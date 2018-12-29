Yapımcılarla salon işletmecileri arasındaki tartışma sürüyor

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Genel Sekreteri Av. Burhan Gün, bazı film yapımcıları ile bazı salon işletmecilerini karşı karşıya getiren, hakları verilmediği gerekçesiyle yapımcıların salon işletmecilerini boykot ederek filmlerini vizyona sokmayacakları iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün, son günlerde yaşanan tartışmanın temel nedenini “Film yapımcıları filmlerini dağıtımcıya, onlar da sinema salonlarına verir ve onlar da seyirciyle buluşturur. Film yapımcıları, büyük bütçeli filmler yapmaya başladığında, gelen hasılatı sorgulamaya başladı. Sinema salonu hasılatı toplar ki buna telif diyoruz; o telifi de, hakkı olanı kendine, diğerini de yapımcıya vermek üzere, dağıtımcıya verir. İşte burada bir sorun var. Bordrolamada, bize yansıtırken, hakkımız olanın verilmediğini düşüyoruz, hikaye buradan çıktı” sözleriyle açıkladı.

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‘SÖZLEŞME İLİŞKİSİ YOK’

Dağıtımcı ile sinema salonları arasında yazılı bir sözleşme ilişkisinin bulunmadığını dile getiren Gün, bunun yazılı hale gelmesini istediklerini söyledi. Bu taleplerinin karşılık bulmadığını anlatan Gün, “İkinci olarak da bilet paralarının, hasılatın, şeffaf şekilde bizlere de gösterilmesini istedik. Ne geliyor, hakkımız nasıl bölüştürülüyor? Çünkü orada bizim açımızdan bir sıkıntı var. Yoksa biz, tüketicinin bilet fiyatıyla, kimin ne alacağı ile ilgilenmiyoruz. Mısır-kola gibi ifadeler geçiyor, bu çok doğru değil. Konumuz mısır değil, bilet. Şöyle ki; bileti mısırla beraber verdikleri zaman, örneğin bilet 10 lira, mısır da 10 lira diyelim. İndirimli fiyat uyguluyor, bunun tamamını da bilete yansıtıyor, sıkıntı burada” dedi.

‘UZLAŞMAK İSTEMEDİLER’

Yaşanan sorunlardan kaynaklı üyelerinin meslek birliğine başvurduğunu aktaran Gün, “Biz de yasal çerçevede, yazılı sözleşme yapmaları, şeffaf davranmaları çerçevesinde, Mayıs ayından başlayan süreçte kendilerine bir ihtar yolladık. Fakat kendileri bu konuda bir uzlaşma zemini oluşturmak istemediler” şeklinde konuştu.

Hakları olanı almanın peşinde olduklarını belirten Gün “Biz şu an Meclis’e sevk edilmiş olan kanun teklifini destekliyoruz. Orada bir kaç kritik konu yer alıyor. Birincisi reklam süreleri. Bununla ilgili fütursuzca davranıyorlar. Film yapımcılarının manevi hakları da vardır, yani filmin bütünlüğü ile ilgili de hakları vardır. Siz filmin önüne 30 dakika, arasına 15-20 dakika reklam koyduğunuzda, filmin manevi haklarına da zarar vermeye başlarsınız. Reklam alabilir ama süre 25-30 dakika doğru değil, kanun gereği 10 dakikaya indirilecek, bunun çok doğru olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİLET FİYATINI ETKİLEMEZ’

Yapımcıların paylarını almadığına dikkat çeken Gün, “5 yıl önceki bilet fiyatıyla aynı sinema izlemiyorsunuz ama yapımcı hala aynı noktada. Bu durumun seyirciye yansıması olmayacak, bunun ilgili salon işletmecisine yansıması olacak, direniş ondan. Bizim isteğimizin kabul edilmesi bilet fiyatını etkilemez, hatta aşağı bile çekilebilir. Telif hakkımızı, tarafların anlaştığı çerçevede, hak edişin verilmesini istiyoruz. O hak edişin verilmediğini iddia ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘BİRLİĞİN BOYKOT KARARI YOK’

Burhan Gün, yapımcıların boykot edeceği iddialarını da yanıtladı. Birliğin bir boykot kararı olmadığının altını çizen Gün, “Bunlar, film yapımcılarının kendi takdir alanı ile ilgili... Kendilerinin bu yönde bir tasarrufu varsa, bu onları bağlar, bizi bağlamaz. Bugüne kadar hiçbiri ‘Ben filmi vizyona sokmayacağım’ demedi, ertelemeler oldu sadece. Bu ertelemelerin sebebi de, yazılı sözleşme düzeni kurmak istiyorlar, bu süreç deva ettiği için... Yoksa bir boykot yok, yapmak isterlerse de ticari kararlarıdır” dedi. (İstanbul/AA)