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum, 40 liraya bilet satmak yok, var mısın? Yoksun tabii…" ifadelerini kullandı.

'ONLAR FİLM ÇEKMEZSE ÇEKENİ BULACAĞIZ'

Mars Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, dağıtım şirketleriyle yönetmenler arasında yaşanan tartışmaya dair görüşlerini Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’ya anlattı.

Acar, röportajının bir kısmında “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” ifadesini kullandı.

'YAVAŞ ÇIKARSIN'

Cem Yılmaz ise Acar’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yılmaz, şu mesajı paylaştı:

“Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabii… İyi çıkarmalar, Cengizi geçiyorum.

Bu cüretkar insanlar gözönünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok... Terbiyesiz.

Ey ahali! Bana, filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştrisi olmayanlara dahil soruyorum, sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor ? Ve utanmadan halkçılık satıyor! Yap çabuk bileti 15 lira!

Benden bu kadar ! Teşekkürler...şimdi mikrofon sende."

Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış !Yavaş çıkarsın.Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok varmısın ? Yoksun tabi...İyi çıkarmalar Cengizi geçiyorum pic.twitter.com/xVQY4Bt1fT — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 30 Aralık 2018

Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Acar'ın Cem Yılmaz hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım" diyerek tepki gösterdi. Yılmaz Erdoğan’ın bu hafta vizyona girmesi beklenen “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filmi için de erteleme kararı alınmıştı.

Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım. Cem’in söylediklerine katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum. C.Semercioğlu’nun, mısır patlağı fonundaki ‘dünya tatlısı’ fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadığımı ekliyorum. https://t.co/CSrth6Wly6 — Yılmaz Erdoğan (@yilmazerdogan) 30 Aralık 2018

NE OLMUŞTU?

Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filmi için erteleme kararının arkasında yapımcılar ile Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group'un arasındaki 'promosyonlu biletler' anlaşmazlığının yattığı öğrenilmişti. Film yapımcıları, haklarının verilmediğinden, bilet fiyatlarının mısır-meşrubat promosyonlarıyla sürekli yükseldiğinden şikayet ediyor.

Filmi için erteleme kararı alan Yılmaz Erdoğan, "Biz kararlıyız, Türk sinemasını bir şekilde kurtarmak zorundayız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir mutabakat metni hazırladık, film dağıtım ve sinema işletmeleri ile toplantılar yapıyoruz" demişti.

Cem Yılmaz da "Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin. Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur” ifadelerini kullanmıştı.

Şahan Gökbakar'ın açıklaması da şöyleydi:

“Evvelki günlerde ve özellikle bugün yapımcılar ve sinema işletmeleri arasında anlaşmazlıklar olduğu ve yapımcıların filmlerini çıkmama kararı aldığı yönünde haberler basında geniş yer almıştır. Bu haberlerde şirketimiz Çamaşırhane Film, Şahan Gökbakar ve 2019 yılında vizyona girmesi planlanan Recep İvedik 6 filmiyle ilgili çeşitli yorum ve ifadeler bulunmaktadır. Tüm sinema işletmeleri ve şirketimiz arasında devam eden müzakere süreçleri henüz sonuçlanmadığı için şirketimiz tarafından alınmış kesinleşen bir karar bulunmamaktadır."

Mars Group ise "Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 liralara kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak" savunmasını yapmıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

'Film yapımcıları MARS'ı boykota hazırlanıyor' iddiası

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